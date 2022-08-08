Как часто можно выпрямлять волосы кератином и подходит ли такой уход беременным

Кератиновое выпрямление волос — это процедура, которая позволяет вытянуть волнистые пряди или кудри, придать им красивый блеск, мягкость и ухоженный вид. Насколько это безопасно, особенно при беременности, и как часто можно использовать кератин на волосах?

Мы в ADME решили подробно рассказать о нюансах выпрямления волос с помощью кератина, его плюсах и минусах, а еще объяснить, почему не всем подходит такой уход.

Что такое кератиновое выпрямление волос?

Кератин — это белок, естественным образом присутствующий в волосяных фолликулах. Благодаря ему волосы выглядят гладкими и прямыми, не пушатся при влажности. В пористых волосах кератина мало, поэтому они более восприимчивые к влаге. Кератиновое выпрямление восполняет недостаток белка, улучшая вид волос. Во время косметической процедуры состав с кератином в основе наносят непосредственно на пряди. Затем его необходимо «запечатать» с помощью горячего утюжка, чтобы выпрямить и одновременно придать волосам мягкость. Такая процедура не подходит веганам: для выпрямления волос обычно используют косметические продукты, содержащие кератин, которые получают из перьев, копыт, шерсти и рогов животных. Но есть альтернативные средства, например продукт, в основе которого синтезированный кератин, полученный благодаря воссозданию в лабораторных условиях состава реальной паутины. В него тоже входит кератин, но тот производят искусственным путем, поэтому веганы могут использовать его для ухода за волосами.

Особенности процедуры

После того как состав нанесли, ему требуется некоторое время, чтобы подействовать. Поэтому голову можно мыть только через 3–4 дня после процедуры.

По прошествии этого периода волосы рекомендуется мыть только шампунем без сульфатов в составе.

Выпрямленные пряди не пушатся, несмотря на влажность воздуха или легкий дождь. А еще они легче поддаются укладке.

Результат держится до 2 с половиной месяцев, поэтому процедуру обычно повторяют раз в 12 недель. Если делать это чаще 3 раз в год, можно повредить волосы.

Можно ли делать кератиновое выпрямление на обесцвеченных волосах?

Да, кератиновое выпрямление можно делать на окрашенных волосах. Важно соблюдать следующие рекомендации: После процедуры используйте шампунь и кондиционер без сульфатов.

Мойте голову 1–2 раза в неделю, по необходимости. В остальное время можно промывать волосы водой, после чего наносить только кондиционер.

Откажитесь от спрея на основе солевых растворов для создания волнистых, текстурированных укладок на волосах.

Выпрямляйте волосы кератином после окраски и стрижки, когда концы сильные и здоровые. Если вы их уже выпрямили, то лучше подождать примерно 15 дней перед тем, как окрашивать, или месяц, если собираетесь делать мелирование. ❗Важно: Процедура кератинового выпрямления может не сработать, если у вас тугие плотные кудри.

Вредно ли делать кератиновое выпрямление волос?

Кератиновое выпрямление не наносит вреда волосам, чего нельзя сказать об утюжке, которым «запечатывают» продукт на прядях. Именно его использование приводит к ломкости волос (по этой причине вредно выпрямлять им волосы каждый день). Сам кератин можно рассматривать как восстановительное средство, которое укрепляет стержень волоса и делает его более эластичным. Но если прибегать к нему чаще 3 раз в год, можно повредить волосы. Кроме этого, опасность кератинового выпрямления в салоне часто связывают с формальдегидом, который входит в состав продукта для волос. Он негативно влияет на проблемы со здоровьем, особенно у людей, которые регулярно с ним работают. Из-за этого наличие формальдегида в составе средства представляет опасность — в первую очередь для сотрудников салона красоты или парикмахерской, в меньшей степени — для их клиентов. С другой стороны, большинство производителей выпускают средства для кератинового ухода, следя за тем, чтобы количество формальдегида не превышало допустимого уровня. Проблемы возникают тогда, когда салон начинает производить собственные продукты, не следя за составом, соотношением ингредиентов и их безопасностью.

Можно ли беременным делать кератиновое выпрямление волос?

Беременным женщинам рекомендуется отказаться от кератинового выпрямления волос из-за агрессивных химических веществ, которые могут быть в составе косметического продукта. Это касается даже тех случаев, когда производитель заявляет, что не использует формальдегид. После того как женщина родит, можно снова вернуться к кератиновому выпрямлению. Но специалисты предупреждают о возможных рисках для здоровья, особенно если в составе продукта есть опасные ингредиенты. Кроме того, стоит присмотреться к волосам: если они тонкие, ломкие или поврежденные, то лучше сначала проконсультироваться со специалистом.

Как выпрямить и придать волосам мягкость без кератина?

Альтернативой кератину может быть нанопластика волос, при условии что в составе средства, которым обрабатывают пряди, нет агрессивных химических веществ. Вместо них могут быть натуральные компоненты, кислоты и масла. Но даже в этом случае рекомендуется воздержаться от любых салонных процедур в первые 20 недель беременности.

Можно попробовать глубокое увлажнение. Для этого нанесите на влажные волосы кондиционер, наденьте сверху шапочку для душа, оставьте на 10 минут, после чего сполосните водой. Это придаст волосам более ухоженный вид без вреда для здоровья.

Для домашнего ухода за волосами можно также использовать рисовую воду. Она возвращает волосам здоровый вид, делает их гладкими и блестящими, улучшает состояние кожи головы.