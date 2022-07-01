Как придумывали и что означают названия авто, на которых мы ездим

Наверное, каждый из нас задумывался о том, как же были придуманы марки всемирно известных автомобилей и что обозначают их логотипы. Как, например, значок Mitsubishi — это 3 бриллианта, которые обозначают надежность, честность и успех, а логотип Hyundai в виде наклоненной буквы «H» — это 2 человека, пожимающих друг другу руки.

Мы в ADME решили совершить небольшой экскурс в историю автомобильного мира.

А в конце статьи вы найдете небольшой бонус, приготовленный нами специально для любителей машин.

1. KIA

Концерн KIA был основан в 1944 году и изначально был известен под названием Kyungsung Precision Industry. Тогда там специализировались на производстве велосипедов. Именно на этом заводе был собран первый велосипед южнокорейского производства. Затем они переключились на сборку мотоциклов, ну а автомобили начали производить лишь в 1970-х годах. Название KIA можно перевести как «пришедший из Азии».

2. Volvo

Предшественником Volvo была компания SKF, основанная в 1907 году. Под этой маркой выпускали шарикоподшипники. Впервые о создании автомобилей заговорили в 1924 году. Тогда инженеры SKF задумались о производстве машин, которые могли бы выдержать низкие температуры и неровные дороги. Узнаваемый логотип Volvo похож на символ алхимического знака железа. Кстати, это одна из самых древних идеограмм в западной культуре. В переводе с латыни «Volvo» означает «я качусь».

3. Volkswagen

В начале 1930-х автомобили были настоящий роскошью для обычных немцев — только 1 из 50 человек владели этим средством передвижения. В 1933 было поручено создать доступный автомобиль для среднестатистического жителя Германии. Тогда-то и начался проект под названием «Народный автомобиль» — именно так и переводится с немецкого «Volkswagen». В 1939 году с новенького завода сошло несколько демонстрационных автомобилей. Ну а позднее было запущено серийное производство.

4. Subaru

Ранее Subaru был известен как корпорация Fuji Heavy Industries. Она была создана в 1915 году. Ее основатель и президент захотел, чтобы автомобили носили японское наименование, и объявил конкурс на лучшее название. Однако ни одна заявка его не удовлетворила и он придумал его сам. В переводе с японского «Subaru» означает «звездное скопление Плеяды», а также глагол «объединять». Ну а шестизвездочный логотип Subaru иллюстрирует объединение 6 компаний, которые участвовали в создании этого бренда.

5. Mitsubishi

Компания была основана в 1870 году Ятаро Ивасаки и изначально была судостроительной. Свое нынешнее имя она получила в 1873 году. Название Mitsubishi состоит из двух слов: «мицу», что означает «три», и «хиси» — «водяной орех», но также используется для обозначения ромба. На логотипе Mitsubishi красуются 3 бриллианта, которые объединили в себе трехлистный герб правящей в те времена династии в японской провинции Тоса, где родился основатель Mitsubishi, и его фамильный герб, состоящий из 3 ромбов. Эти 3 бриллианта олицетворяют собой надежность, честность и успех, которые были основными принципами семьи Ивасаки.

6. Audi

История Audi ведет свой отсчет с 1909 года. Название этой компании — буквальный перевод с латыни фамилии ее основателя Августа Хорька, которая означает «слушай». Основатель Audi услышал это слово от сына бизнес-партнера. Именно он и предложил дать ему это название.

7. Lexus

Lexus — относительно молодая автомобильная марка. Она основана в 1989 году Эйдзи Тойодой, который задался целью создать автомобиль для высшего класса. Для понимания вкусов и привычек этого слоя населения были созданы специальные фокус-группы. Название бренда было придумано в 1986 году. Его выбирали из списка, состоящего из 219 наименований. Выбор пал на Alexis, однако из-за стойких ассоциаций с одноименным персонажем из сериала «Династия» 1980-х годов название было решено несколько модернизировать, и на выходе получили Lexus. Создатели марки подчеркивали, что это слово ассоциируется с понятиями роскоши и технологичности.

8. Infiniti

Infiniti была создана в Японии в 1989 году. Название марки в переводе с английского означает «бесконечность», оно отсылает к бескрайней дороге, которую водитель может преодолеть с помощью этого автомобиля. По словам создателей, логотип Infiniti имеет двойное значение. С одной стороны — овал с треугольником внутри обозначает дорогу, ведущую в бесконечность, а также самую высокую гору в Японии Фудзи, подчеркивающую японское происхождение автомобиля.

9. Hyundai

Инженерно-строительная компания Hyundai была основана южнокорейским промышленником Чон Чжу-ёном в 1947 году. Автомобили под этой маркой начали выпускаться в 1968 году, а спустя 17 лет был создан миллионный автомобиль Hyundai. Название бренда переводится с корейского как «современность», а слоган компании — «Новое мышление, новые возможности». Логотип автомобильной марки также несет в себе смысл. Заключенная в овал слегка наклоненная буква «H» означает двух человек, пожимающих друг другу руки. Так, один из них — представитель компании, а другой — удовлетворенный качеством машины клиент.

10. SsangYong

SsangYong — старейший и четвертый по величине производитель автомобилей в Южной Корее. Эта марка была основана из двух компаний, созданных в 1954 и 1962 годах. Изначально там производились джипы, грузовики, автобусы. В 1988 году название марки Dong-A Motor трансформировалось в нынешнее SsangYong Motor, что в переводе с корейского означает «два дракона». Логотип бренда своими очертаниями напоминает двух драконов, которые олицетворяют собой самодостаточность, независимости, гармонию и бесконечность.

11. Mazda

Предыстория бренда Mazda началась в 1920 году. Изначально на будущем автомобильном концерне производили изделия из пробкового дерева. В 1930-х там стали создавать транспортные средства. в 1984 году компания официально носит название Mazda, хотя и ранее под этой маркой выпускались трехколесные грузовики. Создатели дали им имя зороастрийского бога света Ахура-Мазда в надежде на то, что он улучшит имидж этих компактных транспортных средств. Также наименование марки было созвучно с фамилией президента концерна — Дзюдзиро Мацуды. Ну а логотип Mazda представляет собой пару крыльев в виде буквы «M». Они напоминают о гибком мышлении, креативности, жизненной силе и стойкости компании.

12. Jaguar

В 1920-х годах нынешняя компания Jaguar была известна под названием Swallow Sidecar, или сокращенно S.S. Под этой маркой продавали коляски для мотоциклов. В 1945 году на общем собрании решили сменить название на нынешнее. Тогда председатель Уильям Лайонс заявил: «В отличие от S.S. название Jaguar не может быть спутано ни с одной похожей иностранной маркой». Машины, выпущенные с логотипом ягуара в прыжке, прочно ассоциируются со смелостью, динамичностью, яркостью и силой.

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