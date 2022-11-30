Жан-Клод Ван Дамм и Глэдис Португез женаты уже 23 года и доказывают, что любовь может вернуться даже после развода

Как и у любой другой пары, в отношениях Жан-Клода Ван Дамма и его жены Глэдис Португез было много взлетов и падений. И хотя они пытались жить раздельно, все же осознали, что чувства, которые они друг к другу испытывали, были сильнее любого препятствия, которое встречалось у них на пути.

Актер, мастер боевых искусств и режиссер Жан-Клод Ван Дамм и культуристка, фитнес-модель и актриса Глэдис Португез связали себя узами брака в 1987 году

В том же году у пары родился сын Кристофер, а в 1990 году семью ждало пополнение: родилась дочь Бьянка. Однако через 2 года после рождения дочери Ван Дамм и Португез столкнулись с трудностями и решили положить конец своим отношениям.

После развода Ван Дамм решил завести новые отношения

ASSOCIATED PRESS/East News

В 1994 году Ван Дамм женился на бывшей актрисе и модели Дарси Лапье. У них родился сын Николас. Но их брак продлился недолго, и через 3 года они развелись. Жан-Клод и его бывшая жена Глэдис снова начали проводить время вместе, осознав, насколько сильна их любовь. В 1999 году они вновь решили пожениться.

Jon Furniss/Invision/AP/East News

После счастливых 15 лет в браке у них снова начали появляться проблемы

Michael Bowles / BEImages/EAST NEWS

В 2015 году Глэдис подала на развод во второй раз, заявив, что причиной разрыва стали их непримиримые разногласия. Примерно через 2 месяца после этого пара решила помириться во второй раз.

Они поняли, как сильно любят друг друга и что развод будет слишком тяжелым как для них, так и для их детей

«Пара на то и пара, чтобы решать проблемы вместе. Я уже разводился раньше, и ни детям, ни родителям удовольствия этот процесс не приносит. Если бы люди могли держаться вместе, как в старые времена, ценность брака вернулась бы», — признался актер после того, как они решили дать своему браку третью попытку. И когда его спросили, решили ли они остаться вместе только из-за детей, он ответил: «Нет. Развод — это всего лишь слово. А любовь — это чувство. А мы любим друг друга».