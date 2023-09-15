10+ человек сами не поняли, что нашли, но в интернете им быстро помогли

Приходилось ли вам находить предметы настолько странные или необычные, что вы даже не могли понять, для чего они нужны? Вы не одни такие. Но, к счастью, интернет полон экспертов, которые могут помочь разгадать эти загадки.

«Что это за штука? Она отсоединяется от стола внизу. Крышка открывается, внутри пусто»

Это столик-поднос. Предполагается, что под ним есть металлическая планка, которая вставляется в деревянный поднос, чтобы можно было поставить его под разными углами для чтения и приема пищи. © crunchsmash / Reddit

«Каково назначение этого маленького окошка в двери?»

Это окошко позволяет поговорить с кем-то, не открывая дверь. © 3rdCoastTxn / Reddit

«У всех прищепок для одежды есть индивидуальные номера. Для чего?»

У каждой формы свой номер, поэтому, если прищепки начинают выходить с конвейера с недочетами, можно определить, какая форма нуждается в замене. © 3-cent-nickel / Reddit

«Что это за штука с круглым отверстием и маленьким экраном внутри?»

Это сигнализация доступа к бассейну, позволяющая обнаружить, что дверь ворот осталась открытой, чтобы дети или домашние животные не забрели туда и не утонули. © hybroid / Reddit

«Купил дом и обнаружил нечто, спрятанное в кустах. Ввинчивается в деревянный шар, выглядит как булава. Для чего оно нужно?»

Существует/была тенденция делать цветы декоративного лука из переработанного металла и других отходов. © HanakenVulpine / Reddit

«Что это за штука, прикрученная к двери мусорки? Чуть больше моего кулака. Это не замок».

Вероятно, мусорные контейнеры заперты, чтобы посторонние в них не рылись, для него нужен ключ. © ruby_saves_the_day / Reddit

«Что это за штука на перочинном ноже? На конце есть маленький крутящийся болтик. Для чего он?»

«Что это за коробка со стрелками? В ней нет никаких разъемов, только эти стрелки»

Это увлажнитель для сигар. Его помещают в воду или наносят увлажняющий крем на стрелки, а затем кладут в коробку для хранения сигар. © excalibur_301 / Reddit

«Что это такое? Нашел во дворе. Жена говорит, что это надгробный камень. А я думаю, что это геодезический знак»

Это могильный знак. Возможно, стоит попробовать сообщить в полицию. В любом случае, было бы неплохо убедиться, что могила не была раскопана застройщиком, а останки не выброшены на свалку. © kludge6730 / Reddit

«Увидел эту штуку у своей девушки. Это что вообще?»

Это тренажер для живота. © jackrats / Reddit

«Что это за выпирающий кусочек на дне флакона с лосьоном?»

Это сделано для того, чтобы при изготовлении изделия его можно было поворачивать в вертикальном положении. © nohurrie32 / Reddit