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10+ человек сами не поняли, что нашли, но в интернете им быстро помогли

Народное творчество
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Приходилось ли вам находить предметы настолько странные или необычные, что вы даже не могли понять, для чего они нужны? Вы не одни такие. Но, к счастью, интернет полон экспертов, которые могут помочь разгадать эти загадки.

«Что это за штука? Она отсоединяется от стола внизу. Крышка открывается, внутри пусто»

  • Это столик-поднос. Предполагается, что под ним есть металлическая планка, которая вставляется в деревянный поднос, чтобы можно было поставить его под разными углами для чтения и приема пищи. © crunchsmash / Reddit

«Каково назначение этого маленького окошка в двери?»

  • Это окошко позволяет поговорить с кем-то, не открывая дверь. © 3rdCoastTxn / Reddit

«У всех прищепок для одежды есть индивидуальные номера. Для чего?»

  • У каждой формы свой номер, поэтому, если прищепки начинают выходить с конвейера с недочетами, можно определить, какая форма нуждается в замене. © 3-cent-nickel / Reddit

«Что это за штука с круглым отверстием и маленьким экраном внутри?»

«Купил дом и обнаружил нечто, спрятанное в кустах. Ввинчивается в деревянный шар, выглядит как булава. Для чего оно нужно?»

  • Существует/была тенденция делать цветы декоративного лука из переработанного металла и других отходов. © HanakenVulpine / Reddit

«Что это за штука, прикрученная к двери мусорки? Чуть больше моего кулака. Это не замок».

  • Вероятно, мусорные контейнеры заперты, чтобы посторонние в них не рылись, для него нужен ключ© ruby_saves_the_day / Reddit

«Что это за штука на перочинном ноже? На конце есть маленький крутящийся болтик. Для чего он?»

«Что это за коробка со стрелками? В ней нет никаких разъемов, только эти стрелки»

  • Это увлажнитель для сигар. Его помещают в воду или наносят увлажняющий крем на стрелки, а затем кладут в коробку для хранения сигар. © excalibur_301 / Reddit

«Что это такое? Нашел во дворе. Жена говорит, что это надгробный камень. А я думаю, что это геодезический знак»

  • Это могильный знак. Возможно, стоит попробовать сообщить в полицию. В любом случае, было бы неплохо убедиться, что могила не была раскопана застройщиком, а останки не выброшены на свалку. © kludge6730 / Reddit

«Увидел эту штуку у своей девушки. Это что вообще?»

«Что это за выпирающий кусочек на дне флакона с лосьоном?»

  • Это сделано для того, чтобы при изготовлении изделия его можно было поворачивать в вертикальном положении. © nohurrie32 / Reddit

Мир полон чудес и загадок, и иногда для их раскрытия требуется лишь помощь интернет-сообщества. Если вы увидите что-то, что поставит вас в тупик, не стесняйтесь спросить об этом у Интернета. Вы можете быть удивлены тем, что узнаете!

Фото на превью StevieNichole / Reddit
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368734
AdMe/Народное творчество/10+ человек сами не поняли, что нашли, но в интернете им быстро помогли
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