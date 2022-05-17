14 историй с такой неожиданной концовкой, что вам лучше присесть
Иногда жизнь подкидывает такие сюжеты, что хоть сценарий для комедии или мелодрамы пиши. Даже поездка на работу может обернуться хохмой, и уж точно не стоит верить пронырливой подруге, которая на голубом глазу тебе говорит, что не бывает серых женских трусов.
Мы в ADME теперь точно знаем, что за каждым поворотом таится что-то невероятное и каждый день можно попасть в анекдот.
- Был у меня приятель из общей компании. Внешность — можно гоблина во «Властелине колец» без грима играть. На деле — добрейший парень. Рассказывает, мол, иду я вечером по пустынной улочке. Вдруг слышу шепот из кустов (по голосу девочка лет 5–6): «Мам, а когда мы дальше пойдем?» Мама ей и отвечает: «Вот когда этот страшный дяденька пройдет, тогда и пройдем». И смех и грех. © KeraTamara / Pikabu
- Буквально сегодня утром позвонил муж. Он плакал. Извинился передо мной за некрасивую сцену прошлым вечером. Пообещал слушать и уважать меня. Я потеряла дар речи и даже сказать ему ничего не могла. Еще он попросил прийти с работы пораньше: он приготовит ужин при свечах. Как романтично! Но есть одна загвоздочка: дело в том, что я понятия не имею, чей это был муж. Мужчина ошибся номером, но после этого звонка мне стало так тепло на душе. © Rose Cruz / Quora
- Дочери 15 лет. На выходные она осталась ночевать у подруги. Сегодня я за ней заехала и забрала. Приезжаем домой, а в коридоре стоит муж с тестом на беременность и говорит: «Я должен точно знать, к чему готовиться!» И протягивает дочке: «Просто скажи, кто отец, обещаю, я его не трону!» И тут я его перебиваю и говорю, что вообще-то этот тест мой и у нас скоро будет ребенок. Муж был вдвойне счастлив и еще долго извинялся, плакал и смеялся над этой ситуацией. © Палата № 6 / VK
- Девушке 24 года, приятное и адекватное общение. Первая встреча. Стою в условном месте и жду ее. Смотрю, вдалеке вроде она идет, но с какой-то женщиной. Думаю, может, пристал кто по дороге? Строю план, как по-рыцарски буду спасать ее и сразу получу задел на отличное свидание. Но как только они подошли, я услышал от девушки фразу: «Привет, знакомься, это моя мама». И после небольшой паузы эта мама добивает: «Ну что? Куда пойдем?» Окей, как вышел из минутного ступора, я развернулся и ушел. © Eva01 / Pikabu
- Пошли мы с подругой однажды гулять. Идем, а подруга время от времени ноет, что портфель тяжелый. И вдруг она начинает дико смеяться. Я стою и ничего не понимаю, а она берет и достает из портфеля топор! Оказалось, накануне она ездила с батей в лес и взяла топор на всякий случай, вернулась и выложить его забыла. Теперь каждый раз проверяю ее портфель, ибо не хочу еще раз лицезреть хрупкую девушку с топором в руках и зловещим смехом. © Палата № 6 / VK
- В спортзал ходит парень, которого я, честно говоря, считал шизофреником или кем-то таким. То он был очень дружелюбным, то вел себя так, будто мы вообще не знакомы. Узнал сегодня, что у него есть брат-близнец. © OIuwatosin / Twitter
- В 31 год я женился. Все шло хорошо, как я думал, пока через 6 месяцев после свадьбы жена не попросила развода. Я был в шоке. В съемную комнату я переехал с тяжелым сердцем. Но новые соседи оказались просто супер. С одной девушкой мы сразу нашли общий язык и пошли в кино, а через 1,5 года поженились. Я открыл свой бизнес, у меня родился сын, и мои соседи по дому стали нашими лучшими друзьями. Это я к тому, что, когда закрывается одна дверь, открываются другие. © Craig Russell / Quora
- Приехала к подруге, не виделись мы года 2. Жду ее около метро. Она пишет СМС: «Сейчас встречу тебя под часами». Нашла часы, стою. Вдруг подходит ко мне девушка, называет по имени и говорит: «Ну, пошли». Я и пошла, только вот девушки этой я не знаю! А она меня еще про жизнь спрашивает, причем этих подробностей не мог знать левый человек. Я уже начала думать, что у меня кукушечка поехала. Приходим в квартиру, а там — моя подруга! Оказывается, ей лень было самой меня встретить и она попросила соседку. А предупредить не догадалась. © KeraTamara / Pikabu
- Утро. Еду на работу. Женщина рядом начинает как-то странно ерзать и поглядывать на меня. Тут она не выдерживает и спрашивает: «Девушка, а это у вас заколка такая?» А я заколки не ношу. Прическа — каре. Поднимаю руку, шарю в волосах, а там бигуди. Парикмахер посоветовала для объема на макушку ее после укладки накручивать. Накрутить-то накрутила, а снять забыла. Женщина-то видела, что это бигуди, но начала сомневаться: вдруг мода пошла на такие заколки. © irina.777 / Pikabu
- Мать: «Давай, сын, ты должен встать с постели, а то опоздаешь в школу». Я: «Мам, все учителя меня ненавидят, все ученики тоже. Назови мне одну вескую причину встать». Мать: «Ты уже взрослый, и ты директор». © Kallies Jain / Quora
- Первое свидание. Сидим в кафе, все супер, девушка — огонь. Вот уже доедаем, и она начинает рассказывать: «А знаешь, что Вселенная с нами общается? Она подает нам сигналы, просто мы их не замечаем. А я вот всегда читаю знаки Вселенной». И показывает на мой свитер, на котором большими буквами написано ERROR («Ошибка». — Прим. ADME.). Встает и уходит. © Eva01 / Pikabu
- Лет 15 назад было. В аське познакомилась с одной мадам, я свежеиспеченная декретница, она тоже в декрете, Оля ее звали. Общались, гуляли. Как-то позвала она меня в гости. Сидим, болтаем, чай пьем. Приходит муж и начинает ее Светой звать. Я в шоке. Она: «Ой, а я тебе не сказала, что ли?» В интернете она под другим именем сидит. © Nelly4ka / Pikabu
- Однажды я засунула руку в шляпу и вытащила бумажку с именем. Мне нужно было сделать подарок этому человеку на вечеринке. Парня этого я видела впервые, мы мило поболтали, заговорили о детях. Я сказала, что не хочу быть матерью, потому что не хочу быть человеком, который вечно все запрещает. А он удивился: «Но ты ведь можешь все разрешать». И вот результат этого разговора: у нас растет прекрасный малыш, которому я разрешаю лазить в тележке с арбузами. © Nihan Küçükural / Quora
- Раньше подруга торговала всякой ерундой. Предложила трусы-плавки серые в полоску. Я с сомнением: «Мужские?» Она: «Ты что, мужские с гульфиком!» Взяла под джинсы. Потом как-то смотрю на своего парня — ужас, на нем такие же, как на мне! «У Юльки брал? Да, и уточнил еще у нее, мол, женские? Ведь без гульфика! А она так убедительно: „Ты что, женские серыми не бывают!“» Посмеялись тогда. © Подслушано / VK
А какие истории с интригующей концовкой были у вас?
AdMe/Народное творчество/14 историй с такой неожиданной концовкой, что вам лучше присесть
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