14 историй с такой неожиданной концовкой, что вам лучше присесть

Иногда жизнь подкидывает такие сюжеты, что хоть сценарий для комедии или мелодрамы пиши. Даже поездка на работу может обернуться хохмой, и уж точно не стоит верить пронырливой подруге, которая на голубом глазу тебе говорит, что не бывает серых женских трусов.