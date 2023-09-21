14 случаев, когда природа показала людям, кто здесь главный

Змеи и насекомые порой, не спрашивая приглашения, пробираются в наши дома и нехило пугают. А ясное небо за несколько мгновений может быстро превратиться в угрожающее темное облако. Даже самые обычные окружающие нас вещи, способны играть злую шутку с нашим воображением, стоит природе только захотеть.

Нет, это не нашествие инопланетян, а просто перевернутые листья алоэ, которые выбросило на берег

Может показаться, что это цунами, но на самоом деле это облака

Засохший львиный зев

Муравьи тащат перчатку куда-то

Самая надежная система безопасности

Так выглядит паутина, покрытая сажей

Аллигаторы ночью во Флориде

Вот что бывает, если забыть про мешок картошки на три месяца

Собирался лечь в кровать, но вовремя заметил, что на ней уже кое-кто устроился

Весь день работал на рисовом поле,а вечером обнаружил на своем мотоцикле это

«Хотел расслабиться в ванной, но не тут-то было»

«Семена помидора прорастают сквозь него»

Зонтик тут уже вряд ли поможет

Кажется, этот кот приготовился к серьезному разговору