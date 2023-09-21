14 случаев, когда природа показала людям, кто здесь главный
Змеи и насекомые порой, не спрашивая приглашения, пробираются в наши дома и нехило пугают. А ясное небо за несколько мгновений может быстро превратиться в угрожающее темное облако. Даже самые обычные окружающие нас вещи, способны играть злую шутку с нашим воображением, стоит природе только захотеть.
Нет, это не нашествие инопланетян, а просто перевернутые листья алоэ, которые выбросило на берег
Может показаться, что это цунами, но на самоом деле это облака
Засохший львиный зев
Муравьи тащат перчатку куда-то
Самая надежная система безопасности
Так выглядит паутина, покрытая сажей
Аллигаторы ночью во Флориде
Вот что бывает, если забыть про мешок картошки на три месяца
Собирался лечь в кровать, но вовремя заметил, что на ней уже кое-кто устроился
Весь день работал на рисовом поле,а вечером обнаружил на своем мотоцикле это
«Хотел расслабиться в ванной, но не тут-то было»
«Семена помидора прорастают сквозь него»
Зонтик тут уже вряд ли поможет
Кажется, этот кот приготовился к серьезному разговору
Но природа способна не только до чертиков напугать, но и заставить нас застыть в восхищении перед ее красотой. И чтобы это запечатлеть, не нужно быть профессиональным фотографом, достаточно просто уметь поймать мгновение, как сделали эти пользователи сети.
Фото на превью BrazilianAlmostHobo / Reddit, Silliosophical / Imgur
AdMe/Народное творчество/14 случаев, когда природа показала людям, кто здесь главный
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