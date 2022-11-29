15+ доказательств того, что истории про беременность и роды впору в отдельный жанр выделять

Беременность — уникальный опыт для каждой матери. Одним больше запоминается первый поход на УЗИ, другим — какой-то яркий случай в роддоме, третьим — сам момент родов. Мы обратились к воспоминаниям пользователей сети, которым сразу приходит в голову множество историй, как только они слышат упоминание о беременности.