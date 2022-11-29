15+ доказательств того, что истории про беременность и роды впору в отдельный жанр выделять
Беременность — уникальный опыт для каждой матери. Одним больше запоминается первый поход на УЗИ, другим — какой-то яркий случай в роддоме, третьим — сам момент родов. Мы обратились к воспоминаниям пользователей сети, которым сразу приходит в голову множество историй, как только они слышат упоминание о беременности.
- Лежу в роддоме, заранее легла за пару дней. Дядя с тетей приезжают навестить, ну я вышла, села к ним в машину, пообщались, и чувствую: мокро. У меня истерика, кричу: «Воды отошли». Суета началась, врач осмотрел, оказалось, дядя машину помыл, сиденья забрызгал, ну я и села на мокрое. Как вспомню, до сих пор стыдно. © Джамиля Ширванова
- Рожала во времена, когда всю одежду при поступлении отдавали мужу. На выписку попросила привезти мне одежду и указала, что может взять любое платье, так как мне теперь любое как раз будет. Но он все равно привез то, в котором меня в роддом отвозил. Так и выписалась в балахоне. © Татьяна / ADME
- Я в первый раз рожала без всякого обезболивающего, это было быстро и немного ошеломляюще. Поэтому, когда врачи показали мне сына, моими первыми словами были: «Ого, это ребенок?» Муж расхохотался: «А ты чего ожидала?» © fuggerit / Reddit
- Родила. Врач говорит, мол, диктуй номер телефона кого-то из родственников, позвоню, поздравлю. На ум пришел номер телефона мамы. Трубку взял незнакомый мужик. Врач ему: «Поздравляю, у вас сын родился». В 10 часов ночи. Дальше было кино — долго ржали. Оказалось, что я последнюю цифру неправильно сказала. © Lusine Shirinyan
- Всего за несколько часов до родов мне было очень больно. Рядом сидела медсестра, которая пыталась меня успокоить. Она предложила мяч для пилатеса, сказав, что если я сяду на него, то боль будет не такой сильной. Я была такой злой, а этот большой розовый шар казался таким абсурдным. Короче, я сказала ей так любезно, как только могла: «Спасибо, но можешь, пожалуйста, просто отвалить?» После родов я попросила мужа послать ей цветы с извинениями. © Hystericbarbie / Reddit
- У моей мамы светло-рыжие волосы, а у папы светлые. Во время родов врачи установили моей маме зеркало, чтобы она могла видеть весь процесс. Мама посмотрела в него и прокричала врачам: «Уберите эту черную штуку!» А они ей отвечают: «Эта черная штука — твоя дочь». Мама подумала: «Этого не может быть, у меня светловолосая дочь!» Итак, я родилась с черными волосами, которые вскоре стали светлыми, и теперь я крашу их в черный. © Bianca N. Diesel / Quora
- Пришли на первое УЗИ. Я, муж и его друг. Пока сидели в очереди, предложили ему стать крестным. Захожу в кабинет, муж с другом протискиваются за мной. Врач кивает на друга:
— Вы кто?
— Я — будущий отец!
— А это тогда кто? — удивленно кивает на мужа.
Друг пожал плечами и говорит:
— А это муж, кто ж еще.
Даже не знаю, что они о нас подумали, но было смешно. © Salivan / ADME
- Лежала в предродовой. В 12 ночи начались схватки, позвонила мужу и сказала, что пошла рожать. Родила только в 6 утра. Заходит медсестра и дает мне мой телефон со словами: «Позвоните мужу». Думаю: «Ничего себе сервис». И тут оказалось, что муж до меня не смог дозвониться и названивал в роддом. Достал их до такой степени, что они мои роды ждали, чтобы я ему отзвонилась и он их доставать перестал. © Черная Жемчужина / ADME
- Когда моя бабушка лежала в роддоме после родов, мой дедушка, на тот момент курсант, забрался по трубе к ней на этаж, попросил дочку показать. Она показала, он ей показал большой палец, улыбнулся и слез. Через 10 лет, когда бабушка рожала моего отца, ей рассказывали эту историю как анекдот, а она, краснея, призналась, что это ее муж. © Подслушано / VK
- В 6 утра пришла медсестра мерить температуру. Говорит: «Вот вам не спится». Она же в 6:20: «Девочки, на анализы». Она же в 6:40: «Девочки, быстро на весы и давление мерить». И правда, чего же мы не спим-то в 6 утра? © KaToDream1 / Twitter
- Месяце так на 7-м загремела на сохранение. Лежу в двухместной палате. Положили девочку с примерно таким же сроком, а она каждые полчаса зубы чистит. Ну, думаю, угораздило, с сумасшедшей какой-то положили. Познакомились, и оказалось, что это ей мяты так хотелось. Приехала домой, и меня как накрыло: пасту на щетку и в рот — не зубы чищу, а сосу. © Наталья Петрушина
- У меня отошли воды ровно в 4 утра. Я разбудила мужа, и как только я сказала: «У меня отошли воды», он как пуля вылетел из постели. Я никогда не видела, чтобы он двигался так быстро, до сих пор смеюсь, когда вспоминаю выражение его лица. © craftyisthenew**** / Reddit
- Ненавижу абрикосы. Просто на дух не перевариваю, а моя мама их обожает. Прямо абрикосовый маньяк. Как-то в мой день рождения она вспоминала лучший момент своей жизни: мама должна была меня рожать, поэтому не поехала в деревню к бабушке, где был абрикосовый сад. А мой дядя поехал. Зная о маминой страсти, 18-го числа вернулся к маме и привез ведро абрикосов. 18-го и 19-го ее не могли отлепить от ведра. Она их ела и ела. Доела, собрала сумку и пошла в роддом. Родилась я 20-го числа. © Подслушано / VK
- Я говорила всякие странные вещи во время родов. Одна акушерка сказала, что была уверена, что я назову ребенка «маленький паразит», поскольку я продолжал кричать: «Вытащите из меня этого маленького паразита». © kateqpr96 / Reddit
- Когда на меня подействовала анестезия, мне привиделось, что у меня огромные бедра, которые соскальзывают с кушетки. Это было самым забавным, потому что я их видела, но не чувствовала. Я смеялась все время, пока тужилась, так что ребенок родился всего за 3 толчка. © Britnorm114 / Reddit
- Лежала я на сохранении. Со мной палате была очень занятая адвокатша. Все время по сотовому телефону говорила, дела обсуждала. Как-то у нее звонит телефон, она минуту слушает, потом сползает на стул, прямо реально ноги подкосились, и начинает плакать. А это ей из соседнего роддома позвонили — оказалось, что она стала бабушкой. Дочери 17 лет, из-за постоянной загруженности работой и обычной полноты дочери она не заметила, что дочь беременна. Думала, что та просто поправилась. © Dalare / Pikabu
А с вами в роддоме приключались курьезные случаи или все прошло четко по плану?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что истории про беременность и роды впору в отдельный жанр выделять
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