15 историй о том, что без тату и жизнь не та

Сегодня татуировки перестали быть чем-то диковинным и странным. Но все равно остаются люди, у которых они вызывают настороженность и даже раздражение. А другие, наоборот, в почтенном возрасте меняют свое мнение и набивают рисунки на коже, будучи уже на пенсии. Однако кто-то жалеет о спонтанных решениях, принятых в молодости. В любом случае практически у каждого есть уникальная история о тату, и благодаря откровениям этих пользователей сети многие по-другому посмотрят на этот вид искусства.

Давно хотела сделать тату. Очень долго выбирала рисунок, мастер несколько раз переделывала, прежде чем набивать. Все знакомые, которые видели татуировку (к слову, я ее напоказ не выставляла), спрашивали, с чем она связана и что символизирует. Я что-то на ходу придумывала про гороскопы и символы. Через полгода приехала в гости к бабушке, где не была уже много лет и где прошло мое детство. Села на любимое место и уперлась взглядом в картину. Вот откуда мое тату. Из самых счастливых воспоминаний. © Подслушано / Ideer

Мы с братом в один день набили татуировки с изображением числа пи. Все потому, что нас усыновили в День числа пи — 14 марта. Люди часто предполагают, что я люблю математику, раз сделала такое тату. Я рассказываю свою историю усыновления даже в общественных местах, например в очереди в продуктовом магазине, если кому-то становится интересно. © Tina Bauer / Quora

«Мой 70-летний папа сделал свою первую татуировку в знак своей любви к моей маме, которой 73. Это было в честь 50-летия их отношений»

«До последнего вздоха».

У меня забит «рукав» — тату на всю руку. Спокойно шел по городу, остановился на светофоре и вижу пристальный взгляд бабульки. Ну, думаю, сейчас выскажет все по шаблону. Тут она ко мне подходит и спрашивает: «Эта штука смывается?» На мой ответ последовали слова: «Молодец! Отрывайся, пока молод, а то потом вспоминать нечего будет». Шаблон сломан. Улыбка была до ушей. © Подслушано / Ideer

Идея о том, что татуировки мешают получить работу, очень странная. Когда я вижу кого-то с большим количеством тату, я не думаю, что он плохой, я думаю: «Этот парень назначает много встреч и приходит на них вовремя». © LUCYANARANDALL / Twitter

Люди, выступающие против татуировок, такие забавные. Представьте, что вы отказываетесь нанимать человека, который целую вечность сидел и терпел боль ради одной-единственной цели. Такие люди доводят начатое до конца, они выносливы и упорно добиваются своего любой ценой. © JM_Luna / Twitter

«Эта татуировка много значит для меня: это день, когда родился мой дедушка. Но, кажется, я сделал ее слишком большой и не в самом удачном месте»

Я мастер татуировок. И не воспринимаю всерьез людей, которые приходят делать парные рисунки. Например, имена друг друга, инициалы с датами или одинаковые символы в честь своей великой и единственной любви. Как правило, в течение года они же прибегают сводить тату или перекрывать, потому что расстались / разлюбили. Мне, конечно, лучше: они мои постоянные клиенты. Но так и хочется спросить: «Зачем?» © Подслушано / Ideer

Как-то женщина, сидящая рядом со мной в ресторане, положила руку на стол, обнажив красивую татуировку с водорослями. Я сделала ей комплимент, а она, в свою очередь, спросила, есть ли тату у меня. Я ответила, что люблю их рассматривать у других, но переживаю, что если набью рисунок себе, то он быстро мне надоест. Женщина сказала: «Татуировки как дети. Если они твои, ты любишь их, даже если они тебе не очень нравятся». © Dushka Zapata / Quora

Татуировки сейчас более широко распространены в профессиональной среде. У одного из моих крупных начальников были набиты «рукава» на обеих руках, и он с гордостью показывал их в офисе. © idealmango / Twitter

Мне 22, недавно сделала татуировку на все предплечье. Мама была в ярости, ведь я ее даже не предупредила. Мы живем в разных городах. Потом мы встретились, и она постоянно ворчала на меня из-за этого. Но затем прошло какое-то время. Она массажист и как-то сделала мне массаж, а потом гладила так нежно по руке, где татуировка. В этот момент я поняла, насколько сильна материнская любовь и как я ее люблю. © Подслушано / Ideer

Когда мне было 17 лет, я была очень худенькой и глупой. С мыслями о том, что поправиться мне не судьба, сделала себе тату на полспины: лилии большие, цветные и красивые. Теперь мне 30, двое детей и 61 кг веса. И лилии уже не те... Очень жалею. © Подслушано / Ideer

Мы обедали в ресторане, когда моя дочь сказала: «О, мама, посмотри на татуировку на руке того парня!» Та была похожа на персонажа из фильма ужасов. Позже, когда мы стояли в очереди, дочь сказала ему: «Мне так нравится ваше тату». Он ответил: «Спасибо, это моя младшая дочь». Именно тогда мы заметили, что его татуировка на самом деле была ужасно нарисованным изображением лица ребенка. К счастью, мы смогли сдержать смех, пока не сели в машину. © Ari Dell / Quora

Учусь водить. Много нервничаю, так как до этого никто не учил. Ехала на 5-е занятие в метро, на тот момент вроде уже привыкла к машине и к самому процессу. Обратила внимание на парня с довольно старой татуировкой: крупным красивым почерком на внешней стороне кисти левой руки было написано: «Правая». Я еще подумала: «Забавная татуировка. Интересно, не путается ли сам?» В тот же день впервые перепутала лево и право. © Подслушано / Ideer