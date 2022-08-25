15+ начальников, которые сыплют дурацкими поручениями как из рога изобилия
По интернету гуляет масса страшилок о кошмарных начальниках, с которыми каждый день как на пороховой бочке. Что у них в голове, не угадаешь. Навыдумывают странных заданий — и неясно, как их потом выполнять. Лучше к таким даже и не попадать, а уж если не повезло, то стоит бежать без оглядки.
Мы в ADME обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о своих несносных боссах.
- Наш начальник довольно странный человек. Много разных штук выдавал, и все к нему уже привыкли. А зря. Недавно собрал весь коллектив, выдал спирт и вату, сказал протирать руки от локтя до пальцев. И уволил всех, у кого оказалась грязная вата. Сказал, что свинству на работе не место. © Подслушано / VK
- Шеф с прошлой работы примерно раз в месяц любил подходить с одними и те же вопросами:
— У вас все нормально?
— Да, все хорошо! А что?
— Так вы не в курсе?
— Не в курсе чего?
— Того, что у вас происходит!
— В курсе!
— И что, все хорошо?
— Хорошо!
— Ну тогда подождем!
В первый раз было не по себе, я начал думать, что что-то не так. Но потом понял, что это такой трюк. © BestoftheBrest / Pikabu
- Босс попросил меня собрать всех сотрудников-мужчин, а затем велел нам передвинуть мусорный бак так, чтобы его очертания совпадали с нарисованными линиями на парковке. Потом вытащил рулетку, чтобы убедиться в том, что бак находится на равном расстоянии от каждой линии. © Rick DeHaven / Quora
- У подруги был шеф, который любил подкрадываться со спины и голосом мальчика из фильма «Добро пожаловать» спрашивать: «А что это вы тут делаете, а?» От этого все подпрыгивали. Тогда шеф начинал смеяться, после чего уходил, довольный собой. © Шаманка / ADME
- Мой бывший босс разозлился на меня за то, что я неправильно убрала пластиковые ложки. И ему не понравилась моя фраза, что его лицо становится ярко-красным, когда он злится. © PM_ME_DAT_****_PLS / Reddit
- Работала в одной крупной компании, где соблюдался довольно строгий дресс-код, но пятница была днем джинсов. Не знаю почему, только были разрешены все цвета джинсов, кроме синего и голубого и их оттенков. Как мне объяснили, генеральному директору не нравились именно синие джинсы. © A B / ADME
- Мой бывший начальник писал мне сообщения по работе в полночь. Его следующее сообщение было уже в 7 утра следующего дня. И при этом он еще ругал меня за то, что я медленно на них отвечаю. © Achelle Go / Quora
- На территорию запускали только директорскую служебную «Волгу». Сторож выбегал и поднимал шлагбаум. Тот изначально был электрифицирован, но что-то сломалось много лет назад. Я предложил директору все исправить. Он на меня посмотрел и спросил: «А что, сторожа тогда просто так сидеть будут?» © gippopotamich / Pikabu
«Начальник говорит, что резина на моей рабочей машине в полном порядке и замена ей не требуется»
- Сижу в будке, смотрю на много мелких мониторов. В окно заглядывает начальник. Видя, что я тружусь, идет дальше. Потом возвращается и спрашивает: «Ты меня видел?» Отвечаю: «Конечно, видел.» «А почему не вышел?» Оказывается, согласно корпоративной этике надо выходить из будки, когда идет гендиректор, начальник и главный инженер. Так и хотелось спросить: «Чтобы отвесить поклон или упасть в ноги?» Сказал ему, что не видел такого пункта в договоре. © andrysly / Pikabu
- Моя бывшая начальница отчитала меня за то, что даже не входило в мои обязанности. Она была уверена, что моя вина в том, что нанятый ею разнорабочий вовремя не закончил свою работу. © Marisa Wood / Quora
- Работала как-то с одной руководительницей, она была то милая, добрая и хорошая, то фурия. Например, пришла к ней сотрудница отпроситься в больницу после обеда. Та отвечает, ну хорошо, иди лечись. После обеда сотрудница к ней заглядывает, дескать, я пошла, до свидания. А та ей: «А куда это ты собралась, я не поняла? Иди работай!» © Тревожное Пирожное / ADME
- Наш начальник страсть как любил устраивать летучки каждый день. Ровно в 9 собирал нас в своем кабинете и расхаживал туда-сюда полтора часа, толкая монолог на всякие пространные темы. А потом вдруг хватался за голову и начинал кричать, что нам срочно пора заниматься делами — заболтали мы его. А еще он любил сидеть за столом и делать вид, что обсуждает какие-то сверхважные дела, даже если беседовал со своей женой.
- Лето, жара. Устроился подработать на завод — делать заготовки для щелочных аккумуляторов. Через полчаса начальник подходит и говорит: «Боюсь, вы больше не сможете у нас работать, потому что с вас капает пот на эти заготовки и они превращаются в брак. Собирайтесь и идите домой. И больше сюда не приходите». Оказалось, на этом заводе потеть запрещено. Даже охранники на проходной не поверили. © Палата № 6 / VK
- Супруга работала в детском саду логопедом. Пришла новая молодая заведующая, и одним из первых нововведений стало то, что педагоги должны прерывать занятие и вставать, когда она заходит. Жена у меня с характером, сказала, что не согласна с такими порядками, и вставать не стала. Вызвали ее в кабинет заведующей и высказали, что она унижает авторитет начальника в глазах сотрудников и что если она хочет работать, то должна исполнять распоряжения руководителя. Через неделю жена написала заявление по собственному желанию и ушла в другой сад. © balabasishe / Pikabu
- Однажды у нас сработала пожарная сигнализация. Мы все встали, чтобы выйти из офиса, и тут босс сморозила свою самую большую глупость: «Я думаю, что кто-то должен остаться, чтобы отвечать на звонки». © Sarah Lee / Quora
- Мой начальник однажды попросил меня вымыть всю посуду в комнате отдыха. При этом там не было ни одной моей тарелки. Рядом находилось несколько парней, они как раз были не заняты. Когда босса спросили, почему он просто не попросил одного из них, он ответил: «Нет, мытье посуды — это женская работа». © antisocialmedic / Reddit
- Начальник возвращал обратно отчет и требовал переделать. На вопрос, что не так, отвечал: «А ты догадайся». И смеялся противным гадким смехом. Мы с коллегами даже генеральному плакались. Так тот сказал: «Я знаю, что ваш начальник отдела тот еще тип, но он мне нужен, ценный специалист. Так что приспосабливайтесь». На эти угадайки уходило иногда по несколько дней. И каждый раз это было что-то разное: или шрифт не тот, или не в том порядке перечислены факты, или для примера надо было взять другой объект и т. п. © shanghai48 / ADME
А какие странности вы замечали за своим начальником?
AdMe/Народное творчество/15+ начальников, которые сыплют дурацкими поручениями как из рога изобилия
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