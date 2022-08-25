15+ начальников, которые сыплют дурацкими поручениями как из рога изобилия

По интернету гуляет масса страшилок о кошмарных начальниках, с которыми каждый день как на пороховой бочке. Что у них в голове, не угадаешь. Навыдумывают странных заданий — и неясно, как их потом выполнять. Лучше к таким даже и не попадать, а уж если не повезло, то стоит бежать без оглядки.