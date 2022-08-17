15 неловких моментов, вспоминая которые хочется сказать: «Опозорился, ну хоть есть над чем посмеяться»

Кому из нас не доводилось оказываться в неловких ситуациях, когда хотелось сжаться до размера атома и уползти в уголок? Прилюдно сморозили глупость, обознались или неправильно поняли кого-то: в таких случаях единственное, что остается, — это принести извинения и поскорее телепортироваться с места происшествия.

Мы в ADME раскопали истории, после прочтения которых так и хочется выдохнуть: в своих провалах мы не одиноки.

Торможу как-то маршрутку-«газельку». Открывается дверь, я, хватаясь за поручень, лезу в салон. Неожиданно поручень отламывается, и я начинаю падать вместе с ним. Но в последний момент кто-то из маршрутки хватается за поручень и затаскивает меня внутрь. Только когда оказался в салоне, увидел, что это никакой не поручень был, а дед с удочкой сидел у выхода. © ****master / Pikabu

Зашла в трамвай — весь старый, трясется, гремит. У меня с собой тяжелый портфель был. И тут поворот! Трамвай настолько накренился, что меня унесло вбок. Я улетая, успела вцепиться в верхнюю ручку сиденья. А на нем сидел мужчина средней комплекции. Хватаюсь, значит, за ручку, сиденье вместе с мужиком отрывается и летит почти через весь салон. Получается так: я, кресло, мужик. Тут он встает, с ошалелыми глазами поворачивается и видит меня, хрупкую девушку. До сих пор смешно представлять ситуацию с его стороны. © marulyaa / Pikabu

Тащила мусор к баку, мешок тяжелый. Смотрю, а мой сосед занят тем же самым. Заприметив меня, он улыбнулся, держа в руках крышку мусорного бака. Я подумала: «О, какой джентльмен, меня ждет», раскачала свой тяжелый мешок, и, когда тот уже летел по воздуху, сосед, у которого и в мыслях не было придержать крышку для меня, опустил ее обратно. Когда мой мешок разорвался, ударившись о бак, ошметки заполнили буквально все вокруг. © jyystonakki / Reddit

Как-то простыла и пошла в магазин у дома, чтобы купить леденцы от кашля. Тут входит мой бывший со своей женой, с их новорожденным ребенком и огромной коляской, которая полностью перекрыла мне все пути к отступлению. А мне жуть как не хотелось, чтобы он увидел меня в трениках, с сальными волосами и сопливым носом! Поэтому я присела на корточки за полками, ожидая, пока они уйдут. Но мои надежды не оправдались: из-за угла выруливает мой бывший, замечает меня и такой: «О, я не видел, как ты вошла!» Поймана с поличным. © Botryoid2000 / Reddit

Встречала мужа по пути с работы. Смотрю — вон он спешит, хотя до условленного времени еще минут 10 было. Дай, думаю, устрою нам романтическое кино. Бегу к нему, руки развела для объятий, кричу: «Я тебя так ждала, любовь моя, наконец-то мы встретились!» И уже на подлете вижу, что это незнакомец, просто ростом и телосложением схожий с моим мужем, да еще в похожей ветровке. У него на лице ужас, я пытаюсь все исправить, но вместо банального «обозналась» как ляпну: «Но у вас же светлые брюки!» Мужчина, так ничего и не сказав, обошел меня по дуге и торопливо удалился. Просто первым сигналом, что это не муж, для меня стали именно светлые брюки (мой ненавидит светлый низ в одежде). © Anastomus / ADME

Однажды проходим с дочерью мимо овощного прилавка, я ее подталкиваю локтем и говорю: «Смотри, какие баклажанчики! Давай возьмем и пожарим дома». А вместо дочери рядом оказывается незнакомая женщина, которая, совсем не растерявшись, отвечает мне: «Конечно, берите, пожарьте». © Lia Lilla M / ADME

Во 2-м классе мне пришлось что-то зачитывать перед залом, полным родителей. Когда подошла моя очередь, я сделал шаг к микрофону, но ботинок застрял в сценическом оборудовании, и я никак не мог его вытащить. Поэтому оставил ботинок там, подошел к микрофону в одном носке и прочитал свои строки. Все смеялись. С тех пор я ненавижу публичные выступления. © j1ggy / Reddit

Делали винегрет на уроке труда. Все девочки шушукаются, мол, домашним кранты — будут есть, не зря же учились. Спустя неделю приносит подруга контейнер с винегретом в школу. Говорит, мол, приготовила в прошлый раз, отчим сказал, что винегрет странный, но съел. Вчера снова попыталась. Та же история. Ну и отсыпала, чтобы спросить мнение гуру, что не так с винегретом. Учитель пробует и с прищуром так: «А ты свеклу чистила?» Конечно, не чистила. Самое смешное, что отчим съел почти полтора тазика и даже не понял. © marulyaa / Pikabu

Стояла в аптеке. Вошла женщина с сыном лет 8–10, попросила продавщицу помочь с чем-то. Они начали болтать, тут продавщица поворачивается к мальчику и говорит: «Ну, молодой человек, похоже, вы сегодня немного испачкались. Сейчас я вытру вашу мордашку салфеткой». На мгновение повисло неловкое молчание, и затем его мама говорит: «Вообще-то он с этим родился. Это родимое пятно». © baabaaredsheep / Reddit

Пришла в магазин, а он закрыт. Гляжу, рядом моя одноклассница с какой-то девушкой. Я с обеими тепло поздоровалась. Стоим с одноклассницей, болтаем о том о сем. Вдруг эта девушка молча разворачивается и уходит. Я недоуменно говорю подружке: «А что это она с тобой не попрощалась?» В ответ та округляет глаза: «А разве она не твоя знакомая?» Мы долго смеялись потом. © Марзия Муминова

Пришла я однажды в супермаркет, хотела купить банку горошка для салата. Ищу на полках и никак не могу найти. А рядом парень переставляет какие-то коробки. Я ему: «Вы не могли бы мне помочь найти горошек в банке?» Он молча ринулся к полкам с жестянками, и мы давай вместе перебирать их. Спустя 10 минут он вдруг прерывает молчание: «Я тоже не могу найти, давайте спросим у кого-нибудь из работников магазина». Оказалось, он был покупателем. © YaNa YaNa

Как-то спускалась в лифте с верхнего этажа, и вдруг этот лифт останавливается на 3-м — видимо, вызвали. Заходит мужик, а я ему возмущенным тоном говорю: «Это 3-й этаж!» А он в ответ: «Да, 3-й, я здесь живу». Не знаю, что на меня нашло и что подумал тот мужик. Остаток пути до 1-го этажа я стояла, опустив глазки в пол. © Гульнар Касым

Мой коллега, рентген-лаборант, ехал однажды в маршрутке. Когда подъезжал к своей остановке, на автомате сказал водителю: «Раздевайтесь до пояса». Занавес. © Серена Джусупова

Я работал в отеле, и в одном из залов как-то проходил кастинг моделей. Там было по крайней мере 200 красоток. И вот я несу огромный поднос, уставленный чашками кофе, блюдцами и сахарницами. Иду сквозь эту толпу, изо всех сил стараясь выглядеть круто. Добираюсь до двери зала и, держа поднос на одной руке, открываю ее. В этот же миг один из сотрудников кастинг-команды толкает дверь с обратной стороны... И я опрокидываю поднос на себя на глазах у всех этих моделей. Единственное, что пришло в голову, — это сбежать оттуда. © Weary_Violinist_3610 / Reddit

Меняла паспорт в 45 лет. Документы сдавала в последний день, поэтому делала все бегом: сфотографироваться, оплатить пошлину, успеть в нужное окошко. Торопилась, лишь бы успеть. Паспортистка спрашивает причину замены паспорта. Говорю, что по возрасту, и тут она уточняет: «20 лет?» Смотрю, а на фотографии мне и впрямь 20 лет, паренек отфотошопил. И мне стыдно стало подавать паспорт: получается, будто это жизнь меня так истрепала. © Подслушано / Ideer