15+ приемных родителей рассказали, каково это — растить чужих детей

Быть родителем — одна из сложнейших работ в мире, ведь она требует круглосуточной самоотдачи на протяжении многих лет. Приемным мамам и папам приходится вдвойне трудно, ведь они решились взять в свою семью чужого ребенка. Их жизнь полна грустных и радостных моментов, которые сложно объяснить тем, кто никогда не сталкивался с усыновлением.