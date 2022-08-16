15+ приемных родителей рассказали, каково это — растить чужих детей
Быть родителем — одна из сложнейших работ в мире, ведь она требует круглосуточной самоотдачи на протяжении многих лет. Приемным мамам и папам приходится вдвойне трудно, ведь они решились взять в свою семью чужого ребенка. Их жизнь полна грустных и радостных моментов, которые сложно объяснить тем, кто никогда не сталкивался с усыновлением.
Мы в ADME прочитали десятки историй приемных родителей и поняли: выдержать такое испытание дано не всем.
- Чуть больше года назад взяли мальчика из детдома, ему было 3 года. Говорить почти не умел, всех называл «дядя». Для него все было в новинку: первые 2 дня ходил включал и выключал свет и балдел от этого. Сначала было очень сложно, он был агрессивным, а на улице, как пылесос, все тянул в рот. Играть в игрушки не умел, мультики не смотрел. Недавно ему исполнилось 4 года. Говорит отлично (в садике сказали, что для его возраста речь идеальная), поет песни, танцует, умеет шутить. Но чего мне стоило этого добиться! И все же, когда он меня обнимает и говорит, что любит, я понимаю, что это мой самый родной сын. © Halina1881 / Pikabu
- В 23 года я сделала операцию, чтобы не иметь детей. Не то чтобы я их не любила — они просто не входили в мои планы. Я хотела путешествовать, жить и работать в свое удовольствие. Все так и было. А потом я влюбилась в парня, у которого в семье возникли проблемы. В общем, нам предложили усыновить пятерых его племянников и племянниц, потому что их биологическим родителям не было до детей дела. Мы согласились. И теперь каждый наш день — это много, много работы: надо выстраивать отношения с детьми, каждому из них нужна специализированная терапия, у всех трудности в школе. Но мы не жалеем, что подписались на это. © Agree_2_Disagree303 / Reddit
- 10 лет назад я усыновила 3-летнего мальчика. Он боялся всего, худенький такой был. Мы с мужем дали ему просто море любви и ласки, хотя и нам было непросто. Когда сыну было 6, он мне между прочим так говорит: «Жалко, что ты меня не родила. Но знай, что ты лучшая мама на свете». Только ради таких слов стоит жить. © Victoria Andreev-Kryzhevski
- Когда я познакомился со своей будущей женой, она одна воспитывала дочку. Ее бывший был человеком жестким, поэтому девочка боялась мужчин. Я начал постепенно завоевывать ее доверие, и однажды она попросила меня пойти в зоопарк посмотреть на жирафов. В тот день я купил нам одинаковые игрушки в виде этих животных, а она рассмеялась и сказала: «Папа, ты слишком стар для мягких игрушек!» С годами мы очень сблизились. Сейчас в нашей семье уже есть двое сыновей, моя жена беременна дочкой, но старшенькая всегда будет моим первенцем. Она сделала меня папой. © Unknown author / Reddit
- Моей старшей дочери сейчас 18, а взяла я ее, когда ей было полгода. У нее была куча диагнозов, школа нам далась с огромным трудом. Ее подростковый возраст подарил мне кучу седых волос. Я была на грани обращения в опеку с просьбой поместить ее на месяц куда-нибудь в центр для трудных подростков. Но при всех наших скандалах никогда дочка не говорила, что я ей не мать. Да и вообще, несмотря на всю ее дурь, непонимание и выкрутасы, я знала, что она очень добрая и ранимая, чуткая и отзывчивая. Любое родительство — труд. Приемное родительство — огромный труд! © Crusaders / Pikabu
- Мы старшую взяли, когда ей было 8,5 лет. Свекровь, да и моя мама, ворчали, что у нас ничего не получится, но девочку не обижали. Сейчас Нике 16,5. Она досрочно окончила школу и учится на 1-м курсе университета, выбрала специальность врача. Бабушки уже давно забыли, что она им неродная, и наперегонки балуют любимицу. А для нас она — наша жизнь, как и младшие родные двойняшки. © Марина Руссовская
- Не могли с мужем иметь детей, решили взять из детдома. Выбрали Тимура. Ему было 3 года, он не умел говорить. Спрашиваю: «Кушать хочешь?» Кивает. «Рисовать будешь?» Кивает. Стали с ним заниматься, повели к логопеду. Она посмотрела на него и выдала: «Он недоразвитый, у него форма головы неправильная». Я сказала, что ее круглая голова тоже не доказывает наличие ума, и мы ушли. Решила сама с ним заниматься. Через 2 месяца он уже тарахтел без умолку. А через полгода после его появления у нас я узнала, что беременна. 12 лет не получалось, а тут бац! Родился пацан. Сейчас Тимуру 11 лет, учится хорошо, играет на гитаре. Очень ласковый, любит обниматься. © Kohakunushi / Pikabu
- Я взяла 4-летнего мальчика, стала матерью-одиночкой. Жили мы вдвоем счастливо, а потом сыну кто-то позвонил на мобильный и рассказал, что его усыновили. Ему тогда лет 11–12 было, и мне удалось убедить его, что он родной. Правду сказала, когда сыну было 20, и дала ему информацию о его биологической матери. Он проплакал всю ночь, а утром заявил мне: «У меня есть единственная мама — это ты. Никакая другая мне не нужна!» © Татьяна Пати
- Лучшая подруга погибла в аварии, остался маленький сын, отца нет. Я усыновила его. У моего мужа от 1-го брака дочки-близнецы, их мать лишили родительских прав. Жили мы вместе дружной семьей, все трое малышей были мне как родные. Я даже не задумывалась о том, что ращу чужих детей, пока мои родители не начали выносить мне мозг: «Зачем ты донашиваешь чужих детей? Роди, наконец, свою кровинушку». Детям на общих праздниках они нашептывали всякие гадости о том, что они подкидыши и обуза. Я жестко ограничила все связи, не могла больше терпеть. Дети выросли, повзрослели. Мне понадобилась пересадка почки. Все трое побежали сдавать анализы, хотя я их не просила. В итоге одна из дочек отдала мне свою почку. Только после этого мои родители впервые назвали ее внучкой и попросили прощения. © Подслушано / VK
- Усыновили мальчика, потом родился свой сын. Старший ребенок рос покладистым, но было видно, что его что-то гложет. Все вскрылось во время ссоры мальчишек. Младший допекал старшего, сделал какую-то подлянку, и я заметила, что старший не особо защищается. Я отругала малого и стала беседовать со старшим. И он разрыдался, потому что я его защитила, а он думал, что раз есть родной, то его, неродного, уже ни защищать, ни любить мы не будем. Или вообще бросим, как его мать, которая отправила его в детдом, когда родила еще одного ребенка. После этого плакала уже я. © Палата № 6 / VK
- Моего друга и его жены не стало год назад, у них осталась 9-летняя дочь. Ее бабушка и дедушка были слишком больны, чтобы заниматься ребенком, а дяди и тети не захотели обременять себя. Я не смог оставить малышку одну и оформил опеку. От меня отвернулись почти все родственники, потому что «ко-ко-ко, одинокий мужчина заботится о какой-то девочке, которая даже не его дочь, как это так». Только мой брат, сестра и родители поняли и поддержали меня. В октябре 2020 года я официально удочерил девочку. Я не пытаюсь заменить ей отца: папа у нее один, а я всего лишь человек, который взял на себя обязанность заботиться о ней и не давать в обиду. © Unknown author / Reddit
- У нас с мужем уже было двое сыновей, трех и пяти лет, но мы мечтали о девочке, а я никак не могла забеременеть. В итоге мы решились на удочерение. Во Франции мы нашли чудную 2-летнюю малышку с веснушками и потрясающими голубыми глазами. Оформили документы. А дальше начался ад, потому что малышка была не очень рада попасть в приемную семью, ведь мы отрывали ее от родной страны и близких людей. Мы увезли ее в Лондон. В самолете она так кричала и плакала, что мне пришлось предъявлять документы об удочерении. Дома ситуация была ненамного лучше, и иногда я думала: «Что мы наделали?!» Но время шло, дочка адаптировалась, дети подружились. Сейчас она сама уже приемная мама. © Anonymous / Quora
- У меня четверо приемных детей. В 4 года они по развитию максимум на 2 года тянули. Для них все было в новинку: кухня, швабра, половник, стиралка, диван, кошка. Они в доме ребенка этого не видели. Из фруктов и овощей знали огурцы, яблоки, бананы, апельсины. Единственная игра, которую знали, — падать на коленки и гавкать, кусаться и плеваться. Цвет знали один — красный. Это и небо, и трава, и все остальное. Сейчас это обычные дети. С тараканами, да. А у кого их нет? Тем более у подростков. Тяжело это, но если хоть кто-то из таких детей не пойдет по стопам родителей, уже будет отлично. © DoctorWhy83 / Pikabu
- Я очень хотела стать мамой. Мечтала, что возьму малыша и это будут отношения длиною в жизнь. Усыновила. После 18 лет любви и самопожертвования с моей стороны приемный ребенок сказал мне: «Я не твой сын!» — и ушел к биологической маме. Если бы я знала, что так получится, вряд ли решилась бы на усыновление. © Sarah Rabb / Quora
- Мы с женой усыновили ребенка с особыми потребностями. До этого поворотного момента мы с супругой долгие годы жили вдвоем, ну плюс наши питомцы. Переход к родительству был трудным, мы привыкли жить как хотим, да и возраст уже не юный. Честно говоря, я скучаю по своим хобби, на которые у меня больше нет ни времени, ни денег. Усыновление стало большим испытанием для нашего брака, но я вообще не жалею о том, что стал отцом. © Anonymous / Quora
- У меня бесплодие. Мы с мужем 3 года пытались стать родителями, но ничего не получалось, в итоге усыновили чудесного мальчика. Я была действительно счастлива и искренне полюбила сына, но через 2 года в какой-то из праздников муж признался, что так не может. Сказал, что не любит этого ребенка, что его все раздражает, что уже 1,5 года у него есть любовница и что он не может жить с «бракованной женщиной». Я забрала сына и ушла. 3 месяца рыдала, ненавидела весь мир и всех мужиков, кроме сына, но верила, что справлюсь. А потом встретила своего мужчину, через полгода наш трехлетка стал называть нас мамой и папой. Сейчас я на 5-м месяце, мы счастливы. © Палата № 6 / VK
- Я усыновила ребенка своих родственников. Малыш постоянно плакал. Я не могла оставить его ни на минуту, иначе он орал как оглашенный. Когда я вышла на работу, мне приходилось нанимать по 3 няни в сутки, потому что ни одна не могла выдержать его плач целый день. Потом выяснилось, что у ребенка легкая форма ДЦП. Я была на грани срыва и уже подумывала отказаться от малыша, потому что просто не вывожу. Но потом мы удалили ему аденоиды (оказалось, он плакал, потому что едва мог дышать), сделали операцию на ногах, и он стал самым милым мальчиком в мире. Сейчас ему уже больше 20 и он для меня дороже всего в мире. Я так рада, что выдержала все испытания. © Dee Rose / Quora
А вы могли бы решиться на усыновление или это не ваш вариант?
AdMe/Народное творчество/15+ приемных родителей рассказали, каково это — растить чужих детей
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