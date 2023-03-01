15+ странных вещиц, которые словно попали к нам с другой планеты (Некоторые люди, кажется, тоже оттуда)
Теперь, когда у каждого из нас есть как минимум по одной камере в кармане, нет ничего удивительного в том, что мы видим такое количество уникальных фотографий в интернете. Иногда они кажутся странными или смешными, а иногда — могут совершенно изменить наше представление о реальности. Мы подобрали 17 снимков, которые выглядят так, словно они были сделаны в какой-то альтернативной версии Земли.
1. «Мы с женой слепили снеговика»
2. Это, конечно, очень любопытное зрелище, но помыть руки под такой струей невозможно, не облив все вокруг
3. «Я заказал маленькую вещицу, а ее доставили в огромной коробке, до краев набитой упаковочным наполнителем»
4. Этот салат похож на лазанью
5. Семейный туалет
6. 80-й уровень сложности пазла. Разработан специально для укладчиков полов
7. «Вот так моя жена отрезала себе первый кусок шоколадного пирога»
8. «Во время снегопада зашла в магазин, а когда вышла, на капоте моей машины появился вот такой странный узор»
9. «Моя бабушка купила квартиру в доме, который был построен в 2018 году. И она только сейчас заметила вот это»
10. «Мои пальцы иногда становятся мертвенно-бледными»
11. «Когда я пытаюсь улыбнуться, один из уголков моих губ не поднимается»
12. У этой машины зашит бампер
13. «Перед нашей дверью оставили посылку, и, когда мы ее открыли, внутри нашли это...»
14. «Я нашел ложку с лицом Николаса Кейджа»
15. Это свечка
16. Глаза на затылке
17. Туфли с солеными огурцами
Фото на превью Suiz***e / Reddit
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