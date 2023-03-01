15+ странных вещиц, которые словно попали к нам с другой планеты (Некоторые люди, кажется, тоже оттуда)

Теперь, когда у каждого из нас есть как минимум по одной камере в кармане, нет ничего удивительного в том, что мы видим такое количество уникальных фотографий в интернете. Иногда они кажутся странными или смешными, а иногда — могут совершенно изменить наше представление о реальности. Мы подобрали 17 снимков, которые выглядят так, словно они были сделаны в какой-то альтернативной версии Земли.

1. «Мы с женой слепили снеговика»

2. Это, конечно, очень любопытное зрелище, но помыть руки под такой струей невозможно, не облив все вокруг

3. «Я заказал маленькую вещицу, а ее доставили в огромной коробке, до краев набитой упаковочным наполнителем»

4. Этот салат похож на лазанью

5. Семейный туалет

6. 80-й уровень сложности пазла. Разработан специально для укладчиков полов

7. «Вот так моя жена отрезала себе первый кусок шоколадного пирога»

8. «Во время снегопада зашла в магазин, а когда вышла, на капоте моей машины появился вот такой странный узор»

9. «Моя бабушка купила квартиру в доме, который был построен в 2018 году. И она только сейчас заметила вот это»

10. «Мои пальцы иногда становятся мертвенно-бледными»

11. «Когда я пытаюсь улыбнуться, один из уголков моих губ не поднимается»

12. У этой машины зашит бампер

13. «Перед нашей дверью оставили посылку, и, когда мы ее открыли, внутри нашли это...»

14. «Я нашел ложку с лицом Николаса Кейджа»

15. Это свечка

16. Глаза на затылке