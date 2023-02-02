15 доказательств того, что порой вздорную свекровь лучше любить на расстоянии

Когда мы решаемся на такой серьезный шаг, как создание собственной семьи, не всегда получается наладить отношения с родителями второй половники. Порой эта миссия кажется вообще невыполнимой. Особенно если другая сторона не хочет идти на компромиссы. Герои нашей подборки откровенно поведали нам, каково живется, когда твоя свекровь не прочь показать свой непростой характер.