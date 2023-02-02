15 доказательств того, что порой вздорную свекровь лучше любить на расстоянии
Когда мы решаемся на такой серьезный шаг, как создание собственной семьи, не всегда получается наладить отношения с родителями второй половники. Порой эта миссия кажется вообще невыполнимой. Особенно если другая сторона не хочет идти на компромиссы. Герои нашей подборки откровенно поведали нам, каково живется, когда твоя свекровь не прочь показать свой непростой характер.
- Из-за ремонта в моей квартире были вынуждены жить у свекрови. У нее частный дом, и нам была выделена комната на 2-м этаже. К нам в комнату она не ходила, даже не поднималась на 2-й этаж. Как-то позвонила мне моя мама и сказала, что свекровь интересуется у нее таблетками, которые я пью. Таблетки ведь рецептурные и просто так их не выписывают (лечилась от депрессии). Оказалось, что в наше с мужем отсутствие свекровь рылась в моих вещах. Оправдываясь тем, что волнуется за сына. © Подслушано / Ideer
- Шла с работы уставшая, мечтала о романтике. Открываю двери, а в квартире тьма. Зашла и не поверила глазам. Горели свечи. Муж сидел не за компом, а за столом. Я так обрадовалась! Неужели мечты сбываются? Он устроил мне сюрприз. Собиралась сказать, какой он молодец, как двери ванной открылись. Из них вышла свекровь и выдает: «А мне сынок позвонил, сказал, у вас свет пропал. Я принесла свечи и вот еду запаковала на ужин. Ты давай быстренько накрывай на стол, муж голодный». © Палата № 6 / VK
- У мужа начались трудности на работе + кредит. Решила выйти на работу. Свекровь согласилась посидеть с дочкой со словами: «Проваливай». Как только я начала работать, оказалось, что помочь она готова только за деньги, сумма немаленькая (стоимость частного сада). Деваться некуда. Я согласилась, так как работа была очень хорошая и нравилась. Каждый день я выслушивала, какой у меня ребенок. Хватило ее в итоге на пару месяцев, не справилась. С работы пришлось уйти. Теперь свекровь не понимает, почему я так холодна с ней. А я не хочу общаться после того, как она, зная нашу ситуацию, хотела за счет нас денег заработать. © Подслушано / Ideer
- У нас дом рядом с родителями. Мама определяла, что меня нет, по отсутствию машины во дворе. Приходила и указывала жене, как надо пылесосить, как должна стоять мебель и т. д. Об этом однажды мне рассказала, рыдая, жена. На следующее утро я отогнал авто со двора и вернулся домой. Поднялся на мансарду и прекрасно все услышал сам... Надо было видеть перепуганные глаза матери, когда она увидела меня. © Wolosatos / Pikabu
- Со свекровью за 5 лет не было конфликтов. Она часто говорила о будущих внуках, но эта тема легко игнорировалась. Мы были у нее на Рождество. Когда муж болтал со своими братьями, свекровь отвела меня в сторону и поставила ультиматум. Сказала: либо я рожу в этом году, либо она уговорит мужа развестись со мной. Угрожала, что может легко убедить сына бросить меня и найти женщину, которая мгновенно подарит ему ребенка. Я не понимаю, что это было. Мы с мужем хотим детей, но сейчас не готовы к этому. © Lunerchild96 / Reddit
- При знакомстве с мамой жениха она штудировала меня по всем кодексам. Мы оба юристы, а она окончила учебу с красным дипломом. Чувствовала себя не на знакомстве с будущей свекровью, а на экзамене в институте. Экзамен у меня не был принят, но меня, так и быть, решили рассмотреть на роль матери внуков. Она тут же начала вещать про будущих детей: «Ты внука роди и мне отдай, а я уж его воспитаю. Только никаких девок мне тут, мне пацаны нужны! Я только их умею воспитывать!» © marcantyar / Pikabu
- Мы женаты уже 12 лет, и за это время его мать натравливала на меня опеку и полицию. Ходила жаловаться ко мне на работу. Однажды проникла в нашу квартиру и пыталась «навести прежние порядки». Переставила мебель и выкинула еду, которую я приготовила. После чего имела неприятную беседу с моим мужем. Замки мы поменяли. Она пыталась убедить сына, что я ему изменяю, и подставить его, будто бы он изменяет мне. © Аноним / Pikabu
- Поначалу свекровь меня не любила, но затем брат мужа решил жениться, и его избранница оказалась, на взгляд свекрови, намного хуже. Она решила наладить со мной контакт, и в итоге на их свадьбе она представляла меня как «любимая невестка». Делая на первом слове особый акцент. © Мама Дорогая / ADME
- Дочке на каждый день рождения свекровь стабильно дарит полмешка картошки со своего огорода. Благо родила я в конце лета. В первый год муж знатно обиделся на такой подарок. Сначала подумал, что это прикол, а потом даже поругался с ней. «Картошка — это хороший подарок», — сказала она и осталась верна этой идее. На 8-й дочкин день рождения мы со смехом подметили, что уже имеем планы на этот мешок. © oxe4ka / Pikabu
- Свекровь любила его бывшую девушку и хотела, чтобы они были вместе. Однажды она пригласила нас отметить День благодарения. Я играла с дочерью в комнате, муж с его родителями были на кухне. Они начали громко о чем-то спорить. Мой мужчина спустился к нам и в шоке сказал, что его мать позвала его бывшую девушку на ужин. К этому моменту мы были вместе уже 4 года. Я была так расстроена и зла. Не могла есть. Мечтала уехать домой, в то время как моя свекровь делала вид, что все чудесно. © Doyle Jodi / Quora
- Мы с мамой парня сразу же подружились. Я помогала ей с работой. Она мастер маникюра, я развивала ее аккаунты в соцсетях, и мои подруги стали делать у нее маникюр. Все поменялось, когда мы расписались. Свекровь начала постоянно критиковать меня и конфликтовать. Точкой кипения стал момент, когда одна из моих приятельниц, которая была ее клиенткой, рассказала, что та жаловалась ей на то, что моя мама вышла на пенсию. Оказывается, свекровь рассчитывала, что мои родители оплатят ремонт в ее доме.
- Я сидела на скамейке возле торгового центра и пыталась покормить своего сына грудью. Я чувствовала себя очень неловко, а свекрови не терпелось пойти за покупками. Она дала нам несколько минут на кормление, а затем просто встала и буквально вырвала ребенка из моих рук. Он, естественно, громко заплакал, но его бабушка посчитала, что этого времени было достаточно для того, чтобы он наелся. Ее же ждал шопинг. © Tina Goyle / Quora
- Моя свекровь притащила мне матрас, чтобы я на 32-й недели беременности спала возле кровати и не мешала мужу своим пузом. Не могу понять, откуда у немощной старушки появилось столько силы. © Nataliya Alguno
- Началось все со свадьбы. Пока мы гуляли и фотографировались, в ресторане властная женщина выцепила организатора и начала свою тиранию: «Убрать все таблички, пусть садятся как хотят. Принесите еще салатов, а то мало» и т. д. Свадьбу пережили. Потом свекровь приехала на рождение внуков в квартиру моей матери. Я тогда жестко заболела, и меня отправили в больницу. Она тем временем стала «наводить порядок» и выбросила все «лишнее»... Мама вернулась из командировки и офигела, что ее вещи повыкидывали зачем-то. © Lovely.Moscow / Pikabu
- Наглости моей свекрови не занимать. Как-то с деньгами было туго, и мы ей на день рождения подарили сумму меньше, чем обычно. Так та не постеснялась и устроила скандал: «Почему так мало? Я тогда тоже вам так дарить буду». На Новый год покупали ей подарок, который она сама попросила в пределах одной суммы. Отчитались, что подарок куплен. Последовал вопрос: «Это все? Он же так мало стоит! Дарите мне еще что-нибудь!» © Kolambina / Pikabu
А какие у вас отношения со свекровью? Как вы решаете конфликтные ситуации?
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что порой вздорную свекровь лучше любить на расстоянии
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