16 врачей рассказали о случаях, от которых у них до сих пор по спине мурашки бегут

Мы искренне восхищаемся людьми, чья профессия связана со спасением жизней и заботой о нашем здоровье. Представляем подборку историй от работников медучреждений, читая которые, невольно чувствуешь, как по спине пробегает холодок. Этим людям пришлось столкнуться с такими явлениями, о которых им вряд ли рассказывали в вузах и училищах.

Когда я проходил интернатуру в акушерском госпитале, моя ночная смена заканчивалась в районе 2 часов ночи. Возвращаясь с нее, я иногда видел девочку лет 5–7, которая играла в холле. Когда я решился заговорить об этом с одним из своих профессоров, тот сказал, что они просто играют и не причинят вреда, если притвориться, что не замечаешь их. © nmcjj21 / Reddit

просто играют и не причинят вреда, если притвориться, что не замечаешь их. © nmcjj21 / Reddit Я работаю медсестрой, и в вечернюю смену мы обычно раздаем еду пациентам. Сразу хочу сказать: со мной никогда не случалось ничего «паранормального», у меня хорошее зрение и на детали я обращать внимание умею. Так вот, однажды мы с коллегой раздавали пациентам ужин. Приходим в 4-местную палату, я даю еду одной женщине, помогаю ей сесть поудобнее и все такое. И тут я замечаю, что в комнате есть еще одна пациентка, она сидит на кровати, и ужина для нее у нас нет. Думаю: «Ну, наверное, недавно поступила». Улыбаюсь ей и иду искать еще еды, чтобы покормить и ее тоже. Возвращаюсь в палату, готовлюсь извиниться перед ней, но этой женщины там нет. Нет даже никаких следов того, что она там вообще была, — например ее вещей или постельного белья. Но ведь я точно помню, как улыбалась ей и как чувствовала себя неловко из-за того, что не могу дать ей ужин! С другой стороны, страшно мне совсем не было. © kok0_ro / Reddit

У нас в отделении работал парень, медицинский техник. Он был очень высокий и во время ночных смен часто толкал по коридору свою тележку с аппаратом ЭКГ. К сожалению, он трагически погиб во время своего свадебного путешествия. На протяжении нескольких недель после этого во время ночных смен одна из наших медсестер (она была беременна) ровно в полночь бросала все, что она делала, и тихим дрожащим голосом говорила: «Смотрите, вот он идет». У нее спрашивали: «Кто?» И она отвечала: «Высокий парень с ЭКГ». А потом это все прекратилось. © Unknown author / Reddit

Я работал в доме престарелых, где в коридоре и спальне были очень скрипучие полы. Так-то это не было проблемой, но в тот раз я работал в ночную смену один, и все пациенты были в кроватях. Я убирался и все время слышал шаги и закрывающиеся двери. Я оставил большую часть света включенным, потому что испугался. © Tim_curry_lover / Reddit

Работаю медсестрой в роддоме. Однажды в пустой палате ночью вдруг заиграла колыбельная — ее обычно включают, когда рождается ребенок. Мелодия прозвучала дважды, и тогда мы отключили систему, мол, сломана. Но той же ночью в этой комнате колыбельная включилась снова, и потом еще раз через несколько дней. При этом система все еще была отключена. © D***kOnSushi / Reddit

Учусь на медсестру и работаю. Один мой пациент как-то спросил: «Вы чувствуете холод, когда сидите за компьютером? Не волнуйтесь, это просто медсестра, которая работала здесь давным-давно. Она не понимает этих ваших новых технологий, но пытается учиться». А у меня всегда было такое ощущение, что мне кто-то будто через плечо заглядывает, когда я за компьютером сижу. Жутко стало от его слов. © kingdomofdramallamas / Reddit «Вам нужно было просто поговорить с самой собой и объяснить „ей“, как работает компьютер! И посмотреть, что будет дальше. Может быть, она бы ушла? Кажется, она была настроена дружелюбно». © Dreamy-cloud-club / Reddit

Я работала в детской больнице в отделении интенсивной терапии. Однажды я дежурила и часа в 3 ночи решила прерваться на кофе. Иду по лестнице в кафетерий и вдруг вижу ребенка, скачущего по коридору. Я его окликнула — думала, он вышел из палаты. А он возьми да и исчезни. Конечно, я тогда списала все на простую усталость, но многие другие медсестры и врачи рассказывали, что они видели того же ребенка в том же коридоре. Больше этой лестницей я ночью не пользовалась. © agf0605 / Reddit

Со мной однажды произошло кое-что странное. Я работаю медбратом в отделении интенсивной терапии. Во время моего дежурства разыгралась снежная буря. Я решил не ехать домой на ночь, потому что вызвать на работу могли в любой момент, и лег спать на диванчике в комнате отдыха. Я дремал и в какой-то момент начал проваливаться в это состояние между сном и явью и тут же ощутил, что рядом со мной в комнате кто-то есть. Я не видел его, просто почувствовал дикую ярость, такую сильную, что ее невозможно было сдержать. Как будто кто-то злился, что я здесь и я все еще жив. И потом кто-то обрушился на меня, прошил насквозь и как будто дико заорал. А потом все вдруг кончилось и я проснулся. У меня бывал до этого сонный паралич, я прекрасно знаю, что это такое. В этот раз все было совсем по-другому. Я впервые в жизни почувствовал такую ярость. Ну и вишенка на торте: все это случилось в 3 часа ночи. © lucidzealot / Reddit

Я психиатр и еще во время учебы полгода проработал в отделении, которое было расположено в здании столетней психиатрической больницы. В начале, когда я был там совсем новичком, одна из пациенток пожаловалась мне, что ночью ей мешал спать детский плач. Я подумал, что это глупости какие-то, потому что дети в больнице не лежат, рядом нет жилых районов, а часы для посещения строго ограничены. Но моя медсестра сказала, что здесь действительно иногда плачет ребенок. Я тогда от нее отмахнулся, а месяца через 3 и сам услышал. Казалось, что ребенок находится за двумя или тремя стенами. С тех пор я стал слышать его регулярно. Когда рассказал об этом новенькой, тоже врачу, она мне не поверила. А потом пришла ко мне белая как мел и сказала, что тоже слышала детский плач во время перерыва на кофе. © nicholasdennett / Reddit

Я много лет работала в доме престарелых. Одна из моих новых подопечных начала вызывать персонал по ночам к себе в комнату. Она рассказывала, что к ней приходит какая-то женщина и пытается с ней поговорить. Сначала я списала это на то, что ей уже за 90 и она больна, и пообещала, что запру дверь на ночь, чтобы к ней никто не смог войти. Как бы там ни было, но это продолжалось еще неделю. И тогда я села рядом со своей пациенткой и попросила описать, как выглядит эта женщина, что к ней приходит. Пациентка сказала, что она одета в розовый халат, на ногах у нее голубые пушистые тапочки, а на голове — бигуди. И она якобы приходила, садилась на постель у ног моей новой подопечной и что-то говорила. Вот только невозможно было разобрать что. Я тогда очень сильно испугалась. Дело в том, что моя предыдущая пациентка, которая занимала эту палату вплоть до своей смерти, каждую ночь ложилась спать в розовом халате, голубых тапочках и с бигуди на голове. Она перестала показываться спустя еще недели две. © difficultlemon_ / Reddit

Моя мама работает в больнице. Однажды случился ураган, зданию был нанесен большой ущерб и администрация предпочла закрыть целый этаж вместо его ремонта. Раньше там был этаж педиатрии. Когда теперь люди поднимаются туда, они отчетливо слышат плач младенцев, хотя верхний этаж совершенно заброшен, а нижний этаж отведен для взрослых пациентов. © myusernistaken / Reddit

Моя мать работала ночной медсестрой в больнице. Люди говорили ей, что там происходит нечто странное. Однажды в отделение попала маленькая девочка. Родители не всегда оставались с ней на ночь, поэтому моя мама старалась почаще навещать ее во время дежурств. Однажды вечером мама спросила девочку, не страшно ли ей ночью. Та ответила: «Нет. Я не боюсь, потому что старушка каждый вечер приходит ко мне читать и сидит рядом с моей кроватью, пока я не засну». Это шокировало мою мать, потому что по ночам в том отделении пожилые женщины не работали, и обычно в это время она была единственной дежурной. Это было не так уж и страшно, но она всегда вспоминает это как одну из самых безумных вещей, которые когда-либо случались с медицинским работником. © bratterpillar / Reddit

К нам в больницу в карете скорой помощи доставили маленького мальчика. Он был простужен, вроде ничего серьезного, но с каждым днем ему становилось все хуже. В больнице мальчик говорил о своей младшей сестре по имени Ханна. В конце концов малышу стало совсем плохо и мы не смогли его спасти. Помню свое состояние в те дни. У меня был сын примерно того же возраста и дочь по имени Ханна.

Перенесемся на 2 года вперед. К нам обращается семейная пара с больным младенцем. Я узнаю их, они узнают меня. Их маленькую дочку, мою новую пациентку, зовут Ханна. Мне казалось, когда их старший сын рассказывал о своей сестре, речь шла о девочке, которая ждет его дома. Но нет. Ее тогда даже на свете не было! Малышка выздоровела и вернулась с родителями домой. Я никогда не забуду маленького мальчика и его сестру по имени Ханна. © Unknown author / Reddit

Я ночная медсестра в родильном отделении, и у каждого, кто здесь работает, есть своя «страшная история». Вот моя. Я дежурила, из пациентов у меня была только одна молодая мама со своим ребенком. Она знала, что, кроме нас, там никого больше нет. Часов, наверное, около 2 она включила свет. Захожу к ней, а она говорит: «Тут есть еще одна девушка?» Отвечаю: «Нет. Почему вы спрашиваете?» Оказывается, она проснулась оттого, что услышала какой-то громкий стук, а потом плач младенца и его мамы в соседней комнате. Я заверила ее, что, кроме нас, там никого больше не было. Но нам обеим стало не по себе, конечно. © Ashes2493 / Reddit

Однажды пациент отправился на рентген. Минут через пять услышали вызов из его палаты. Я и мой коллега вошли туда и увидели, что комната пуста, а окна закрыты. Отсутствовала даже кровать! Мы рассказали об этом опытной медсестре, но даже она понятия не имела, куда подевалась кровать. Я все еще учусь на медсестру, и пока это самая невероятная вещь, которая со мной происходила. © DumbleTheDoor / Reddit

Это была плановая операция, ничего особенного. Все прошло нормально, и на следующее утро пациента должны были отпустить домой. Накануне вечером он сказал, что видел свою покойную жену в окне. Палата была на 6-м этаже. А потом пациент попросил чаю. Когда медсестра принесла ему напиток, мужчина уже скончался. © meropenem24 / Reddit