17 фото, которые показывают такую большую разницу, что хочется потереть глаза
Как говорится, все познается в сравнении. А разница между некоторыми вещами порой так шокирует, что остается только сказать: «Вау!» Некоторые люди взяли и поделились своим опытом подобных случаев.
Я просто намазала на волосы отвар из льна
- И это выглядит потрясающе! Как приготовить такое средство? © Intrepid_Station_197/ Reddit
Лимон-монстр по сравнению с обычным
Ожидание и результат
«Девушка моего брата заказала торт, как в примере, только попросила написать „18“ вместо „c днем рождения“. Выглядит ужасно, но хотя бы вкусно».
«У меня и моей бабушки на мизинцах есть дополнительные морщинки»
«Новорожденный малыш со своей 91-летней прабабушкой держатся за руки во сне»
«18-летний кошелек рядом с новым»
«Одно из яиц, которые я купил, оказалось фиолетовым»
«Я поняла, насколько важно подобрать правильный макияж»
«Часть моих рыжих волос, которые состригли в 16 лет, по сравнению с моими выцветшими волосами сейчас в 27»
«Щетка из проволоки 3,5-летней давности, которую использовали каждый день, и совершенно новая»
«Огромная шоколадка по сравнению с малюсенькой»
«Корни моих волос выглядят гораздо более здоровыми по сравнению с поврежденными осветленными кончиками»
«Моя машина по сравнению с машиной моего коллеги: мой грузовик на высоте его окон»
«Вот как изменился цвет моих джинсов»
«Гигантский лист в сравнении с маленьким с того же дерева»
«Я не стала гуру красоты, но вот, как я красилась раньше, и как сейчас»
Купил элитного кота за $ 1500, и вот что мне досталось
А бывает, что разница между ожиданием и реальностью становятся сплошным огорчением. Например, когда при заказе обновки в интернет-магазине приходит не красивая вещь, а какое-то недоразумение.
Фото на превью makeupandjustice / Reddit
AdMe/Народное творчество/17 фото, которые показывают такую большую разницу, что хочется потереть глаза
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