17 фото, которые показывают такую большую разницу, что хочется потереть глаза

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Как говорится, все познается в сравнении. А разница между некоторыми вещами порой так шокирует, что остается только сказать: «Вау!» Некоторые люди взяли и поделились своим опытом подобных случаев.

Я просто намазала на волосы отвар из льна

И это выглядит потрясающе! Как приготовить такое средство? © Intrepid_Station_197/ Reddit

Лимон-монстр по сравнению с обычным

Ожидание и результат

«Девушка моего брата заказала торт, как в примере, только попросила написать „18“ вместо „c днем ​​рождения“. Выглядит ужасно, но хотя бы вкусно».

«У меня и моей бабушки на мизинцах есть дополнительные морщинки»

«Новорожденный малыш со своей 91-летней прабабушкой держатся за руки во сне»

«18-летний кошелек рядом с новым»

«Одно из яиц, которые я купил, оказалось фиолетовым»

«Я поняла, насколько важно подобрать правильный макияж»

«Часть моих рыжих волос, которые состригли в 16 лет, по сравнению с моими выцветшими волосами сейчас в 27»

«Щетка из проволоки 3,5-летней давности, которую использовали каждый день, и совершенно новая»

«Огромная шоколадка по сравнению с малюсенькой»

«Корни моих волос выглядят гораздо более здоровыми по сравнению с поврежденными осветленными кончиками»

«Моя машина по сравнению с машиной моего коллеги: мой грузовик на высоте его окон»

«Вот как изменился цвет моих джинсов»

«Гигантский лист в сравнении с маленьким с того же дерева»

«Я не стала гуру красоты, но вот, как я красилась раньше, и как сейчас»

Купил элитного кота за $ 1500, и вот что мне досталось