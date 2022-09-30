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17 твитов о ситуациях столь же неловких, как внезапно возникшая пауза в общении

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Вероятно, нет человека, который хоть раз в жизни не попадал бы в неловкую ситуацию. Часто невольными виновниками таких случайностей бывают дети или животные. А порой и сами взрослые попадают в неудобное положение в силу неловкости, курьезного стечения обстоятельств или просто невнимательности. И если участвовать в этих ситуациях, как правило, неприятно, то читать о них весьма занимательно.

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Какие нелепые случайности и неловкие моменты происходили с вами?

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AdMe/Народное творчество/17 твитов о ситуациях столь же неловких, как внезапно возникшая пауза в общении
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