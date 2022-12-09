18+ человек, которые никак не ожидали получить такие подарки

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Подарки — одни из самых важных составляющих любого праздника: дня рождения, Рождества, Нового года. Причем и дарить, и получать подарки одинаково приятно. Несколько человек рассказали, какие странные, немного неловкие, но явно запоминающиеся подарки они получили.

«Отец тщательно завернул подарки, которые приготовил мне на Рождество»

«На день рождения я получил кусочек пленки с записи мультфильма „История игрушек“»

«Эта уникальная часть оригинальной кинопленки с мультфильмом „История игрушек“. Станьте частью истории кино».

«Муж нарисовал это нашему сыну на день рождения»

«Это мой 26-й день рождения. Семья накрыла стол»

«У брата вчера был день рождения»



«Думала, что подарить ему интересного. И тут он обмолвился, что „Вся лапша как доширак“. Решила переубедить его и купила всякой разной лапши. Теперь буду ждать, изменит он свое мнение или нет».

«Вчера отметил день рождения. Вот какой торт приготовила мне жена»

На фото — чудище из компьютерной игры Half-life (прим. ADME).

«Дедушка подарил мне работающий компьютер 1989 года с оригинальной мышью и клавиатурой»

«Отец только что подарил мне совершенно новый дисковод»

«8 месяцев назад девушка подарила мне эту картофелину в форме сердца. Вот как она выглядит сейчас»

«Друг подарил мне килограммовую пачку очень длинных спагетти»

Вы что, ни разу не готовили спагетти в ванне? © NaughtyNarwhal96 / Reddit

«На Рождество моя девушка сделала вот такой коллаж с Дэнни Де Вито в качестве подарка»

«Получил на Рождество сертификат на покупку. Действителен в течение 1 000 лет»

«Сестра подарила мне мыло. С „плутонием“. Оно светится»

«Получила немного странный подарок»

«Полагаю, спасибо».

Цветы — значит цветы

Это был наш второй День всех влюбленных после свадьбы. Я, как типичная жена, придралась к мужу, почему он не дарит мне подарки и цветы. «Сегодня же сделаю», — сказал он. А вечером притащил кочан цветной капусты. На мой вопрос «что это» он попросту ответил: «Ты просила цветы, но не сказала, какие именно». Я была просто в ярости. А он пошел на кухню, приготовил капусту и вставил туда романтично свечи. Злиться я перестала. © Jyoti Agarwal / Quora

Ведь каждая бабушка носит очки

На Рождество приглашаю к себе внуков. Обычно они покупают мне небольшие подарочки. В этом году внучка подарила мне очки для чтения. Она понятия не имеет, зачем они нужны, и считает, что носить их может кто угодно. Но есть проблема — в мои 75 лет у меня просто идеальное зрение. © Nobody Special / Quora

«Получил на Рождество этот гигантский рулон туалетной бумаги. Ну и кто теперь будет смеяться, а?»

Месть — блюдо, которое подают холодным

Долго выбирала подарок для бывшей свекрови. Думала, чем же порадовать вредную бабусю, которая 20 лет внушала моему бывшему, что я самый худший экземпляр в его жизни, а к исходу нашего брака даже умудрялась устраивать смотрины будущих невест в моем присутствии. Придумала: дети подарили ей бусы и серьги из камня. Она их разглядывала и рассматривала, вертела в руках, примеряла на себя, говорила, что очень нравятся, а после чаепития спросила, как называется камень.

— Змеевик! — сказали дети.

— Как-как??? — выдохнула свекровь.

— ЗМЕЕВИК! — повторили они.

Свекровь зависла, переваривая услышанное, после чего попросила передать мне спасибо. © Lswifty / Pikabu

«На Хеллоуин среди прочих сладостей брат получил кошачий корм»

Дареному коню в зубы не смотрят

Как-то справляла новоселье. Предупредила гостей, что квартирка маленькая, места немного, но как-нибудь рассядемся. Был среди гостей парень, который уж очень пытался произвести на меня впечатление. Поэтому в качестве подарка притащил мне огромный мангал. Сказал, что я могу на балконе готовить шашлыки. В итоге мангал 2 года стоял на балконе и так его никто и не раскрыл. Даже оставила, когда квартиру продавала. «Дареному коню» и все такое, но кофеварке бы я радовалась больше.