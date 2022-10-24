18 доказательств того, что на барахолках можно за копейки урвать настоящее сокровище

Часто простой поход в секонд-хенд или комиссионный магазин оборачивается приятным приобретением или находкой чуть ли не сокровища. Герои нашей сегодняшней подборки не смогли удержаться и поделились фотографиями своих обновок, которые им посчастливилось урвать в магазинах подержанных вещей.

«Купила эти штуки в комиссионке. Вот что открылось взору после того, как я их почистила. Отдала € 15 за обе»

Ого! Я как раз искала что-то подобное, чтобы вешать свои наушники. © realistic_miracle / Reddit

«Знаю, что, скорее всего, это подделка, но притворимся на минуту, что нет»

Я, конечно, не эксперт по винтажным вещам от Hermès, но, судя по деталям и настоящей крокодиловой коже, похоже на подлинник. Какая невероятная находка! Поздравляю! © Comfortable_Toe9618 / Reddit

«Вот так приобретение из комиссионки за $ 50. Обычно я трачу в таких магазинах меньше, но комод оказался уж слишком прекрасен»

«Нашла лампу за € 5 на местном блошином рынке и просто влюбилась»

Я тоже влюбилась! Красивая настольная лампа привносит нечто особенное в атмосферу комнаты. А еще из нее получился бы милый ночник для детской. © Mary_the_penguin / Reddit

«Купил сегодня 2 маленьких витража по доллару за штуку»

«Виртуозно сочетаю цвета и узоры. Вся моя одежда из секондов»

Сказочные образы. Смело заявляю это как 78-летняя стильная бабушка. © Glittering_Panic_359 / Reddit

«Не могу позволить себе настоящее кресло Ле Корбюзье, зато могу позволить роскошную мини-версию»

Это коллекционная винтажная миниатюра от бренда Raine. Компания еще воссоздала кучу других популярных предметов интерьера. © mskeri / Reddit

«Какой чемоданчик отхватил в секонде»

У моей бабули был такой. Хотя в те времена это, наверное, казалось диким. © rockstar_not / Reddit

«Я понятия не имею, подделка это или нет, но мне все равно, потому что он идеально мне подходит и максимально удобный»

«Один раз за всю жизнь был в комиссионном магазине и вот что прикупил»

«Купил в комиссионке совершенно новую кожаную куртку, даже бирки на месте. Стоила всего $ 2»

«Кожаная сумка Diesel розового цвета. Мечта 90-х за 6 баксов»

«Нашел такие вот штаны с рукавами»

«Можно завязать рукава для еще более глупого вида».

«Прикупил такой вот набор из 4 мисок для закусок. Я бы сам носил такие рубашки»

«Отхватила великолепное пальто из 100%-ной шерсти в благотворительном магазине всего за $ 11»

Я бы обливалась слезами счастья, если бы мне такая находка попалась. © anidlezooanimal / Reddit

«Я в восторге! Нашел оригинальные очки Ray-Ban всего за $ 2,99. Так они стоят $ 163»

«Винтажная сумка Ferragamo за $ 2,5 в местной комиссионке. Думала, что это подделка, но теперь склоняюсь к тому, что оригинал»

Да быть не может, что это подделка. Вы только гляньте на кожу. © franciswellington / Reddit

«Кажется, меня благословили боги комиссионок. Мне нужна была новая одежда для активного отдыха, и я купила двое фирменных легинсов за $ 10 и топ за $ 4»

«А когда уже выходила, наткнулась на кардиган из 100%-ного кашемира за $ 8, хотя в интернете он стоит $ 315. У меня сегодня явно счастливый день».