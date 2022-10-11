18 доказательств того, что почти у всех пап есть режим «батя шутит»
Иногда начинает казаться, что когда мужчина становится отцом, то он тут же вступает в тайный «клуб пап». В нем они «делятся» не только своим опытом и лайфхаками, но и подхватывают уникальный юмор — присущий только батям.
«Попросил у отца немного денег на бензин. Он сказал: „Они в левом верхнем ящике моего компьютерного стола“. Спасибо, пап»
«У кого-то из пап так же? В понедельник на обед я съедаю остатки еды с выходных»
«Никто не говорил мне, что примерно 40 % жизни отца — это размышления о том, заметят ли дети, что ты это выкинул»
«Дочь хочет помогать папе в гараже. Но нужно волосы собрать в хвостик. Чисто папин лайфхак»
«Мой папа во всей своей красе»
«Мама попросила папу купить „нетрадиционную“ елку, которую „не нужно было бы украшать“. Папа справился»
«У меня есть плюшевый цыпленок и наушники, которыми я больше не пользуюсь. Мой отец решил надо мной подшутить»
Папа должен быть практичным
- Заскочили к родителям, были рядом с оказией. Попили чайку, собираемся домой. Мама: «Ой, ну как так! Вы уходите от меня с пустыми руками, даже ничего не собрала вам...» Батя: «Дай им мусор, пусть вынесут. Мне хоть не ходить». © oseledich / Pikabu
«Мама застала моего папу за „чтением новостей на iPad“»
«Когда папа подумал, что моя бомбочка для ванны — это средство для чистки унитаза»
Когда желание дочери — закон для папы
- Когда мне было года 3, я очень любила животных, прямо жить без них не могла, и моей мечтой был не котенок или щенок, а маленький желтый цыпленок. Я каждый день просила его у родителей. Жили мы в городе, мама с папой были очень далеки от сельской жизни. И вот в один из дней приходит папа с маленькой коробкой. Я открываю, а там цыпленок! Радости не было предела! Жил у нас до самой старости. © Подслушано / Ideer
«Каждое равноденствие мой папа заставляет балансировать яйцо и присылает мне его фото. В этом году он превзошел сам себя»
«Мой папа вчера застрял, когда пытался покормить паука, который живет в кустах»
«После многолетней борьбы я наконец убедил отца обновить его старый Nokia 3310 до iPhone. Заказанный им чехол для телефона прибыл сегодня»
«Никогда не забывай телефон Nokia».
У папы свои сказки
- В детстве мне сказки на ночь рассказывал папа. Сказки у него были очень странные и не про принцев, а про боксеров, охотников и прочих похожих персонажей. Как я была удивлена, когда посмотрела «Рокки», первого «Хищника» и прочие культовые фильмы! Таким образом мой батя проспойлерил мне половину голливудских блокбастеров. © Подслушано / Ideer
«Фотограф поймал нас с папой, когда мы пытались спрятаться от необходимости делать больше снимков на свадьбе моей сестры»
«Папа должен быть уверен, чтобы мой новый парень не дурак»
«Дедушка, отец и я — волнуя три поколения жен»
А как юморят ваши родители?
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что почти у всех пап есть режим «батя шутит»
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