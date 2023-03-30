18 доказательств того, что ремонт в доме — это как вычурная игра со сложными правилами

Ни для кого не секрет, что на ремонт тратится куча сил, времени и нервов. Но даже самые опытные люди не всегда могут предсказать, какие сюрпризы принесет эта затея, причем как на этапе планирования и подготовки, так и после завершения всех работ. Но зато помимо свежего и красивого интерьера всегда остаются интересные истории и веселые воспоминания.