18 доказательств того, что ремонт в доме — это как вычурная игра со сложными правилами
Ни для кого не секрет, что на ремонт тратится куча сил, времени и нервов. Но даже самые опытные люди не всегда могут предсказать, какие сюрпризы принесет эта затея, причем как на этапе планирования и подготовки, так и после завершения всех работ. Но зато помимо свежего и красивого интерьера всегда остаются интересные истории и веселые воспоминания.
- В выходные с мужем делали ремонт на кухне. Ясно же, не успели закончить, потому что он все время отвлекался на приставку и GTA. В итоге одна половина — с новыми розовыми обоями, плинтусом и красивым столом, а вторая вся завалена мусором, с ободранными стенами, в брызгах клея и «кусках» недособранного кухонного гарнитура. На границе этих двух миров окно. Вот я и покрасила одну половину рамы, а потом повесила одну шторку, села пить чай на красивой половине. Пришел муж, глянул на все это дело, ни слова не сказал. Я тоже... Сейчас 0:58. Молчит все еще. И клеит обои. © Подслушано / Ideer
- Тот факт, что ремонт в квартире не будет простым, я осознал в самом начале, когда не смог открыть канистру с грунтовкой... © Shprosse / Pikabu
- Купили квартиру с мужем и начали в ней ремонт. Друзья и родственники в курсе, и я уже не знаю, куда деваться от непрошеных советов и рекомендаций. Есть дельные советы и вопросы, после которых задумываешься: а действительно, не сделать ли так? Но в 90 % случаев это: «А почему вы решили именно такую плитку, обои, пол?», «А почему вы не сделали вот такой материал?», «А почему вот так, а не вот так?», «А вот у Сереженьки / Машеньки вот так, и они довольны». Сначала тактично что-то отвечала, что мне вот так нравится, сейчас уже просто отрезаю: «А мне нравится, когда вот так, а не как у вас». Иногда мне кажется, что не я тут буду жить, а все остальные. © Подслушано / Ideer
- У меня в течение 2 лет какой-то сосед по выходным часов в 9–10 утра что-то необычное исполнял перфоратором. Такое ощущение было, что он скульптор и что-то неспешно обтесывал перфоратором. Недавно узнал, что часть жильцов думала на меня. Типа я недавно заехал и делаю ремонт. Узнал, лишь когда начал реальный ремонт и ходил согласовывать время с соседями. © ADerbichev / Pikabu
Тяжело, когда на 1 мастера 5 прорабов
- Мы живем в нашем доме около 11 лет. За это время было сделано несколько капитальных ремонтов. Через пару лет после того, как мы переехали, папа помогал нам с ремонтом труб. Когда он искал в подвале, где именно находятся кухонные трубы, то обнаружил за стеной, обшитой перфорированной доской, «секретную» комнату. Это была маленькая комнатка, в которой предыдущий владелец хранил коробки со старыми квитанциями. Нам потребовались годы, чтобы разобраться с этими коробками. Зато теперь я использую ту комнату для выращивания растений зимой, прячу там рождественские подарки и храню сезонные вещи. © A Kelly / Quora
- Когда делали ремонт в квартире, решили заменить окна. Поехала на завод лично, чтобы заказать именно такие, как я хочу. Одним из моих желаний было, чтобы окна открывались не внутрь, а наружу. Вроде бы, кому какое дело? Оказалось, очень многим. Почти все соседи высказались — всем не нравится. Одна соседка позвонила днем во время обеда, чтобы поделиться своим мнением. Сотрудники, услышав вопли из мобильного, поинтересовались причиной истерики. Когда узнали, в чем дело, то присоединились к дискуссии. Один сотрудник и вовсе выделился: «Допустим, у тебя окна открыты. А если диван сверху упадет?» © Подслушано / Ideer
- Мы купили старый дом и сейчас занимаемся его реставрацией. После соскабливания 3 слоев ламината нашли великолепные паркетные полы под всем этим. По всему дому! Мы и так затеяли больше, чем можем осилить на данный момент. Но мне все равно, я хочу отреставрировать эти полы! © Anastasia Beaverhausen / Quora
- Купили новую квартиру. Ремонт делаем. Ну... пытаемся. Вызвали бригаду, чтобы сделали ванную комнату «под ключ». Муж берет выходные и проводку с братом монтирует. Кстати, брат — инженер, интернет проводит в домах. После работы привезла им поесть. У нас там проходной двор: двери устанавливают, ламинат, на лоджии кто-то сверлит. Мои на кухне с розетками возятся, двое наемных в ванной: «Вот, хозяйка, смотрите, сегодня закончим!» Выхожу из квартиры, на площадке догоняет один работник, который ванную делает: «Девушка, вы меня извините, но я скажу. Вот ребята, которые двери устанавливают, — молодцы! Штукатурщики золотые! Работники, которые ламинат кладут, тоже хорошо работают. Но эти электрики! Гоните их ко всем чертям!» © PivBear / Pikabu
«Соседи вывели трубку от сплита прямо в нашу квартиру»
- Как-то мне делали ремонт. Как неопытный заказчик, я разрешил им жить на объекте, типа так быстрее успеют. Я и не догадывался, что предоставление жилья принято учитывать в оплате. В итоге ремонт затянулся, так как они параллельно делали еще пару ремонтов, используя мой дом как бесплатное жилье, пока я ютился по гостям. © Подслушано / Ideer
- Осталось у меня после ремонта ведерко краски. Решил покрасить стены в тамбуре. С соседями еще толком не знаком, пошел узнать их предпочтения по цвету ну и познакомиться заодно. С первыми без труда определились в диапазоне цветов, которые можно использовать при покраске. Пошел ко вторым. Открыл дверь мужичок, я изложил суть вопроса. Он позвал жену, и они начали обсуждение. Долго дискутировали и даже начали довольно активно спорить. В итоге мужик мне говорит: «Ой, да отстань ты со своей краской!» © Wizit / Pikabu
- Помню, в детстве в старой квартире однажды делали ремонт. Коридор там был длинный, и одну из стен мама оклеила белой бумагой и нарисовала прекрасный пейзаж, где были горы, равнина и голубое небо с солнцем. Мне так нравился этот пейзаж, очень по нему скучала, когда переехали. До 17 лет свято верила, что это было сделано в творческом порыве для красоты. Спросила об этом у мамы. Оказалось, что родителям не хватило денег на обои, а чтобы стена не оставалась пустой, ее раскрасили. © Подслушано / Ideer
- Я как-то по молодости и дикой любви стала жить с парнем и его маман. В ремонт вложилась нехило, в чужом-то доме. И ведь не возникало мысли, что это глупо. Я делала его для себя, чтобы мне было комфортно в том доме. Много воды утекло, но когда мы с молодым человеком расстались и я съехала в один прекрасный день, то они мне вернули все до копейки и пожелали счастливого пути. А ведь мы ни женаты не были, ни договоров никаких не составляли. Так тоже бывает. © Подслушано / Ideer
- Делали ремонт в квартире. Наняли хорошего прораба, с первых дней и до самого конца (а это в общей продолжительности почти год) обращались к нему Олег: «Олег, приезжай», «Олег, купи». И только когда ремонт был окончен, мы узнали, что его реальное имя Толян! Спрашиваем: «Почему ни разу не поправил?» Ответ шокировал: «Да за такие деньги я для вас буду кем угодно». © Подслушано / Ideer
- Делаю ремонт в квартире. Заехал в строительный магазин и взял пластмассовые уголки, длинные такие. До кассы нес аккуратно, чуть ли не пылинки сдувал. Как только оплатил, решил немного согнуть, и тут тресь — все, нет уголков. Заметил смеющееся лицо кассира и чуть сквозь землю не провалился. © Подслушано / Ideer
- Друг, когда делал ремонт, предварительно в чате в WhatsApp согласовал с соседями время и дни проведения шумных работ. Все были довольны. Однако нашлась женщина, которая жаловалась на постоянные стуки в его квартире. Даже когда у рабочих были выходные, она, мол, их слышала, постоянно названивала ему и жаловалась. Голова болит из-за них, говорила. Мой товарищ с ней встретился, чтобы все прояснить, и она предложила ему оплатить ей путевку в Турцию на время ремонта. © Ilyalll / Pikabu
А если вы хотите посмотреть фотографии уже готовых ремонтов, обратите внимание на эти наши статьи:
- 18 доказательств того, что ремонт преображает комнату до неузнаваемости
- 19 человек, которые хотели сделать идеальный ремонт, а получилось как получилось
- 15+ человек, для которых ремонт — не маята, а вызов, и они его с гордостью принимают
- 20+ человек решили забабахать настолько нетипичный ремонт, что не каждый бы осмелился
- 18 человек, которые точно знают, что ремонт — это не обязательно трата нервов и больших денег
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что ремонт в доме — это как вычурная игра со сложными правилами
Поделиться этой статьёй