18 историй о детях из богатых семей, которые внезапно осознали, что другие люди живут не так
Многие богатые люди живут в окружении таких же богатеев, поэтому, если они выросли в достатке, могут искренне не догадываться о том, какова жизнь за пределами их «пузыря». Может, они и не считают, что булки растут на деревьях, но иногда понятия не имеют, что не все могут позволить себе каждый день заглядывать в ресторан или нанять уборщицу.
Нам в ADME стало любопытно, в какие моменты тех, кто привык к огромным домам и частным самолетам, настигает озарение.
- Я была очень избалованным ребенком. На 16-й день рождения родители купили мне новый красный кабриолет. Я закатила из-за этого истерику, потому что вообще-то хотела старую темно-синюю машину брата. А на следующее лето от скуки я устроилась в лагерь вожатой. Один ребенок, лет пяти, отказывался снимать ботиночки и носки, даже если мы собирались в бассейн. Я не могла понять почему, пока однажды он не пришел, хромая. Я уговорила его разуться и чуть не разрыдалась — его пальцы были поджаты из-за тесной обуви. Новую купить его семья на тот момент не могла. Я взяла перерыв на обед и пошла купила ему новые носки и несколько пар обуви. Это навсегда изменило мой образ мышления. © Vixiecat / Reddit
- Я поняла, что избалована, когда разговорилась с подружками об одежде. Я перечисляла свои пальто и жаловалась, что среди них нет нужного цвета, а у них, оказывается, бывает всего одна курточка на весь сезон. © Луна Сати / YouTube
- Моя семья не то чтобы богата, скорее, с доходом выше среднего. Когда нужны были деньги на отдых, новую машину или другую крупную покупку, родители просто снимали нужную сумму со счета. И когда папа говорил, что у него нет денег, это значило, что у него их нет прямо сейчас, на конкретной карте. И вот, когда мне было 14, подружка, у которой сломался телефон, сообщает, что у ее мамы нет денег на новый. Я говорю: «А почему она не снимет денег со счета?» — а та отвечает: «У нее нет никакого счета». Я подумала, что мама, наверное, ее обманывает, и лишь через пару лет до меня дошло, что у матери-одиночки, работающей продавщицей, скорее будет пара кредитов, а не счет в банке. © Marina M / YouTube
- Мы с друзьями обсуждали поход на пляж, и они сказали, что летом там толчется много народа. И тут я понял, что за свои 20 с хвостиком лет никогда не посещал общественный пляж, ведь в нашей семье было 2 частных. Один из них — с кабинками, душем и местом для гриля. Я всегда воспринимал это как должное. © GorditoCat / Reddit
- Когда мне было 16, родители уехали в отпуск и оставили денег на неделю. Поскольку я не умела стирать и никогда даже не видела, как это делается, то отнесла всю одежду в химчистку. Даже трусики. Приемщица 3 раза спросила, уверена ли я, что хочу сдать их в чистку. Я сказала «да». А через 2 дня получила 8 пар трусиков, каждые на отдельной вешалке. © d_ippy / Reddit
- Я думала, что мы бедные, потому что у меня была только одна комната, с ванной и гардеробной, а не полдома, как у подружки через дорогу. © Luna_Soma / Reddit
- У меня был сосед по квартире — хороший парень, но, похоже, всю жизнь за ним прибирался кто-то другой. Однажды я пришел домой, а он оттирал пол сухой шваброй. Соседушка видел, как мы это делаем, но не заметил, что сначала нужно подмести, а еще неплохо бы иметь воду и моющее средство. Нет, он ждал, что грязь волшебным образом исчезнет и половицы засияют ярче звезд. © MagicSPA / Reddit
- У моих родителей есть 2 квартиры и загородный дом с участком. Поскольку наш дом был не до конца отремонтирован, я считала, что живу бедно, ведь некоторые мои друзья жили в красивых огромных домищах. А еще у меня есть лучшая подружка, с которой мы дружим с первого класса. Однажды она напросилась к нас домой, поиграть с кошками и собакой. Я показывала ей, как живу, попутно ноя, какие мы бедные, а она смотрела на меня так, будто я прикалываюсь. Наверное, в этот момент до меня и стало доходить, что я живу не так уж и плохо. © Jenny Cat / YouTube
- Мои родители были богаты, но хотели, чтобы я, мои братья и сестры знали, что такое работа. В 14 лет я устроилась подрабатывать в кафешку, и у меня была коллега-ровесница. Я думала, что она тоже работает для «воспитания характера», ну и спросила, как она планирует повеселиться на свою первую зарплату. А девчонка вдруг отвечает, что отдаст ее родителям, ведь надо платить по счетам. Я была в шоке. Мне в голову не приходило, что кто-то моего возраста должен помогать родителям деньгами. © smugmisswoodhouse / Reddit
- В старшей школе у меня была подружка Тина. Она жила в модном районе, в доме со своим теннисным кортом. Однажды я рассказала ей, как скучаю по Германии, в которой провела детство. А она говорит: «Ну и отчего ты не съездишь туда?» Я объясняю, что у моей семьи нет лишних денег. А она недоумевает: «Я не понимаю. Просто купи билет и лети». Я пытаюсь объяснить, что билеты дорогие, а она начинает втирать мне про необходимость делать выбор и расставлять приоритеты. У нее в голове не укладывалось, что не все могут взять и полететь в другую страну только потому, что захотели. © Jennifer E. Janes / Quora
- На первом курсе в колледже сосед по общежитию спросил у меня, не знаю ли я, в какое время к нам приходят горничные, чтобы прибраться и перестелить постель. Он был из очень обеспеченной семьи, и весь следующий семестр, во время которого ему пришлось самому заботиться о себе, был для него полон открытий. © ACrossEyedSnipr / Reddit
- Я из семьи с доходом выше среднего и хорошо помню, как в первые дни в школе меня шокировали туалеты. Я спросила своих одноклассников: «А где биде?» — но они не поняли, о чем я. До сих пор помню, как докопался до одноклассников с вопросом: «Но как же вы живете, если у вас дома нет биде?» © jwrx / Reddit
- Папа раньше работал водителем грузовика на сахарном заводе, возил свеклу с полей на переработку. Так вот он рассказывал, что однажды к нему подошел мужчина в дорогом костюме и попросил одну свеклу. Папа, конечно, дал, только спросил, мол, зачем? Так тот мужчина оказался каким-то богатеем, который хотел показать детям, из чего делают сахар! © Подслушано / VK
- Встречалась я с парнем из богатой семьи. Я была бедной студенткой, а он постоянно звал меня в дорогие рестораны и клубы. Однажды я сказала, что не пойду, потому что денег нет, а стипендия нескоро. Мой мачо вскинул бровь и заржал: «Ой, а тебя что, ломает у предков взять?» Ему в голову не приходило, что я живу на деньги родителей, у которых тоже лишней копейки нет.
- Я из довольно богатой семьи и, как мне кажется, не особо избалован, но в некоторые моменты реальность напоминает мне, что в жизни бывает и по-другому. Самым шокирующим случаем было, когда одна подружка отмечала совершеннолетие. Она позвала нас в какую-то кофейню и на предложение скинуться возмутилась: «В такой важный день я хочу угостить своих друзей, и чтобы все было роскошно!» Я обалдел, ведь сам раза 2 в неделю обедаю в ресторанах на несколько порядков престижнее той кафешки, просто потому, что есть время. Меня будто огрели по голове осознанием того, что кафе, в которое наша семья даже не подумала бы заглянуть, для кого-то роскошное место. © User Asus / YouTube
- Зашли как-то с богатенькой подружкой в кафе. Сели, взяли по пирожному, болтаем. Она захотела кофейку и потопала к стойке, на которую пальто повесила. Вдруг встала как вкопанная и только ресницами наращенными хлоп-хлоп. Оказалось, что в кармане пальто она оставила кошелек и он пропал. Она такой скандал закатила, что официантки, мол, такие-сякие, не усмотрели за ее добром. А это была хорошая, но обычная кафешка, не какой-нибудь пафосный ресторан с метрдотелями и гардеробом. Персоналу бы за заказами уследить, а не за чужими кошельками.
- Несколько лет назад друг делал ремонт в отеле, который принадлежал парню из богатенькой семьи. И как-то его заказчик задержал оплату. Друг давай ему названивать, а тот сообщает, мол, на пару недель уехал в отпуск, вернусь — заплачу. Приятель пробовал настаивать, объяснять, что зарплата нужна ему сейчас, а богатый парниша такой: «Да что ты ноешь, не можешь взять из других денег?» Он совершенно не понимал, что люди могут жить от зарплаты до зарплаты, не имея никаких «других» денег. © George Graham / Quora
- Как-то поехал к другу на дачу. У нас дача — это большой кирпичный 3-этажный дом с сауной и бассейном в подвале. Красивый участок с тремя качелями, двумя беседками и двумя мангальными зонами. В доме много современной техники, вода из скважины. А у друга оказался 1-этажный деревянный домишко и участочек с огородом. У меня был шок. © Укроп с квасом / YouTube
А с какими нелепыми ситуациями из-за разницы в доходах сталкивались вы?
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