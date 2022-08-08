18 историй о детях из богатых семей, которые внезапно осознали, что другие люди живут не так

Многие богатые люди живут в окружении таких же богатеев, поэтому, если они выросли в достатке, могут искренне не догадываться о том, какова жизнь за пределами их «пузыря». Может, они и не считают, что булки растут на деревьях, но иногда понятия не имеют, что не все могут позволить себе каждый день заглядывать в ресторан или нанять уборщицу.