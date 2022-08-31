18 счастливчиков, которые приобрели простую вещь, а в придачу получили сюрприз

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Жизнь так устроена, что в любой момент на нас, словно снег на голову, может свалиться неожиданный подарок. Как оказалось, нередко подобное случается после обычной покупки или находки. Так, например, в найденной книге может попасться подпись автора с пожеланиями, а в приобретенном на барахолке сейфе — гора денег, и не только их.

Мы в ADME обожаем истории о человеческом везении, а некоторым из героев статьи откровенно завидуем.

«Купил запертый сейф на барахолке. Продавался за сущие копейки»

«А как открыл его, внутри нашел не только кучу денег, но еще и золотишко».

«Рядом с домом кто-то оставил стопку книг. У меня двое маленьких детей, решил взять. Дома уже увидел подпись от автора»

«Вот это повезло! Купила красивенький набор ручек и в потайном отделении нашла еще 5 таких»

«Нашел скрытое послание на детали портативной приставки, которую купил когда-то давно. Сердце тает»

«Я люблю тебя. Не забывай меня. 5 апреля 1998 года. Твой папа».

«Глаза на лоб полезли, когда увидела логотип на посуде. Наверное, это моя лучшая покупка за все время»

Это хрустальная посуда от Cartier, которая стоит баснословных денег.

«Нашел такую коробочку с небольшим сюрпризом внутри»

Эти куклы связаны с легендами майя. Их кладут под подушку, чтобы избавиться от всех тревог. © Otherwise-great1994 / Reddit

«Собираю детские книжки для дочки. Наткнулась на милейший сюрприз»

Подпись, сделанная автором книги: «С любовью и приятного чтения. Марк Браун. 1993 год».

«Откопала на барахолке мешочек, внутри которого нашла эту крутую сумку»

«Блейзер с барахолки и так был хорош, но найденная в кармане бирка сделала мой день еще лучше»

«Прикупила старую табуретку, чтобы переделать. Я обомлела, когда увидела, чем она была набита»

«Находка с барахолки, под которой был небольшой сюрприз»

«Для маленького Эдди. Он всегда любил эту лампу».

«Недавно купил несколько блюдец. Оказалось, что они идеально подходят под тарелки, которыми я пользуюсь с детства. Будто один комплект»

«А говорят, в секонд-хендах не найти ничего стоящего. Смотрите, что было в кармане этого рюкзака»

«Купил старый сотейник с поврежденной эмалью. Решил узнать у производителя, можно ли ее использовать. Мне сказали, что заменят ее абсолютно бесплатно»

«Купила свечу и ничуть не жалею. Она тает, и из-под нее начинает проявляться каркас в виде котика»

«Практически за бесценок нашел на распродаже ту же пару туфель, что носил когда-то»

«Новая настольная лампа идеально сочетается с моим торшером»

«Взял жене брендовую сумку с огромной скидкой. Продавалась буквально на вес. Расстегнул, а там было еще несколько»