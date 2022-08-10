18 счастливчиков, которым на роду написано быть кладоискателями

Иногда для того, чтобы найти настоящий клад, далеко ходить не надо, достаточно просто внимательно смотреть по сторонам. Увидел, что на земле что-то блестит, наклонился — а там серебряный кулон, золотое ожерелье или даже кольцо с драгоценным камнем.

Мы в ADME обратились к фотографиям от пользователей сети, которые буквально у себя под ногами нашли крутые украшения и делятся своей радостью.

«Купил мебель в комиссионном магазине и обнаружил это внутри»

«Нашел это кольцо, кажется, внутри написано 925-я проба, значит, это серебро»

«Это золотое ожерелье попалось мне в озере 10 лет назад»

«Моя сестра наткнулась на это кольцо в нашей прачечной»

«Нашла на улице»

Это, скорее всего, серебро, камни похожи на цирконий. © Zevadhi / Reddit



«Подобрала кольцо из 10-каратного золота на пляже»

«Наткнулся на него в своем огороде, когда сажал помидоры»

«Обнаружил металлоискателем в поле»

«Нашел на обочине дороги, как вы думаете, это настоящий бриллиант?»

Это не бриллиант. Во всяком случае, вряд ли кто-то стал бы помещать его в дешевый металл. © Striking-Version1233 / Reddit



«На парковке мне попалась потрепанная бриллиантовая серьга»

«Нашла в грязи, не могу понять, что там выгравировано?»



«Подобрала эту штуку на улице»

«Подобрала эту великолепную серьгу в прошлом году, интересно, кто-нибудь может предположить, драгоценные ли в ней камни?»

«Нашел это кольцо металлоискателем»

«Подобрала его на дороге»

«Нашел эту штуку на детской площадке около 10 лет назад и с тех пор храню. Недавно проверил, оказалось, что это серебро 925-й пробы с настоящими бриллиантами»

К сожалению, бриллианты имеют почти нулевую стоимость при перепродаже. Я бы просто оставил эту штуку на память. © merd3 / Reddit

«Я нашел это во время прогулки в парке, сделано из металла, возможно, из латуни?»

Отличная находка! У моей прабабушки, которая родилась в Индии, были подобные браслеты. © JustAnotherAviatrix / Reddit



«На пляже заметил, что в воде что-то блестит, пригляделся, а там такое. Мне кажется, что я нашел скандинавское украшение»

Ого, чувак, тебе повезло, это же самый настоящий клад — украшение викингов! Только сделано явно современным ювелиром, судя по чернению, из серебра. © MyNimbus_2022 / Reddit

