18 человек, которые выбрали онлайн-доставку, но никогда не предугадали бы результат

Все больше людей предпочитают заказывать вещи онлайн, а не ходить по магазинам самостоятельно. При этом к наиболее популярным категориям покупок относятся одежда, предметы домашнего обихода, продукты, чистящие средства и электроника. Но доставка товаров нередко преподносит сюрпризы.

ADME уверен, что почти у каждого человека найдется необычная история, связанная с онлайн-заказами.

«Мама заказала брату подарок. В доставке подумали, что было бы неплохо отправить его без упаковки и в таком виде привезти прямо к дому. Сюрприз был испорчен»

«Я заказал продукты на £ 70, но почти все позиции были отменены. В итоге я заплатил £ 5 за доставку и £ 5 чаевых. И теперь у меня есть самая дорогая луковица в мире»

«Хотел напугать своего кота и купил реалистичную кошачью маску. Мне прислали маску лимонного человека»

«В описании было написано „кукурузные ребрышки“. По итогу я получил приправленные початки без зерен»

При доставке кувалды упаковали только ее головку

«Заказал динамик. Мне доставили его с включенным защитным устройством»

«Купил спортивную сумку на колесиках. Когда она пустая, ее можно сплющить, поэтому она очень компактная. Вот как мне ее доставили»

«К моему заказу прилагался небольшой пакетик соли»

«Заказал новую полку на дверцу холодильника. Она пришла с бесплатными магнитами»

«При доставке мой поп-ит завернули в тонну пупырчатой пленки. Никогда еще я не был так сбит с толку»

«Папа заказал одну морозильную камеру, но ему доставили четыре»

«Забрала свой заказ, а его оставили в защитном боксе»

«Пришел новый нож. К нему положили 2 пластыря»

«Вот в такой здоровенной коробке моей подруге привезли лак для ногтей»

«Заказали футон. Ожидание: матрас толщиной 20 см. Реальность: 10-сантиметровое неплотное наполнение, под которым легко ощущается металлический каркас»

«Мы с парнем чуть не расстались, пока пытались затолкнуть это нечто обратно в коробку, чтобы сделать возврат».

«Если бы моя правая нога была второй левой и на 3,5 размера меньше, я был бы доволен тем, что мне доставили»

«Жена оформила одним заказом 4 корзины для белья. Вот они рядом с коробками, в которые их упаковали для доставки»

«Вот так был доставлен заказ на мой день рождения»

«Мне было интересно, что произошло, потому что водитель стоял возле моего дома 10 минут и разговаривал по телефону. В итоге оказалось, что в ресторане используются непрочные пакеты, и этот развалился. Доставщик как раз стоял и жаловался на это. Через несколько минут после того, как он ушел, мне позвонили и предложили вернуть деньги».