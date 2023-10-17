14 СМС от родителей, которые сюсюканью предпочитают сарказм

Каждый родитель придерживается своих правил воспитания: у одних это метод кнута и пряника, у других — вседозволенность, у третьих — ежовые рукавицы. А тренировка своего красноречия и остроумия на близких — это вообще ежедневный ритуал для поддержания бодрости духа и напоминания о том, кто в доме главный. Мы обеими руками за здоровое чувство юмора и взаимопонимание в семье, ведь с ними родственная связь лишь крепчает.