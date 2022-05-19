18 «везунчиков», которых птица счастья решила облететь стороной, а они просто улыбнулись ей вслед

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У каждого бывают несчастливые дни. То очки внезапно пропадают и приходится срочно искать новые, то защитный чехол не работает по назначению, то чизкейк вдруг «сбегает» прямиком из формы или наглая птица ворует обед.

Мы в ADME заметили, что многие люди умудряются сохранить позитивный настрой, даже когда им не везет. И ведь правда, не вешать нос — очень полезное для жизни качество.

«Мне тут ветка очки погнула»

«Моя девушка только что позвонила по видеосвязи из туалета ресторана»

Мне потребовалась минута, чтобы понять, что она держит. Забавно получилось. © blackday44 / Reddit

Это дверная ручка. Поэтому она и застряла там. © scubaBiscuit / Reddit

«Сегодня я узнал, что кофейник может лопнуть»

Выглядит так, как будто это не в первый раз происходит. © Lolz321 / Reddit

«Проходил несколько дней без очков, проверил зрение и купил новые... Нашел старые запутавшимися в кабелях под столом»

Я всегда считал, что лучший способ найти потерянную вещь — это купить новую. Работает безотказно. © bzimm41 / Reddit

«Наконец-то удалось выбраться на пляж...»

«Медузы».

«Моя любимая жена купила новую дверь с сеткой и кошачьей дверцей. Установка заняла несколько часов, жена так гордилась собой»

Если ваша кошка владеет паркуром, то вам повезло. © motherflippinguy / Reddit

Обменяйте кошку на птицу — и проблема решена. Всегда пожалуйста. © sakzeroone / Reddit

«Слишком долго продержал у себя на лбу игрушку сына с присоской. Пришлось идти на работу в таком виде»

Примечание: жевательные таблетки прочнее, чем складные столы

Мне кажется, это потому, что молоток был прочнее стола. © princessm1423 / Reddit

«Спустя несколько месяцев поняла, что это не бальзам для губ»

«Крем для кутикулы с лимонным маслом».

«Сегодня не должно было быть дождя! Думаю, придется снова все покрасить»

«Впервые попробовал закоптить грудинку»

«Купил специальный чехол для телефона и пошел с ним плавать»

Разъемная форма раскрылась в неподходящий момент. Никакого чизкейка!

«Так радовался, когда покупал эти манго...»

«Хотел почистить бассейн к началу сезона... Счастливая птичка»

«Моя мама забыла закрыть пассажирское окно на автомойке»

Солонка раскрылась над едой

«Сел за столик пообедать. Положил пакет с ланчем и отвернулся, чтобы убрать ноутбук в сумку. Обернулся и увидел эту птицу, которая украла мой ланч»