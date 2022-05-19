18 «везунчиков», которых птица счастья решила облететь стороной, а они просто улыбнулись ей вслед
У каждого бывают несчастливые дни. То очки внезапно пропадают и приходится срочно искать новые, то защитный чехол не работает по назначению, то чизкейк вдруг «сбегает» прямиком из формы или наглая птица ворует обед.
Мы в ADME заметили, что многие люди умудряются сохранить позитивный настрой, даже когда им не везет. И ведь правда, не вешать нос — очень полезное для жизни качество.
«Мне тут ветка очки погнула»
«Моя девушка только что позвонила по видеосвязи из туалета ресторана»
- Мне потребовалась минута, чтобы понять, что она держит. Забавно получилось. © blackday44 / Reddit
- Это дверная ручка. Поэтому она и застряла там. © scubaBiscuit / Reddit
«Сегодня я узнал, что кофейник может лопнуть»
- Выглядит так, как будто это не в первый раз происходит. © Lolz321 / Reddit
«Проходил несколько дней без очков, проверил зрение и купил новые... Нашел старые запутавшимися в кабелях под столом»
- Я всегда считал, что лучший способ найти потерянную вещь — это купить новую. Работает безотказно. © bzimm41 / Reddit
«Наконец-то удалось выбраться на пляж...»
«Медузы».
«Моя любимая жена купила новую дверь с сеткой и кошачьей дверцей. Установка заняла несколько часов, жена так гордилась собой»
- Если ваша кошка владеет паркуром, то вам повезло. © motherflippinguy / Reddit
- Обменяйте кошку на птицу — и проблема решена. Всегда пожалуйста. © sakzeroone / Reddit
«Слишком долго продержал у себя на лбу игрушку сына с присоской. Пришлось идти на работу в таком виде»
Примечание: жевательные таблетки прочнее, чем складные столы
- Мне кажется, это потому, что молоток был прочнее стола. © princessm1423 / Reddit
«Спустя несколько месяцев поняла, что это не бальзам для губ»
«Крем для кутикулы с лимонным маслом».
«Сегодня не должно было быть дождя! Думаю, придется снова все покрасить»
«Впервые попробовал закоптить грудинку»
«Купил специальный чехол для телефона и пошел с ним плавать»
Разъемная форма раскрылась в неподходящий момент. Никакого чизкейка!
«Так радовался, когда покупал эти манго...»
«Хотел почистить бассейн к началу сезона... Счастливая птичка»
«Моя мама забыла закрыть пассажирское окно на автомойке»
Солонка раскрылась над едой
«Сел за столик пообедать. Положил пакет с ланчем и отвернулся, чтобы убрать ноутбук в сумку. Обернулся и увидел эту птицу, которая украла мой ланч»
А какие нелепые случаи невезения происходили с вами или с вашими знакомыми?
Фото на превью bettyofftherails / Reddit, bettyofftherails / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 «везунчиков», которых птица счастья решила облететь стороной, а они просто улыбнулись ей вслед
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