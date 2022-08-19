18 женщин, которые наплевали на предрассудки о возрасте и экспериментируют с внешностью

К сожалению, в обществе нередко появляются стереотипы, касающиеся возраста. И большинство из них связано с внешностью: кто-то считает, что после 40 нельзя носить длинные волосы, а кто-то — что после 50 почтенная дама платье с рюшами не наденет. Однако многие женщины закрывают глаза на эти стереотипы.

Мы в ADME поддерживаем героинь нашей подборки, которые выглядят так, как они хотят, а не так, как принято.

«Мне 48. Говорят, что я старовата для длинных волос. Но меня бесит короткая стрижка. Разве после 45 нельзя классно выглядеть с длинными волосами?»

Не верь! С длинными волосами ты выглядишь на 20 лет моложе. © Far-Yak-4231 / Reddit

«Мне 40, но я до сих пор без ума от экспериментов с макияжем»

«Красилась с 16 лет. Теперь мне почти 40 и я наконец-то отращиваю свои натуральные волосы, пусть они и с сединой»

«На празднование 30-летия выбрала для себя наряд готической королевы»

А ведь неплохо для 60 лет, не так ли?

«Моей бабушке 72 года, и я заметила, как шикарно она оформляет свои брови»

«Купила футболку в далеком 2004-м. Но даже сейчас, в 35 лет, мне нестрашно носить вещи, которые я надевала в 17»

«Проколола губу в 13 (на 1-м фото мне 15). Сейчас мне 38, то есть я ношу пирсинг уже 25 лет. И собираюсь сделать еще»

«Мне так нравятся вещи в бохо-стиле 70-х годов»

«Не понимаю, почему считается, что после 50 лет нужно обязательно остригать волосы»

«Мне 42, я украсила свои велосипедные шлемы яркими картинками. Ни о чем не жалею»

«Моя мама говорит, что к 30 годам уже не пристало делать такое окрашивание. Разве есть какие-то правила для волос после 30?»

«Праздную 32-летие. Этим вещам уже миллион лет, но я чувствую себя в них такой красивой»

«Мне 40 лет, недавно наплевала на все и стала носить пирсинг. Обожаю его»

«До этого, когда мне было 30, родители запрещали делать что-то подобное. Доходило до того, что отец отказывался со мной разговаривать, пока я не вытащу эту штуку из носа. А теперь мне плевать».

«Мне 40, и я одеваюсь по возрасту. То есть именно так, как я хочу»

«Мне скоро 33, и только посмотрите, как преобразилась моя кожа. Все благодаря уходу за ней»

«Мне за 40, и последние 10–15 лет я не интересовалась модой: набрала вес, была слишком занята ребенком и работой. Но теперь я готова отжечь»

«Мне почти 36, и я сделала ирокез. Никогда не поздно сделать то, что хочешь»