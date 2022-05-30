19 человек, которые доказали, что иметь хобби — это не только цветочки выращивать или марки в альбом клеить

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Для многих хобби — это не только возможность занять свободное время. Искреннее увлечение чем-то обогащает жизнь, приносить радость и позволяет развивать новые навыки. Благо в наше время каждый может найти себе занятие по вкусу.

Мы в ADME очарованы пользователями интернета, которые могут с головой погрузиться в свое увлечение и вынырнуть оттуда с шедевром на блюдечке.

«Читаю истории стран в алфавитном порядке, а потом готовлю их национальную еду. Вот страна № 13: Бахрейн»

Эти крошечные пироги выглядят слишком вкусно, чтобы быть просто магнитами из полимерной глины

«Мне нравится выращивать кристаллы. Вот один из моих любимых»

«Мой друг нарисовал джемпер, который хотел, а я его связала»

«Пробовал разрисовать обувь в мультяшном стиле. Впервые рисую на чем-то, кроме холста»

«Я очень доволен тем, как получился этот котенок»

«Я бы съел эти чашки, будь они еще больше похожи на вкусняшки»

«Я леплю миниатюрную керамику. Вот, например, мои горшочки»

«Моя сестра не спала всю ночь: готовила этот торт на 6-летие своей доченьки»

«Сделала бонсай по мотивам мультфильма „Унесенные призраками“»

Этот суккулент из стекла можно носить как ожерелье

Смотришь на этих бумажных куколок — и сразу детство вспоминается

Просто горстка милейших керамических зверюшек

«Я вырастила авокадо из косточки и очень этим горжусь»

«Мое хобби — превращать ржавые вещи в красивые. Эти 2 крючка я сделал из пары ржавых железнодорожных гвоздей»

«Я слепила из полимерной глины копию дома на дереве, в котором любимый сделал мне предложение»

Никогда еще хищник не выглядел так свирепо и красиво

«Я сделала сережку, которая поглощает свет, а потом его излучает»

«Я вышиваю цветы на кепках, чтобы люди могли защищать голову и в то же время выглядеть прекрасно»