19 доказательств того, что в общественный транспорт нужно брать с собой огромный багаж из терпения и выдержки
Каждая поездка в общественном транспорте — это игра в угадайку, ведь никто не знает, что произойдет. Возможно, какая-нибудь бабулька снова устроит скандал из-за места или внезапно вывалится дверь на остановке, а кто-то даже станет свидетелем кулинарного шоу с яйцами от загадочного пассажира. Пользователи сети поведали миру истории своих фееричных поездок, по которым можно смело анекдоты сочинять.
- Однажды поехала на учебу на маршрутке. Села на переднее сиденье рядом с водителем. А когда стала выходить, вышла с дверью. Ну как вышла — навернулась с ней прямо на асфальт. Водитель с невозмутимым видом вышел, прикрепил ее обратно и поехал дальше. © Подслушано / Ideer
- Я как-то в поезде в туалете застряла. Зашла, а выйти не могу — дверь заклинило. Вижу в окно, что к станции уже подъезжаем, а мне надо выходить. Начинаю орать. Короче, вытащили меня уже на следующей станции. Но самое эпичное — то, что кондукторы подошли ко мне в тот момент, когда меня вызволили, и заставили купить билет за лишнюю станцию! © Мирра / ADME
- Как-то раз летел на самолете, и оказалось, что я был единственным пассажиром на рейсе. Самолет на почти 100 мест, а я один! Летим. И тут слышу, как пилот по громкоговорителю сообщает: «Как только погаснет индикатор ремней безопасности, вы можете посидеть на любом месте в салоне и сообщить нам, какое из них вам понравится больше». © Doug Massey / Quora
- По пути на работу задремала в маршрутке. Просыпаюсь, а передо мной ковер. Большой такой рулон ковра, очень старого, затоптанного и потертого. Сижу и думаю: «Зачем кому-то в такую рань везти в маршрутке такой огромный ковер?» И вдруг этот ковер зашевелился. Смотрю наверх и вижу, как из ковра вылезла голова. Потом появились руки. И тут до меня доходит, что это бабулька в пальто. Ну и утро. © Подслушано / Ideer
- Ехал в автобусе. Рядом дремал какой-то парень. Как только мы отъехали от остановки, он как заорет: «Помогите, меня укусила лошадь!» И тут же просыпается и начинает извиняться перед другими пассажирами. Не знаю, то ли он проснулся от своего же крика, то ли от того, что ему приснилось. Но все вокруг смотрели на него с удивлением. © tullia / Reddit
- Ехала на пары в битком набитом автобусе, еле стояла, и меня сильно придавили к поручню. Все бы ничего, но мне бабуля с другого конца автобуса злобно высказала: «Ишь как хорошо устроилась, а могла бы уступить такое выгодное стоячее место бабушке». Алло, это невозможно было, даже если бы я захотела. Какой-то бред у нее творился в голове. © Danilia / Pikabu
- Какой-то парень сидел напротив меня и медленно вытаскивал вещи из рюкзака, при этом что-то бормотал себе под нос. Но внезапно он взял и надел этот самый рюкзак себе на голову. Мне кажется, он что-то искал и таким образом решил поискать «поближе». © Britney2007 / Reddit
- Зима. Вечер. Еду с работы. Сажусь на конечной остановке трамвая, и в последний момент вбегает бабка с баулами. Подлетает ко мне и требовательно просит уступить место. Я так вымоталась, что спорить было неохота. Молча встаю и уступаю. Но стоило мне поднять голову, как я офигела: в вагоне мы были вдвоем. © Nanasus / ADME
- Спросонья собираюсь на работу, сплю на ходу. Вышла из дома, захожу в маршрутку. Стою и замечаю, что на меня все смотрят. Мужчина, уступая место, говорит мне: «Девушка, у вас сзади что-то висит». Оборачиваюсь и офигеваю: там висит мой лифчик, как гирлянда! Краснея, прячу его в сумку и сижу давлюсь от смеха. Уяснила для себя, что пальто класть на стул с вещами не нужно, и вообще пора убраться дома. Ну и перед выходом надо смотреть в зеркало. © Подслушано / Ideer
- Как-то я ехала в забитой маршрутке, и тут освобождается долгожданное место. Осмотрелась по сторонам: мужики стоят — значит, могу себе позволить присесть. Я пробираюсь через всех, а резиночка на капюшоне за что-то зацепилась, хорошенько натянулась и вмазала бабуле возле меня. Она как заорет: «Вы видели? Да меня кто-то взял и веревочкой ударил. Совсем озверели!» Я быстро осознала, в чем дело, и тихонько спрятала веревочку под капюшон. © Ксения Карюкина
- Со мной рядом ехала какая-то женщина с живой крысой в капюшоне и все время шептала: «Пожалуйста, молчи! Я не хочу снова попасть в неприятности». © P0T4T0_AIM / Reddit
- Ехал как-то в автобусе, а напротив меня сидел мужик с кучей пакетов. Всю дорогу что-то бубнил себе под нос. Вдруг он достал из одного пакета лоток яиц, взял одно и аккуратно разбил. Скорлупой отделил желток и белок и вывалил все в отдельные пакеты. И так со всеми следующими яйцами. Продолжалось это очень долго. Когда автобус приближался к моей остановке, любопытство уже достигло эпического уровня. Но я все-таки вышел, так и не спросив у мужика, что это за ритуал с яйцами. © Nick Manteris / Quora
- Еду в автобусе и слышу, как говорят по телефону: «Имейте в виду, что есть побочные действия», — а через некоторое время добавляют: «Нет, чтобы похудеть, не надо кушать. Если пить эти таблетки и кушать, то никакого эффекта не будет!» © DvDplusKaraokE / Pikabu
- Ехал как-то в маршрутке домой. Спереди сидела женщина в возрасте, а возле нее стоял мужик средних лет. Тут женщина толкает его и говорит: «На, подержи пакет, а то мне тяжело его на коленях держать». Я слегка офигел от такой наглости, но интересно было посмотреть на реакцию того бедолаги. Мужик берет у нее из рук пакет, громко вздыхает и выдает: «Мама, как холодильник двигать, так это у меня руки из одного места растут. А как пакет с хлебом подержать, так вам тяжело».
- Как-то раз говорю кондуктору: «Денег у меня нет, а ехать очень надо. Давайте я орехов отсыплю?» Кондуктор согласился, а потом еще долго рассказывал, как с ним однажды за проезд расплатились красной икрой. © Lee222 / Pikabu
- Еду в электричке. Заходит мужик, который торгует большими картами мира, и произносит: «Карта мира, мировая карта. Купи себе весь мир! На этой карте вы найдете...» — и стал перечислять названия 195 государств, 5 океанов, 49 морей. Так и хотелось ему сказать: «Садись, 5!» © Lee222 / Pikabu
- Стоял рано утром в очереди на маршрутку. Уже приготовил карту для оплаты, держу ее в руке. Вдруг услышал звук упавшей карты, развернулся, а там мужчина мою карту поднимает и смотрит на меня ехидно. Думаю: «Гад, ворует и еще и ржет надо мной!» Несусь к нему, пытаюсь вырвать карту, а он кричит: «Мое!» Описать мое состояние в тот момент невозможно: я его за грудки — он меня... И тут чувствую свою карту у себя в руке. Извинялся я долго. © Подслушано / Ideer
- Еду я, значит, в автобусе. Каждый раз, когда мы останавливаемся на остановке, какой-то парень из салона орет во все горло: «Нет!» И только когда подъехали к нужной ему остановке, он крикнул: «Да!» © Diamond_Jordy / Reddit
- Как-то в автобусе сидела на очень неудобном месте: вплотную к сиденью стоял поручень, прямо между ног. Тут нарисовалась бабка и встала рядом со мной, явно намекая ей уступить. Хотя половина мест в автобусе были свободны. Ну я же девочка воспитанная — уступила. Бабка села и всю дорогу мучилась, пыхтела. © Рыжик / ADME
AdMe/Народное творчество/19 доказательств того, что в общественный транспорт нужно брать с собой огромный багаж из терпения и выдержки
Поделиться этой статьёй