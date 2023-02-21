19 доказательств того, что в общественный транспорт нужно брать с собой огромный багаж из терпения и выдержки

Каждая поездка в общественном транспорте — это игра в угадайку, ведь никто не знает, что произойдет. Возможно, какая-нибудь бабулька снова устроит скандал из-за места или внезапно вывалится дверь на остановке, а кто-то даже станет свидетелем кулинарного шоу с яйцами от загадочного пассажира. Пользователи сети поведали миру истории своих фееричных поездок, по которым можно смело анекдоты сочинять.