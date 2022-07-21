19 девушек, которые подстриглись, никого не спрашивая, и получилась крутота неимоверная

К счастью, давно позабыты стереотипы, согласно которым девушке стоит носить исключительно длинные волосы. Современные красотки доказывают, что можно выглядеть на все сто со стрижкой любой длины и даже с бритой головой. Ведь главное — нравиться в первую очередь себе.

Смелые дамы выложили в сеть свои фото до и после стрижки, и мы в ADME решили показать их вам. Как знать, вдруг кто-то из читательниц давно не может решиться на смену прически и ждет особого знака?

«Я тут кое-что сделала!»

«Решилась. Вот мое „до и после“»

«Я подстриглась для себя. И пофиг, что там мужчины скажут»

«Стрижки короче у меня еще не было. Дома мне сказали, что я сошла с ума»

«Впервые за 6 лет дошла наконец-то до парикмахера»

«До и после того, как подстриглась»

«Побрила голову. Правда, слегка неуверенно себя чувствую»

Не смей даже думать про какую-то там неуверенность! Твое лицо идеально для такой стрижки. © Lethal_Opossum / Reddit

«66 см долой. Чувствую себя намного лучше»

«Обожаю свой новый боб»

«Чувствую себя такой хорошенькой, как никогда раньше»

«Если вы хотите коротко подстричь свои кудряшки, но боитесь, говорю вам: дерзайте! Лично я с короткими волосами ощущаю себя более женственной»

«Сделала боб и влюбилась в себя»

«Отрезала все, что было обесцвечено»

«Мои длиннющие тонкие и непослушные волосы мне не шли, вот и отрезала их»

«Я об этом долго мечтала и наконец набралась смелости побрить голову»

«Послушала совета и отрезала все»

«Вчера тут спрашивала, стоит ли мне побрить голову. Что ж, вы меня убедили!»

Короткую стрижку стоит попробовать хотя бы раз! Вдруг понравится? А волосы всегда отрастут, если что

Теперь можно больше времени уделять макияжу