19 девушек, которые подстриглись, никого не спрашивая, и получилась крутота неимоверная
К счастью, давно позабыты стереотипы, согласно которым девушке стоит носить исключительно длинные волосы. Современные красотки доказывают, что можно выглядеть на все сто со стрижкой любой длины и даже с бритой головой. Ведь главное — нравиться в первую очередь себе.
Смелые дамы выложили в сеть свои фото до и после стрижки, и мы в ADME решили показать их вам. Как знать, вдруг кто-то из читательниц давно не может решиться на смену прически и ждет особого знака?
«Я тут кое-что сделала!»
«Решилась. Вот мое „до и после“»
«Я подстриглась для себя. И пофиг, что там мужчины скажут»
«Стрижки короче у меня еще не было. Дома мне сказали, что я сошла с ума»
«Впервые за 6 лет дошла наконец-то до парикмахера»
«До и после того, как подстриглась»
«Побрила голову. Правда, слегка неуверенно себя чувствую»
- Не смей даже думать про какую-то там неуверенность! Твое лицо идеально для такой стрижки. © Lethal_Opossum / Reddit
«66 см долой. Чувствую себя намного лучше»
«Обожаю свой новый боб»
«Чувствую себя такой хорошенькой, как никогда раньше»
«Если вы хотите коротко подстричь свои кудряшки, но боитесь, говорю вам: дерзайте! Лично я с короткими волосами ощущаю себя более женственной»
«Сделала боб и влюбилась в себя»
«Отрезала все, что было обесцвечено»
«Мои длиннющие тонкие и непослушные волосы мне не шли, вот и отрезала их»
«Я об этом долго мечтала и наконец набралась смелости побрить голову»
«Послушала совета и отрезала все»
«Вчера тут спрашивала, стоит ли мне побрить голову. Что ж, вы меня убедили!»
Короткую стрижку стоит попробовать хотя бы раз! Вдруг понравится? А волосы всегда отрастут, если что
Теперь можно больше времени уделять макияжу
Говорят, что, однажды попробовав короткую стрижку, девушка с трудом может вернуться к длинным волосам. А вы стриглись когда-нибудь коротко?
Фото на превью Miabellerina / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 девушек, которые подстриглись, никого не спрашивая, и получилась крутота неимоверная
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