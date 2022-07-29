19 доказательств того, что дача — это отдельная планета, где возможно все что угодно

Дача — укромное местечко, где можно побыть наедине с собой и природой. А еще это та самая Нарния, где случаются всякие приключения и неожиданные встречи. То олень пробежит, то змея проскользнет, а прямо под ногами могут быть зарыты самые настоящие сокровища.

Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые весело проводят время на даче и с удовольствием делятся своими впечатлениями. А в бонусе расскажем историю о том, как внук сажал картошку, а откопал настоящее сокровище.

«У свекрови вырос интересный гибрид»

Ага, так вот откуда берется приправа «лимонный перец»! © Kozzinator / Reddit

«Моя собака выкопала крота»

«Я нашел в своем саду перец в форме змеи»

«Собираем яйца на ферме»

Похоже, в этом году будет богатый урожай моркови

«Неожиданный гость в моем саду»

«Я всегда хотела маленькую теплицу, но это не то, что я имела в виду»

Когда делаешь все возможное, чтобы защитить свою прелесть

За ночь под моим кабачком появились крольчата

Кто-нибудь еще может поделиться забавными фотографиями овощей и фруктов?

«Одна из моих любимых орхидей»

Классный цветок! Выглядит как очень модный злодей. © days_and_confuse / Reddit

«Они смотрят, как я готовлю кабачки, выращенные в моем саду»

Ему там хорошо

Это так круто! Держу пари, у него еще и шляпа есть. © scrambleyz / Reddit



«Кажется, что мой кабачок растет наизнанку»

«Наткнулся на этого парня в куче листвы»

«А у меня вырос недовольный рододендрон»

«Он подошел и попытался сгрызть мой телефон, пока я его фотографировал»

На кого это, по-вашему, больше похоже: на Дейви Джонса или Ктулху?

«Соорудила панцирь черепахи и сундук с сокровищами, чтобы костровая яма, когда не используется, выглядела как пляж»

Бонус

Приехал к бабуле помочь посадить картошку. Задумался и докопал аж до глины. И тут я наткнулся лопатой на что-то твердое. Разрыл, а это сундучок. Открываю, а там письмо от деда и завещание на его квартиру, которую, как все думали, он продал. Записка: «Вот я всегда говорил, что картошка и в глине прорастет, и слаще будет в разы. Кто вскопает огород там, тому и квартира достанется!» © Палата № 6 / VK