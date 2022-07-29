19 доказательств того, что дача — это отдельная планета, где возможно все что угодно
Дача — укромное местечко, где можно побыть наедине с собой и природой. А еще это та самая Нарния, где случаются всякие приключения и неожиданные встречи. То олень пробежит, то змея проскользнет, а прямо под ногами могут быть зарыты самые настоящие сокровища.
Мы в ADME обратились к фотографиям пользователей сети, которые весело проводят время на даче и с удовольствием делятся своими впечатлениями. А в бонусе расскажем историю о том, как внук сажал картошку, а откопал настоящее сокровище.
«У свекрови вырос интересный гибрид»
- Ага, так вот откуда берется приправа «лимонный перец»! © Kozzinator / Reddit
«Моя собака выкопала крота»
«Я нашел в своем саду перец в форме змеи»
«Собираем яйца на ферме»
Похоже, в этом году будет богатый урожай моркови
«Неожиданный гость в моем саду»
«Я всегда хотела маленькую теплицу, но это не то, что я имела в виду»
Когда делаешь все возможное, чтобы защитить свою прелесть
За ночь под моим кабачком появились крольчата
Кто-нибудь еще может поделиться забавными фотографиями овощей и фруктов?
«Одна из моих любимых орхидей»
- Классный цветок! Выглядит как очень модный злодей. © days_and_confuse / Reddit
«Они смотрят, как я готовлю кабачки, выращенные в моем саду»
Ему там хорошо
- Это так круто! Держу пари, у него еще и шляпа есть. © scrambleyz / Reddit
«Кажется, что мой кабачок растет наизнанку»
«Наткнулся на этого парня в куче листвы»
«А у меня вырос недовольный рододендрон»
«Он подошел и попытался сгрызть мой телефон, пока я его фотографировал»
На кого это, по-вашему, больше похоже: на Дейви Джонса или Ктулху?
«Соорудила панцирь черепахи и сундук с сокровищами, чтобы костровая яма, когда не используется, выглядела как пляж»
Бонус
- Приехал к бабуле помочь посадить картошку. Задумался и докопал аж до глины. И тут я наткнулся лопатой на что-то твердое. Разрыл, а это сундучок. Открываю, а там письмо от деда и завещание на его квартиру, которую, как все думали, он продал. Записка: «Вот я всегда говорил, что картошка и в глине прорастет, и слаще будет в разы. Кто вскопает огород там, тому и квартира достанется!» © Палата № 6 / VK
А вы на даче только цветочки выращиваете да шашлыки жарите или, не щадя себя, вкалываете в борьбе за урожай?
Фото на превью ms_og195 / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 доказательств того, что дача — это отдельная планета, где возможно все что угодно
Поделиться этой статьёй