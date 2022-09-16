20+ человек, которые без стеснения показали, какую изюминку им подкинула природа

Многие люди комплексуют из-за своей внешности: одни стесняются своих ушей, других негодуют из-за щербинки между зубами, а третьи и вовсе приходят в уныние каждый раз, когда взаимодействуют со своими непослушными волосами. И в общем, зря они так. Раз уж индустрия красоты пересмотрела свои стандарты, то и нам всем давно пора отказаться от этих устаревших взглядов на «эталонную» внешность и жить припеваючи.

Ровно так, к примеру, поступили 20+ героев нашей сегодняшней подборки. Нам же в ADME остается только лишний раз восхититься ими, а еще природой, которая наградила их отличительной деталью внешности.

«У меня борода с витилиго. Даже не знаю, как с ней быть: отращивать и дальше, оставить как есть или сбрить?»

«У меня на одном веке две складки, а на другом всего одна»

«Я родилась с небольшим отверстием возле уха»

«У меня двойная лодыжка. У кого-то так же? Технически это просто лишняя кость, ничего страшного»

«У кого-то вихор находится на макушке, а у меня он спереди»

«У меня ни много ни мало 7 зубов мудрости»

«У меня с рождения ресницы разного цвета, при этом глаза одинакового»

«У моего сына синдром нерасчесываемых волос, из-за которого его волосы очень мягкие, непослушные и похожи на стекловату»

«Моя рука естественным образом сгибается вот так»

«У меня с рождения есть пятно в глазу. А вообще это называется секторная гетерохромия»

«Я не могу выпрямлять свои мизинцы. Этому даже есть название — клинодактилия. Такой врожденный дефект пальцев присущ как минимум 3 % населения»

«Мое витилиго делает меня похожим на Ведьмака»

«У меня на плече есть 3 родинки, которые выстроены в один ряд от меньшей к большей»

«Моя левая нога на 1,5 размера меньше, чем правая»

«У меня на веке вены образуют сердечко»

«На моем левом мизинце на одну линию сгиба больше, чем нужно»

«У меня веснушка на глазу»

«Вены на моей ноге образуют цифру 2»

«Кудри на моей голове образуют сердечко»

«У меня с рождения есть темные линии на большинстве ногтей»

«Я родилась с заостренными от природы ушами»

«Просто хотел поделиться с вами, как выглядит частичная гетерохромия в моем случае»