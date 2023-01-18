20 человек рассказали об идеальных совпадениях, которые специально и не придумаешь

Иногда жизнь подкидывает такие совпадения, которые нарочно и не придумаешь. Например, когда одежда совпадает с обивкой дивана в кафе или когда находишь 2 похожих камня, но в разных местах и в разное время. О таких случаях хочется рассказать всем вокруг. Это и сделали герои нашей статьи.

1. Цвет неба совпал с цветом местного супермаркета

2. «Продавал свой диван через интернет. Приехал парень, купил, загрузил в свою малолитражку и уехал. А потом прислал это фото»

3. «Моя зажигалка очень похожа на мой ковер»

4. «У кого-то в спортзале такой же уродливый замок, как и у меня (только поменьше)»

5. «Мои собаки легли в одинаковой позе»

6. «Смотрел „Очень странные дела“ и увидел почти такой же вязаный плед ручной работы»

7. «Оберточная бумага хорошо совпала по шву с книгой, которую я купил для своей девушки»

8. «А я все никак не мог найти свой коврик для ванной»

9. Кредитка практически идеально сочетается с пакетом чипсов

10. «Принт на футболке моей девушки совпал с обивкой диванов в ресторане»

11. Как эта машина и дерево подходят друг другу!

12. «Левый камень мы нашли много лет назад на пляже, а правый — сегодня в лесу»

13. «Мой лак для ногтей идеально сочетается с футляром для очков моей дочери»

14. «Моя собака смешанной породы выглядит так же, как эта собака на упаковке с кормом»

15. «Нашла поздравительную открытку, которая подходит к моей обуви»

16. «Это мусорное ведро идеально вписалось в мою крошечную кухню, хотя я его не измерял при покупке»

17. «В самолете летела дама в обуви такой же расцветки, что и ковровое покрытие»

18. «И у меня, и у моего сына в одном и том же месте на левой руке появилась родинка»

19. «Кто-то припарковал „мою“ машину рядом с моей машиной»

20. «Я ношу кольцо, которое мне подарила мама, а ей — ее бабушка. Но сегодня во время уборки я нашла точно такое же, с такими же надписями»

«Я спросила у мамы, она удивилась и сказала, что у нас в семье было только одно кольцо. Его она как раз и подарила мне, потому что сама унаследовала его от моей прабабушки. Мои бабушка и дедушка подтвердили, что не существовало дубликата этого кольца, у них просто не было финансовых средств, чтобы сделать дубликат на заказ. Мало того, я нашла это кольцо в коробке с моими кольцами, которые я регулярно просматриваю, и никогда раньше не видела его там. В общем, так жутко...»