20+ доказательств того, что делать крутые вещи из дерева способен каждый человек

Деревянную мебель делали еще в Древнем Египте, используя для этого разнообразные инструменты, включая пилы, топоры и даже прообраз современной дрели. Шли века, менялись технологии, однако изделия из дерева и по сей день пользуются спросом — особенно те, что созданы вручную.

Мы в ADME восхищаемся людьми, которые просто взяли в руки несколько кусков дерева и создали из них настоящие шедевры: начиная от разделочных досок и заканчивая целыми прихожими.

«Эту стойку для бритвенных принадлежностей я сделала мужу в подарок на день рождения. Помазок крепится на магнит»

«Я сделала это! Береза, покрытая морилкой 2 разных оттенков»

«Мы с женой только что доделали этот стол из дерева и эпоксидки. Подобные штуки сейчас в тренде, но это наша первая работа со смолой»

«Моя вторая работа как мебельного мастера — музыкальная консоль»

«Моя самая крупногабаритная работа из всех, за которые я когда-либо бралась. И кстати, фрезеровка 2,5-метровой доски — та еще задачка»

«Сын захотел прикольную кровать на свое 13-летие. Это первая мебель, которую я сделала, и она ему понравилась!»

«Моя первая работа в качестве гитарного мастера. Сделано из амаранта, согнутой под паром древесины ясеня, обожженного клена и черного дерева»

«Родные посмеялись надо мной, когда я сказал, что хочу работать с деревом в качестве хобби. „Пф-ф, у тебя ничего не получится“, — сказали они. А у меня получилось!»

«Сделал буфет из обрезков фанеры. И да, это моя первая самостоятельная работа»

«Мы с мужем — абсолютные новички в создании мебели, и это наша первая работа в новом доме»

«Стульчик в виде динозавра для первого Рождества моего сынишки»

«Моя жена не будет хвастаться, поэтому я сделаю это за нее. Эти 3 разделочные доски — ее первые работы по дереву»

«Мой первый масштабный проект — стол и лавочка из разноцветных дубовых плашек. Осталось только покрыть лаком или смолой»

«Я ходил к дантисту, и он меня огорчил новостью о том, что несколько моих зубов нуждаются в лечении. Но он пообещал заняться ими бесплатно, если я сделаю вывеску для его кабинета»

«Мы с моим парнем сделали эту книжную полку, и я буквально влюблена в нее. Нижние полки пусты, потому что у нас есть кошки»

«Это мой первый проект, сделанный для школы. Мне 16, кстати»

«Наконец-то доделал кроватку из красного дуба для моей дочурки»

«Я никогда не работал с деревом, но отец показал мне основы плотницкого мастерства, и я смог соорудить стол для кроличьих пикников»

«Подарил своим племянникам на Рождество этих динозавров-качалок»

«Первый опыт работы с эпоксидкой. Очень сложно было сделать множество одинаковых деталей. Получилось хоть и не идеально, но все равно прекрасно»

«Когда ваша жена, находящаяся на 41-й неделе беременности, просит сделать подставку к унитазу, вы просто берете и делаете ее»