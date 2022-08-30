20+ фотографий, которые расскажут о мире больше, чем школьные учебники

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В школьные годы нам прививают лишь базовые знания об окружающем мире, поэтому с каждым новым днем мы узнаем что-то неожиданное о, казалось бы, привычных вещах. Ведь мало кто видел треугольные зрачки у кошки или же посуду из уранового стекла. Что уж говорить про то, как выглядит туристический курорт с борта Международной космической станции.

Мы в ADME на примере пользователей сети докажем, что никаких учебников не хватит, чтобы рассказать обо всех чудесах вокруг нас.

«Песок» на Канарских островах похож на попкорн

Так выглядит японская клавиатура

Да, и такие лобстеры бывают. Этого парня бережно отдали в городской аквариум

«Внутри растет 2 вида фиттонии, лесной мох и папоротник. Самое главное, что уже 3 года я не поливаю эти растения. Притертая крышка постоянно закрыта»

Мать-природа шутит: камень чересчур похож на печеную картошку

Кошка с треугольными зрачками

Определенно это инопланетянин, маскирующийся под кошку. © larasgalaxy / Reddit

USB-разъем, которого всем так не хватает: его можно вставлять любой стороной. Да, он существует

Домашняя коллекция посуды из уранового стекла. Такое не встретишь в посудной лавке

Нет, здесь нет ни капли фотошопа

Туалет для служебных собак в аэропорту

Вот что находится внутри надувного матраца

На фото не ландшафтная подсветка, а светящиеся глаза аллигаторов в водоеме национального парка

Шишка почти 80 см. Представьте себе размер дерева

Никакой это не рисунок, а настоящее «2D-кафе» в Швеции

Чесночная головка — один-единственный зубчик

Так выглядит остров Кипр с борта МКС

«Мой циферблат показывает все 24 часа»

Так выглядят линзы в очках, когда зрение —16

«Разрезали упаковку с засохшим клеем — вот так выглядит клей без тюбика»

Если этот парень встретит кого-то с такой же особенностью, интересно, какие глаза будут у их детей?

Парковку сделали вокруг дерева. Или просто дерево припарковалось

Пол целиком устелен монетами

Так выглядит еж через неделю после рождения