20+ фотографий, которые расскажут о мире больше, чем школьные учебники
В школьные годы нам прививают лишь базовые знания об окружающем мире, поэтому с каждым новым днем мы узнаем что-то неожиданное о, казалось бы, привычных вещах. Ведь мало кто видел треугольные зрачки у кошки или же посуду из уранового стекла. Что уж говорить про то, как выглядит туристический курорт с борта Международной космической станции.
Мы в ADME на примере пользователей сети докажем, что никаких учебников не хватит, чтобы рассказать обо всех чудесах вокруг нас.
«Песок» на Канарских островах похож на попкорн
Так выглядит японская клавиатура
Да, и такие лобстеры бывают. Этого парня бережно отдали в городской аквариум
«Внутри растет 2 вида фиттонии, лесной мох и папоротник. Самое главное, что уже 3 года я не поливаю эти растения. Притертая крышка постоянно закрыта»
Мать-природа шутит: камень чересчур похож на печеную картошку
Кошка с треугольными зрачками
- Определенно это инопланетянин, маскирующийся под кошку. © larasgalaxy / Reddit
USB-разъем, которого всем так не хватает: его можно вставлять любой стороной. Да, он существует
Домашняя коллекция посуды из уранового стекла. Такое не встретишь в посудной лавке
Нет, здесь нет ни капли фотошопа
Туалет для служебных собак в аэропорту
Вот что находится внутри надувного матраца
На фото не ландшафтная подсветка, а светящиеся глаза аллигаторов в водоеме национального парка
Шишка почти 80 см. Представьте себе размер дерева
Никакой это не рисунок, а настоящее «2D-кафе» в Швеции
Чесночная головка — один-единственный зубчик
Так выглядит остров Кипр с борта МКС
«Мой циферблат показывает все 24 часа»
Так выглядят линзы в очках, когда зрение —16
«Разрезали упаковку с засохшим клеем — вот так выглядит клей без тюбика»
Если этот парень встретит кого-то с такой же особенностью, интересно, какие глаза будут у их детей?
Парковку сделали вокруг дерева. Или просто дерево припарковалось
Пол целиком устелен монетами
Так выглядит еж через неделю после рождения
А что для вас стало настоящим открытием?
Фото на превью magivictus / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ фотографий, которые расскажут о мире больше, чем школьные учебники
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