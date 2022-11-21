20+ любителей чистоты и порядка, которые отмыли даже то, к чему другие и прикасаться-то брезговали

Новенькие вещи и помещения всегда сияют чистотой, поэтому ими так и хочется любоваться. Но проходит время, и они теряют свой лоск, тускнеют, покрываются пылью и грязью. К счастью, в современном мире при разнообразии чистящих средств можно отмыть, отстирать и отчистить практически все — было бы желание. И фотографии пользователей сети — прямое тому доказательство.

«Купила этот кулон за $ 30 в интернете. Почистила его и подозреваю, что это 10-каратное золото»

«Я помогаю людям наводить чистоту. Недавно убирала бесплатно у одной семьи. Результат потрясающий, но я не ожидала, что мне сделают такой подарок»

«Они вручили мне $ 100 и колье. Деньги приходят и уходят, а это ожерелье будет все время напоминать мне, что я делаю и зачем. Все мои клиенты, в домах которых я бесплатно навожу порядок по выходным, имеют психические или физические заболевания. Поэтому не судите их строго по первоначальным фото».

Надпись на открытке: «Для Барби. Я никогда не смогу отблагодарить тебя в полной мере, но это не значит, что я хотя бы не попробую это сделать. Спасибо тебе еще раз за то, что помогла мне преодолеть мою боязнь уборки. Это многое изменило для меня в лучшую сторону».

«Кто-то выкинул эту чугунную сковороду, а я нашла и привела ее в порядок»

«Нашла на мусорке винтажное свадебное платье. Оно выглядело печально, но я решила попробовать его отстирать. И влюбилась!»

«Купил в комиссионке чайник за $ 4. Вот как он стал выглядеть после чистки»

«Я наконец-то разобрала завалы под раковиной в ванной»

«Купила этот симпатичный комплект за $ 12,5 в комиссионке. Почистила ожерелье и отнесла его на оценку ювелиру»

«Он ошарашил меня новостью, что это настоящее золото, бриллианты и рубины!»

«Нашел на улице прикольный журнальный столик. Просто почистил его и продал за $ 350»

До и после уборки во дворе

«Испачкала белые кеды. Постирала в машинке — почти не помогло. Прочитала, что можно начистить их зубной пастой. Решила попробовать»

«На сырые кеды нанесла зубной щеткой белую зубную пасту, почистила. Потом еще раз намазала, оставила пасту сохнуть минут на 20, а затем закинула обувь в машинку прополоскать. Вот что получилось».

После уборки в холодильнике даже свободное место образовалось

«Нашел в сарае сильно окислившийся мельхиоровый столовый набор. Решил почистить»

«Нашел в интернете простое решение. Взять емкость, налить горячей воды, добавить 2 ст. л. соли и 1 ст. л. соды, размешать. Потом неплотно завернуть предметы в фольгу, положить в раствор. Через 40 минут вытаскиваем, протираем и получаем чистые приборы».

Фасад дома почистили впервые за 30 лет

«Купила на барахолке сковородку и решила, что смогу отчистить ее от старой грязи. Миссия выполнена!»



«Мой брат попал в больницу из-за депрессии. Поскольку он наконец-то готов принять помощь, я решила привести в порядок его ванную, чтобы он вернулся в чистую квартиру»

«Нашел в закромах вот такой симпатичный мельхиоровый подстаканник и решил попробовать вернуть ему изначальный вид. Результат мне понравился»

«Моя сестра хотела почистить меховушку для верховой езды от конского волоса. Я знала, что мойка высокого давления справится с этим»

Ванну после чистки просто не узнать

Не буду лгать: я с облегчением увидел, что плитка изначально была черной. © mavikat / Reddit



Фото до уборки: «О, здесь где-то должна быть кошка». Фото после: «Да вот же она!»

Дверца посудомоечной машинки после чистки просто засияла

«Не понимал, насколько грязными были ступеньки, пока не помыл их»

«Почистила брошку. Оказалось, что это серебро с жемчугом»

«Я бесплатно помогла навести чистоту в жилье пожилого слепого мужчины»

«Купил за $ 5 старинный чугунный котелок и хорошенько его почистил»

«Работал на демонтаже прачечной. Попросил отлить мне „чего-нибудь такого, что можно дома использовать“. Дали мне 3 средства. Решил постирать спецовку»

«Средство для зачистки грязи развел с водой 1:3 и щеткой встучал. 2 других компонента налил в кювету обычной стиральной машины и постирал на режиме „Джинсы“. Результат, мягко говоря, ошарашил. Я не ожидал, что такое может произойти. Я в восторге».