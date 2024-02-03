20+ мыслей, которые нет-нет да и мелькают, пока смотришь кино, но никто в этом не признается

Конечно, фильмы и сериалы далеки от реальности, и делают их вовсе не для того, чтобы они напоминали жизнь. Но вопросики к сюжету все равно остаются. Например, почему персонаж, у которого только что случилась какая-то неприятность, сразу идет умываться? Это правда помогает? Вот и люди в сети тоже недоумевают.