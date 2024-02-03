20+ мыслей, которые нет-нет да и мелькают, пока смотришь кино, но никто в этом не признается
Конечно, фильмы и сериалы далеки от реальности, и делают их вовсе не для того, чтобы они напоминали жизнь. Но вопросики к сюжету все равно остаются. Например, почему персонаж, у которого только что случилась какая-то неприятность, сразу идет умываться? Это правда помогает? Вот и люди в сети тоже недоумевают.
- Смотрю сцены, где два персонажа стоят лицом к лицу и шепчутся, и думаю: «А что если у них пахнет изо рта?» © basilobs / Reddit
- Всегда думаю об этом, когда действие фильма происходит в средние века (или в любое время до того, как чистка зубов стала обычным явлением), и персонажи начинают целоваться. © macattack01 / Reddit
- А вот эти сцены? Муж сбегает по лестнице с портфелем и курткой в руке. На столе полноценный завтрак с хлебом, фруктами, яйцами и огромным кувшином апельсинового сока. «Ой, дорогая, я опаздываю», откусывает круассан, оставляя его на столе, целует жену, делает глоток апельсинового сока и выбегает за дверь. Она встала на 3 часа раньше тебя, чтобы приготовить это все, неблагодарный ты мужик! © idontlikeflamingos / Reddit
- Все эти персонажи, родившиеся в постапокалиптических условиях, с идеальной кожей и ровными здоровыми зубами. И это когда у них даже нет доступа к обычному душу. © Expert_Overthinker / Reddit
- Вот буквально на днях посмотрел «Быстрый и мертвый» и подумал вот о чем. Героиня Шэрон Стоун — суровый стрелок с Дикого Запада. И у этой женщины при этом идеально выбритые ноги? © HutSutRawlson / Reddit
- В «Ходячих мертвецах» у героев всегда были идеальные ногти, независимо от того, насколько грязными были остальные части их тела. © Pangurvan / Reddit
- Люди в кино никогда не пользуются туалетом. Вот они застряли в каком-то пространстве на пару дней, и что, ни разу не воспользовались уборной? И даже не намекнули, что им нужно сходить по-маленькому? Это прямо действует мне на нервы, потому что нормальные люди пользуются ванной комнатой минимум 3-4 раза в день, где бы ни находились. © kungfusolvi / Reddit
- Ага, если только это не второстепенный персонаж, который ушел от остальных, чтобы пописать, и поплатился за это. © orchidism / Reddit
- По телевизору на всех каналах всегда идут либо новости, либо старые фильмы. © GustavoAlex7789 / Reddit
- Причем все новости обязательно о нужном событии! Представляю, как это было бы в жизни. Телефон звонит: «Быстро! Включите 7 канал»; «Сейчас... Подождите, дайте мне найти пульт... Дети! Куда вы дели пульт? Так, включила... Интервью со смотрителем зоопарка о беременной львице?» © Maebyfunke37 / Reddit
- Роды в кино занимают примерно 5 минут. Одни схватки, одна потуга, а затем сразу появляется ребенок размером с пятимесячного. © Unknown author / Reddit
- Ага, и ребенок обычно такой чистенький-чистенький. © AnnaK22 / Reddit
- Случилось что-то плохое? Герой сразу идет к раковине, чтобы плеснуть себе в лицо водой. Я никогда в жизни так не делал. © AnonymousNoFace / Reddit
- А вы когда-нибудь смотрели на персонажа и думали: «Запашок от тебя, должно быть, кошмарный»? © fj668 / Reddit
- Ага, фремены из «Дюны» должны плохо пахнуть. Они же моются натурально песком пустыни. © seth47er / Reddit
- В кино герой вечно подходит к бару и просит любой напиток, и бармен просто дает ему напиток, не спрашивая ни марку, ни вид. © GoggleBoxDogooder / Reddit
- И почему у персонажей-лучников в кино никогда не заканчиваются стрелы? © HathorOfWindAndMagic / Reddit
- Менструация у женщин в кино бывает только тогда, когда надо показать, что героиня не беременна. © Magnaflorius / Reddit
- Большинство персонажей из «Ходячих мертвецов» (если не все), вероятно, не принимали душ около пяти лет. © ThePickleIndustry / Reddit
- Зато в первом сезоне нам все время демонстрируют гладкие подмышки у героинь. Вы меня извините, конечно, но бритье — это последнее, о чем я бы думала во время зомби-апокалипсиса. © jacquelynjoy / Reddit
- Почему люди никогда не говорят «пока», заканчивая телефонные разговоры в фильмах и сериалах? Я бы разозлился, если бы рассказал кому-нибудь какую-то важную информацию, а он взял и просто повесил трубку. © Unknown author / Reddit
- Им никогда не бывает трудно найти парковку в городе. В фильмах всегда есть парковочное место специально для персонажей прямо перед нужным местом. © BurghFinsFan / Reddit
Знаете, к чему еще есть вопросики? К ляпам в фильмах. Конечно, когда смотришь кино в первый раз, редко замечаешь какие-то нестыковки, но стоит пересмотреть — и все как на ладони.
AdMe/Народное творчество/20+ мыслей, которые нет-нет да и мелькают, пока смотришь кино, но никто в этом не признается
Поделиться этой статьёй