20 привычных вещей, от которых мы никак не ожидали таких сюрпризов

Окружающий мир не перестает нас озадачивать. Иногда кажется, что в нем идет не по плану абсолютно все: кран в гостинице оказывается на потолке, мыло притворяется камнем, тест на беременность показывает сразу все возможные варианты, а купленная еда преподносит сюрприз за сюрпризом. А тут еще и окружающие выкидывают такие финты, что впору хвататься за голову.

Мы в ADME разыскали людей, которые на своем примере убедились в том, что они живут в этом безумном, безумном, безумном, безумном мире.

«Думал, что держу в руках красивый камень, а оказалось — мыло»

«Купили замороженную пиццу, открыли, а там начинка прямо на картонке и тесто отдельно»

«Похоже, у меня беременность Шредингера. Использовала 4 теста и получила все 4 возможные комбинации результатов»

О, у меня было так же! На следующий день сходила к врачу и узнала, что я на 8-й неделе беременности. © da_dashing_ash / Reddit

«Жена все угрожала, что выбросит мои любимые старые шорты для работы в саду. А сегодня нашел их в таком виде»

«Заказала мармеладных мишек и вот что получила. Я все еще раздумываю, есть их или нет»

«Разобрал зажигалку, а внутри оказалась еще одна»

«Часы 50 лет провисели в доме моих дедушки и бабушки. И до сих пор никто не обращал внимания на это»

Цифры V и VI перепутаны местами. Кроме того IV выглядит как IIII, но такой вариант написания уже встречался мне раньше, он довольно распространен. © SANTAAAA__I_know_him / Reddit

«Этот „подарочек“ мужу вручили на вечеринке в честь рождения нашего ребенка. Он обиделся, и я его прекрасно понимаю»

Три стрелочки на детском комбинезоне указывают, где у ребенка находятся руки и голова. Стрелочка вниз напоминает, что нужно застегнуть кнопки. Надпись в центре: «Подсказки для папаши» (Прим. ADME).

«Гидромассажная ванна в моем гостиничном номере наполняется с потолка»

Великан среди морковей

На этом датском светофоре сигнал в виде викинга

«В пакете сушеных кусочков кальмара жене попался целый кальмар»

«Попросил клиента бережно упаковать ноутбуки. Вот как это выглядит, по его мнению»

Этот гений изо всех сил старался сохранить пенополистирол в целости! © WhatWayzUp / Reddit

«Курица моих друзей иногда несет зеленые яйца»

Эта вилка сконструирована так, что ее невозможно подключить рядом с чем-либо еще

На баклажане лазерная маркировка вместо наклейки, чтобы показать, что он органический

«Прошло 30 минут, прежде чем я понял, что собираю не то, что изображено на коробке из-под пазла, и час, прежде чем я осознал, что это даже не бабочка»

«Висел себе магнит на холодильнике. А потом с него начала слезать краска. Гляжу, а под ней-то все это время было фото чьей-то собаки»

Вероятно, какая-то компания выполнила большой заказ на такие магниты, который так и не забрали, поэтому им пришлось что-то придумать, чтобы избавиться от них. © nick_oreo / Reddit

«Моя ракетка для сквоша сломалась ровно там, где было написано, что она „усиленная“»

«Нашла обломок деревяшки в рулоне туалетной бумаги»