AdMe
AdMe

20 привычных вещей, от которых мы никак не ожидали таких сюрпризов

----

Окружающий мир не перестает нас озадачивать. Иногда кажется, что в нем идет не по плану абсолютно все: кран в гостинице оказывается на потолке, мыло притворяется камнем, тест на беременность показывает сразу все возможные варианты, а купленная еда преподносит сюрприз за сюрпризом. А тут еще и окружающие выкидывают такие финты, что впору хвататься за голову.

Мы в ADME разыскали людей, которые на своем примере убедились в том, что они живут в этом безумном, безумном, безумном, безумном мире.

«Думал, что держу в руках красивый камень, а оказалось — мыло»

«Купили замороженную пиццу, открыли, а там начинка прямо на картонке и тесто отдельно»

«Похоже, у меня беременность Шредингера. Использовала 4 теста и получила все 4 возможные комбинации результатов»

  • О, у меня было так же! На следующий день сходила к врачу и узнала, что я на 8-й неделе беременности. © da_dashing_ash / Reddit

«Жена все угрожала, что выбросит мои любимые старые шорты для работы в саду. А сегодня нашел их в таком виде»

«Заказала мармеладных мишек и вот что получила. Я все еще раздумываю, есть их или нет»

«Разобрал зажигалку, а внутри оказалась еще одна»

«Часы 50 лет провисели в доме моих дедушки и бабушки. И до сих пор никто не обращал внимания на это»

  • Цифры V и VI перепутаны местами. Кроме того IV выглядит как IIII, но такой вариант написания уже встречался мне раньше, он довольно распространен. © SANTAAAA__I_know_him / Reddit

«Этот „подарочек“ мужу вручили на вечеринке в честь рождения нашего ребенка. Он обиделся, и я его прекрасно понимаю»

Три стрелочки на детском комбинезоне указывают, где у ребенка находятся руки и голова. Стрелочка вниз напоминает, что нужно застегнуть кнопки. Надпись в центре: «Подсказки для папаши» (Прим. ADME).

«Гидромассажная ванна в моем гостиничном номере наполняется с потолка»

Великан среди морковей

На этом датском светофоре сигнал в виде викинга

«В пакете сушеных кусочков кальмара жене попался целый кальмар»

«Попросил клиента бережно упаковать ноутбуки. Вот как это выглядит, по его мнению»

  • Этот гений изо всех сил старался сохранить пенополистирол в целости! © WhatWayzUp / Reddit

«Курица моих друзей иногда несет зеленые яйца»

Эта вилка сконструирована так, что ее невозможно подключить рядом с чем-либо еще

На баклажане лазерная маркировка вместо наклейки, чтобы показать, что он органический

«Прошло 30 минут, прежде чем я понял, что собираю не то, что изображено на коробке из-под пазла, и час, прежде чем я осознал, что это даже не бабочка»

«Висел себе магнит на холодильнике. А потом с него начала слезать краска. Гляжу, а под ней-то все это время было фото чьей-то собаки»

  • Вероятно, какая-то компания выполнила большой заказ на такие магниты, который так и не забрали, поэтому им пришлось что-то придумать, чтобы избавиться от них. © nick_oreo / Reddit

«Моя ракетка для сквоша сломалась ровно там, где было написано, что она „усиленная“»

«Нашла обломок деревяшки в рулоне туалетной бумаги»

А какие у вас бывали случаи, когда хотелось сказать: «Стоп, кажется, это совсем не так работает!»?

Фото на превью buckeyespud / Reddit
----
AdMe/Народное творчество/20 привычных вещей, от которых мы никак не ожидали таких сюрпризов
Поделиться этой статьёй
Возможно, вам понравятся эти статьи