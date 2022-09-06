20 привычных вещей, от которых мы никак не ожидали таких сюрпризов
Окружающий мир не перестает нас озадачивать. Иногда кажется, что в нем идет не по плану абсолютно все: кран в гостинице оказывается на потолке, мыло притворяется камнем, тест на беременность показывает сразу все возможные варианты, а купленная еда преподносит сюрприз за сюрпризом. А тут еще и окружающие выкидывают такие финты, что впору хвататься за голову.
Мы в ADME разыскали людей, которые на своем примере убедились в том, что они живут в этом безумном, безумном, безумном, безумном мире.
«Думал, что держу в руках красивый камень, а оказалось — мыло»
«Купили замороженную пиццу, открыли, а там начинка прямо на картонке и тесто отдельно»
«Похоже, у меня беременность Шредингера. Использовала 4 теста и получила все 4 возможные комбинации результатов»
- О, у меня было так же! На следующий день сходила к врачу и узнала, что я на 8-й неделе беременности. © da_dashing_ash / Reddit
«Жена все угрожала, что выбросит мои любимые старые шорты для работы в саду. А сегодня нашел их в таком виде»
«Заказала мармеладных мишек и вот что получила. Я все еще раздумываю, есть их или нет»
«Разобрал зажигалку, а внутри оказалась еще одна»
«Часы 50 лет провисели в доме моих дедушки и бабушки. И до сих пор никто не обращал внимания на это»
- Цифры V и VI перепутаны местами. Кроме того IV выглядит как IIII, но такой вариант написания уже встречался мне раньше, он довольно распространен. © SANTAAAA__I_know_him / Reddit
«Этот „подарочек“ мужу вручили на вечеринке в честь рождения нашего ребенка. Он обиделся, и я его прекрасно понимаю»
Три стрелочки на детском комбинезоне указывают, где у ребенка находятся руки и голова. Стрелочка вниз напоминает, что нужно застегнуть кнопки. Надпись в центре: «Подсказки для папаши» (Прим. ADME).
«Гидромассажная ванна в моем гостиничном номере наполняется с потолка»
Великан среди морковей
На этом датском светофоре сигнал в виде викинга
«В пакете сушеных кусочков кальмара жене попался целый кальмар»
«Попросил клиента бережно упаковать ноутбуки. Вот как это выглядит, по его мнению»
- Этот гений изо всех сил старался сохранить пенополистирол в целости! © WhatWayzUp / Reddit
«Курица моих друзей иногда несет зеленые яйца»
Эта вилка сконструирована так, что ее невозможно подключить рядом с чем-либо еще
На баклажане лазерная маркировка вместо наклейки, чтобы показать, что он органический
«Прошло 30 минут, прежде чем я понял, что собираю не то, что изображено на коробке из-под пазла, и час, прежде чем я осознал, что это даже не бабочка»
«Висел себе магнит на холодильнике. А потом с него начала слезать краска. Гляжу, а под ней-то все это время было фото чьей-то собаки»
- Вероятно, какая-то компания выполнила большой заказ на такие магниты, который так и не забрали, поэтому им пришлось что-то придумать, чтобы избавиться от них. © nick_oreo / Reddit
«Моя ракетка для сквоша сломалась ровно там, где было написано, что она „усиленная“»
«Нашла обломок деревяшки в рулоне туалетной бумаги»
А какие у вас бывали случаи, когда хотелось сказать: «Стоп, кажется, это совсем не так работает!»?