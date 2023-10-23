20+ редких вещей, которые почти никто не видел своими глазами

Жизнь иногда нам подкидывает такие сюрпризы, увидев которые мы рты открываем от удивления. Например, когда видим ящерицу с необычайно длинным хвостом или 19-литровую баклажку в изначальном ее виде. Как правило, такие вещи сразу же хочется сфотографировать и показать всем вокруг.

1. «Я могу брать предметы задней частью ладони»

«Хотел бы я этого никогда не видеть. Хотя, должен сказать, я впечатлен». © designer_farts / Reddit

2. «В кабинете стоматолога увидел гавайскую рубашку, размер которой 28XL»

«Я только подумала, что было бы неплохо расположить рядом банан для масштаба, как вдруг осознала, что рубашка, оказывается, висит рядом с полноразмерной дверью!» © OhHiFelicia / Reddit

3. «Молния ударила в дом моих родителей»

4. «Посмотрите, как арбузный сок разделился за ночь»

5. «Гляньте, какая длина у крана в этом гостиничном номере»

«Я сантехник и даже я за всю свою карьеру никогда не видел ничего похожего». © mitchcollins-ca / Reddit

6. «Эту плитку шоколада 2 года никто не открывал»

7. Размер этого болта поражает

8. 19-литровые баклажки сначала выглядят так

9. Посмотрите на длиннющий хвост этого малыша

10. «Платиновое и золотое кольца через 3 года»

11. «Разогрел вареное яйцо в микроволновке»

«Со мной такое случалось. Надо их резать, прежде чем ставить в микроволновку». © iridiumtangent / Reddit





12. «Я искупалась в бассейне, вода в котором была недавно хлорирована, и вот что стало с майкой»

13. «Моя перчатка села при стирке»

14. «Совершенно забыл, что у меня в холодильнике осталось немного лука. Если бы я оставил это подольше, у меня мог бы получиться настоящий сад»

15. «Обрызгал шорты соляной кислотой»

16. «Стекло стиральной машины лопнуло и в клочья порезало мою одежду»

«Причиной мог стать бюстгальтер. Большинство производителей стиральных машин скажут: металлические предметы могут разбить дверь». © Tekki / Reddit



17. «Вот что происходит, если в телефон попадает вода через разъем зарядки. Телефон был в воде меньше минуты, аккумулятор вытащили сразу»

18. «Попалась пустая капсула для стирки»

19. «Паутина замерзла под воздействием жидкого азота»

20. «Нашел ботинок в лесу»

21. «Когда не посещаешь пару лет второй этаж на даче»

22. «Тюльпаны выросли у меня в шкафу без воды и солнечного света»

«Они похожи на гигантских червей со дна океана». © antiquemule / Reddit

