20+ редких вещей, которые почти никто не видел своими глазами
Жизнь иногда нам подкидывает такие сюрпризы, увидев которые мы рты открываем от удивления. Например, когда видим ящерицу с необычайно длинным хвостом или 19-литровую баклажку в изначальном ее виде. Как правило, такие вещи сразу же хочется сфотографировать и показать всем вокруг.
1. «Я могу брать предметы задней частью ладони»
- «Хотел бы я этого никогда не видеть. Хотя, должен сказать, я впечатлен». © designer_farts / Reddit
2. «В кабинете стоматолога увидел гавайскую рубашку, размер которой 28XL»
- «Я только подумала, что было бы неплохо расположить рядом банан для масштаба, как вдруг осознала, что рубашка, оказывается, висит рядом с полноразмерной дверью!» © OhHiFelicia / Reddit
3. «Молния ударила в дом моих родителей»
4. «Посмотрите, как арбузный сок разделился за ночь»
5. «Гляньте, какая длина у крана в этом гостиничном номере»
- «Я сантехник и даже я за всю свою карьеру никогда не видел ничего похожего». © mitchcollins-ca / Reddit
6. «Эту плитку шоколада 2 года никто не открывал»
7. Размер этого болта поражает
8. 19-литровые баклажки сначала выглядят так
9. Посмотрите на длиннющий хвост этого малыша
10. «Платиновое и золотое кольца через 3 года»
11. «Разогрел вареное яйцо в микроволновке»
- «Со мной такое случалось. Надо их резать, прежде чем ставить в микроволновку». © iridiumtangent / Reddit
12. «Я искупалась в бассейне, вода в котором была недавно хлорирована, и вот что стало с майкой»
13. «Моя перчатка села при стирке»
14. «Совершенно забыл, что у меня в холодильнике осталось немного лука. Если бы я оставил это подольше, у меня мог бы получиться настоящий сад»
15. «Обрызгал шорты соляной кислотой»
16. «Стекло стиральной машины лопнуло и в клочья порезало мою одежду»
- «Причиной мог стать бюстгальтер. Большинство производителей стиральных машин скажут: металлические предметы могут разбить дверь». © Tekki / Reddit
17. «Вот что происходит, если в телефон попадает вода через разъем зарядки. Телефон был в воде меньше минуты, аккумулятор вытащили сразу»
18. «Попалась пустая капсула для стирки»
19. «Паутина замерзла под воздействием жидкого азота»
20. «Нашел ботинок в лесу»
21. «Когда не посещаешь пару лет второй этаж на даче»
22. «Тюльпаны выросли у меня в шкафу без воды и солнечного света»
- «Они похожи на гигантских червей со дна океана». © antiquemule / Reddit
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Фото на превью beachy148 / Reddit
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