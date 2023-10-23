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20+ редких вещей, которые почти никто не видел своими глазами

Народное творчество
103-4

Жизнь иногда нам подкидывает такие сюрпризы, увидев которые мы рты открываем от удивления. Например, когда видим ящерицу с необычайно длинным хвостом или 19-литровую баклажку в изначальном ее виде. Как правило, такие вещи сразу же хочется сфотографировать и показать всем вокруг.

1. «Я могу брать предметы задней частью ладони»

  • «Хотел бы я этого никогда не видеть. Хотя, должен сказать, я впечатлен». © designer_farts / Reddit

2. «В кабинете стоматолога увидел гавайскую рубашку, размер которой 28XL»

  • «Я только подумала, что было бы неплохо расположить рядом банан для масштаба, как вдруг осознала, что рубашка, оказывается, висит рядом с полноразмерной дверью!» © OhHiFelicia / Reddit

3. «Молния ударила в дом моих родителей»

4. «Посмотрите, как арбузный сок разделился за ночь»

5. «Гляньте, какая длина у крана в этом гостиничном номере»

  • «Я сантехник и даже я за всю свою карьеру никогда не видел ничего похожего». © mitchcollins-ca / Reddit

6. «Эту плитку шоколада 2 года никто не открывал»

7. Размер этого болта поражает

8. 19-литровые баклажки сначала выглядят так

9. Посмотрите на длиннющий хвост этого малыша

10. «Платиновое и золотое кольца через 3 года»

11. «Разогрел вареное яйцо в микроволновке»

  • «Со мной такое случалось. Надо их резать, прежде чем ставить в микроволновку». © iridiumtangent / Reddit


12. «Я искупалась в бассейне, вода в котором была недавно хлорирована, и вот что стало с майкой»

13. «Моя перчатка села при стирке»

14. «Совершенно забыл, что у меня в холодильнике осталось немного лука. Если бы я оставил это подольше, у меня мог бы получиться настоящий сад»

15. «Обрызгал шорты соляной кислотой»

16. «Стекло стиральной машины лопнуло и в клочья порезало мою одежду»

  • «Причиной мог стать бюстгальтер. Большинство производителей стиральных машин скажут: металлические предметы могут разбить дверь». © Tekki / Reddit

17. «Вот что происходит, если в телефон попадает вода через разъем зарядки. Телефон был в воде меньше минуты, аккумулятор вытащили сразу»

18. «Попалась пустая капсула для стирки»

19. «Паутина замерзла под воздействием жидкого азота»

20. «Нашел ботинок в лесу»

21. «Когда не посещаешь пару лет второй этаж на даче»

22. «Тюльпаны выросли у меня в шкафу без воды и солнечного света»

  • Вот еще 20+ фото, на которые нужно трижды посмотреть, чтобы поверить в их реальность.
  • А эти 15+ фотографий в миг ответят на вопрос «что будет, если?..»
  • Вот 20 неведомых штуковин, которые люди где-то откопали и теперь им жуть как любопытно, что это такое.
Фото на превью beachy148 / Reddit
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103-4
AdMe/Народное творчество/20+ редких вещей, которые почти никто не видел своими глазами
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