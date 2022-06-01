20+ типичных котов, глядя на которых хочется воскликнуть: «О, у меня так же»

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У всех кошек разный характер. Некоторые из них мягкие и покладистые, а другие считают себя потомками великих хищников. Но зачастую люди, которые держат дома кошек, уверены — всем им присуще схожее поведение.

Мы в ADME подтверждаем, что у всех кошек есть что-то общее. А на основе фотографий героев нашей подборки можно делать мемы с подписью «Типичный кот».

«Вообще-то он любит поглаживания, но очень быстро сообщает мне, что пора остановиться»

«Если я здесь сижу — значит, мне удобно»

«Очень долго не мог найти кота»

«Человек, позволь, я проверю, не слишком ли горячая твоя пицца, чтобы ты не обжегся»

«Вижу, вы с друзьями собрались хорошо провести время? Я вам не помешаю»

«Она очень хотела помочь мне собрать пазл»

«Я обязан проверить, не скрываешь ли ты от меня вкусняшки»

«Эта птица меня провоцирует, мне приходится охотиться на нее из окна»

«Нет, ты не будешь играть»

«Я отлучился на кухню за водой ненадолго»

«Потерял кошку на днях. А потом нашел в шкафу»

«Момент, когда она поняла, что я не возьму ее с собой в поездку»

«Я тут элегантно полежу, а ты сделай мне пока фотосессию»

«Эта коробочка хороша, но уж слишком большая»

«А вот эта в самый раз!»

«Я вижу, ты решил принять душ? Подожди, мне нужно срочно проверить, что с тобой все в порядке, чтобы потом попроситься из ванной обратно в самый неподходящий момент»

«Ей совершенно не важно, сколько мисок со свежей водой я ей оставил, она продолжает воровать мою»

«Я порвал ее для тебя, чтобы ты не тратил на это время. Не благодари»

«Оно само упало, хвостом клянусь!»

«Я вижу, что ты решила лечь на этот замечательный коврик, чтобы расслабиться. Я помогу тебе»

«Моя кошка, которая в курсе, что нельзя использовать диван как когтеточку, была застукана на месте преступления»

«Человек, ты что, не видишь, в этой миске совсем нет еды. Срочно положи больше!»

«Я великий охотник, я грациозный хищник... Отойди, ты что, не видишь, что я выслеживаю добычу!»

«Я не краду, я забираю свое. Все в этом доме принадлежит мне»

«В том числе и ты, человек»

«Я люблю тебя»