20+ человек, в золотых руках которых любой хлам превращается в вещицу на миллион

Есть такая категория людей, которые в любом хламе способны рассмотреть скрытое сокровище. То, за что другие не стали бы бороться и спокойно отнесли бы на помойку, они почистят, отремонтируют, обновят и превратят в жемчужину интерьера или гардероба.

«Обивка на диване моего отца потрескалась. Он уже думал покупать новый или заказывать перетяжку, а это недешево. Но я вызвалась помочь и перетянула диван сама»

«Квартиросъемщики довели плитку до состояния апокалипсиса. Поначалу хотел ее выкинуть, но она же рабочая, жалко — решил дать ей шанс»

«Все было покрашено, отмыто, отодрано, разобрано, запаяно. Теперь у плитки новая жизнь, поздравьте ее. А ведь почти ушла на помойку».

«£ 12 за винил, £ 2 за аэрозольную краску и — вуаля! — у меня почти новая кухня»

«Сова осталась без глаза. Мой 7-летний ребенок попросил как-то это исправить. Теперь сова готова к новой карьере пирата»

«Думали покупать новую люстру. А потом догадались, как обновить старую»

«На моих кедах были пятна, которые не отстирывались, так что их можно было только выбросить. Но я нашла выход: я их покрасила!»

«Этому креслу около 40 лет. Помню, как уставшая мама отдыхала в нем после работы. Я поняла, что расстаться с ним не готова»

«Поэтому было принято решение дать нашему раритету новую жизнь. Это мой первый опыт реставрации мебели. Новое старое кресло обожаю!»

«Мама собиралась выбросить эти шторы. Ну уж нет: я сшила из них платье!»

«Мы с папой обновили старый детский стол для моей дочери, которая обожает желтый цвет»

«Я делаю броши и скульптуры насекомых в стиле стимпанк из старых лампочек и деталей часов. Вот что можно создать из лампочки от швейной машинки и проволоки»

«Эти стулья производились в далеком 1963 году. После реставрации получились такие красавцы в приятной обивке»

Купила джинсовку на барахолке и украсила ее с помощью аппликаций из простыни

«Свекровь откопала в кладовке старую куколку и, зная о моей любви к рукоделию, отдала мне ее на модернизацию. Вот что вышло»

«Нашла комод на обочине дороги и дала ему новую яркую жизнь»

«Я сделал лампу из старого баскетбольного мяча»

«Манжеты на толстовке размахрились, но я починила их с помощью старой банданы»

«Купил в комиссионном магазине тумбу за $ 5 и превратил ее в лежанку для щенка!»

«Сшила из ненужной простыни очаровательное платье»

«Забрал у родственников старое кресло, доживавшее свои дни на улице, и превратил его в изюминку интерьера»

«Превратила старую полку для растений в гардероб для моей дочери»

«Мою любимую толстовку больше нельзя было носить. Я сделала из нее самую лучшую наволочку!»

«Торкнула ностальгия. Купил древние кресла в интернете, чтобы переделать. Жена сказала: „Ты сможешь!“ И я смог. Вернул кусочек детства себе и близким»

«Я сделала несколько пеналов и косметичек из винтажной простыни с Гарфилдом»

«В последнее время люблю яркие цвета»