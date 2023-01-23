20+ женщин, которые умеют из обычной квартиры сделать конфетку

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Многие из нас не понаслышке знают, что обустройство квартиры — процесс, который требует много денег, времени и терпения. Герои нашей статьи — женщины, которые по крупицам собирали уют в своем доме, и теперь могут смело похвастаться проделанной работой.

«Моя малюсенькая гостиная»

«Комната нашей дочери. Почти все здесь с барахолки: кровать, одеяло, тумбочка и ночник»

«Старая плитка была приветом из 2002-го. Муж сделал туалетный столик, а я поклеила обои и все покрасила»

«Закончила обустраивать гостиную после переезда в новую квартиру»

«Переделала на чердаке маленькое убежище моего двоюродного брата»

«Украсила свой балкон. К летним посиделкам готовы!»

«Мой укромный уголок»

«Немного преобразила окно»

«Все, кроме лампы и растений, купила на барахолке. Особенно нравится моя коллекция зеркал»

«Вот так разукрасила свою ванну. Горжусь своей работой!»

Стены выглядят круто, но повесить в туалете диплом — это, конечно, что-то... © veggie_hike / Reddit

«Мне так повезло отхватить эту квартиру! Свет проникает в комнату с 3 сторон!»

«Наконец убрала в комнате после периода депрессии»

«Дочка любит яркие цвета, а я не очень. Пришлось выйти из зоны комфорта, но результатом я довольна!»

«Сегодняшнее туманное утро»

Кажется, будто вы живете среди облаков. © Ordinary_Delivery_** / Reddit

«Сама расписала стену у рабочего стола»

«На Новый год пообещала себе сделать из этого места уютный уголок. Мне кажется, я справилась на ура»

«Моя уютная рождественская кухня. Что бы еще добавить?»

Конечно же, не хватает противня со свежеиспеченным печеньем! © jhtitus / Reddit

«Тот момент, когда я думала, что уйду с барахолки с пустыми руками, а потом нашла эту вазу»

«Наконец-то „победила“ шкафчик в ванной комнате»

«Изначально здесь была 3-я спальня, но предыдущий владелец сделал из нее кладовку. Я решила превратить ее в свой офис»

«Так долго выбирала краску для стен, а мужу не нравится...»

«Недавно развелась, и вот так выглядит моя квартира. Теперь могу обустроить жилье так, как хочу я, и никто не будет критиковать мой выбор»

«Сын хотел устроить ночевку в палатках на свой день рождения. Вот что может сделать хорошее освещение и немного любви»

«Оборудовала себе местечко для чтения»