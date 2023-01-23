20+ женщин, которые умеют из обычной квартиры сделать конфетку
Многие из нас не понаслышке знают, что обустройство квартиры — процесс, который требует много денег, времени и терпения. Герои нашей статьи — женщины, которые по крупицам собирали уют в своем доме, и теперь могут смело похвастаться проделанной работой.
«Моя малюсенькая гостиная»
«Комната нашей дочери. Почти все здесь с барахолки: кровать, одеяло, тумбочка и ночник»
«Старая плитка была приветом из 2002-го. Муж сделал туалетный столик, а я поклеила обои и все покрасила»
«Закончила обустраивать гостиную после переезда в новую квартиру»
«Переделала на чердаке маленькое убежище моего двоюродного брата»
«Украсила свой балкон. К летним посиделкам готовы!»
«Мой укромный уголок»
«Немного преобразила окно»
«Все, кроме лампы и растений, купила на барахолке. Особенно нравится моя коллекция зеркал»
«Вот так разукрасила свою ванну. Горжусь своей работой!»
- Стены выглядят круто, но повесить в туалете диплом — это, конечно, что-то... © veggie_hike / Reddit
«Мне так повезло отхватить эту квартиру! Свет проникает в комнату с 3 сторон!»
«Наконец убрала в комнате после периода депрессии»
«Дочка любит яркие цвета, а я не очень. Пришлось выйти из зоны комфорта, но результатом я довольна!»
«Сегодняшнее туманное утро»
- Кажется, будто вы живете среди облаков. © Ordinary_Delivery_** / Reddit
«Сама расписала стену у рабочего стола»
«На Новый год пообещала себе сделать из этого места уютный уголок. Мне кажется, я справилась на ура»
«Моя уютная рождественская кухня. Что бы еще добавить?»
- Конечно же, не хватает противня со свежеиспеченным печеньем! © jhtitus / Reddit
«Тот момент, когда я думала, что уйду с барахолки с пустыми руками, а потом нашла эту вазу»
«Наконец-то „победила“ шкафчик в ванной комнате»
«Изначально здесь была 3-я спальня, но предыдущий владелец сделал из нее кладовку. Я решила превратить ее в свой офис»
«Так долго выбирала краску для стен, а мужу не нравится...»
«Недавно развелась, и вот так выглядит моя квартира. Теперь могу обустроить жилье так, как хочу я, и никто не будет критиковать мой выбор»
«Сын хотел устроить ночевку в палатках на свой день рождения. Вот что может сделать хорошее освещение и немного любви»
«Оборудовала себе местечко для чтения»
А как вы обустроили свой укромный уголок?
Фото на превью Emcrashed / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ женщин, которые умеют из обычной квартиры сделать конфетку
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