26 везунчиков, которые зашли на барахолку просто поглазеть, а в итоге за бесценок купили баснословно дорогие вещи

Существуют два типа людей: те, кто предпочитает приобретать исключительно новые предметы быта и одежду, и те, кто не отказывается от вещей с барахолок и секонд-хендов. Именно последним чаще улыбается удача и им среди кучи мелочевки и ненужного барахла удается найти настоящие сокровища. Еще и заплатить за них буквально копейки. Вот 26 таких везунчиков.

1. «Купила этот браслет из 18-каратного золота всего за $ 5»

2. «Чуть с ума не сошла, когда увидела логотип Cartier на этом ведерке для льда. Я купила его за $ 4,99, хотя на сайте такое же продается за $ 1 320»

3. «Купил брошку в виде черепахи на барахолке за $ 30. Оказалось, металлическая часть — это золото 585-й пробы, а камень — дымчатый топаз»

4. «Откопал кашемировую толстовку Loro Piana за $ 14,99, хотя новая такая стоит $ 7 510!»

5. «Литография Пьера Сулажа. Заплатил за нее $ 45, хотя на самом деле она оценивается в $ 5 000–6 000. При этом в прошлом году похожая работа была продана за $ 16 200»

6. «Мне жутко понравился этот крутецкий коврик за $ 15. Но когда я проверила, сколько он стоит, у меня челюсть отвисла. Его цена — $ 1 495»

7. «Купила замечательный норковый полушубок всего за $ 1»

8. «Купила графин от Tiffany & Co. за каких-то $ 4,99»

Матерь божья! На их сайте он стоит $ 700! Невероятная находка! © dancing_light / Reddit

9. «Купила этот набор скакалок в комиссионном магазине за $ 2,5. Я понятия не имела, что они крутые, пока не вернулась домой и не поискала их в интернете»

«В магазине они стоят около $ 200. Учусь прыгать».

10. «Купила футляр для ключей от Gucci за $ 4. Да, возможно, это подделка, но он такой милый и винтажный, что мне все равно»

«Эта вещь настоящая. Без заглавной буквы „I“, красивая равномерная строчка, правильный традиционный узор в виде паутины. Бомбезная находка! Сегодня рыночная цена подобных — примерно $ 150-250. Хотя я раньше не видел ни одного кошелька с сердечком, так что он, возможно, стоит еще дороже». © unknown author / Reddit

11. «Платье от Christian Dior за $ 15. Сидит на мне идеально»

12. «Случайно наткнулась на клевую вазу. На ней нет маркировки, отдала за нее $ 3»

13. «Нашла в комиссионке ботинки Dr. Martens для своей младшей дочери всего за £ 15. Они выглядят так, как будто их никогда не носили!»

14. «Я поначалу подумала, что ремень за $ 2,99 — подделка, но потом чуть не сошла с ума. Оказалось, это настоящий Gucci и он стоит $ 650»

15. «Купил на барахолке брошку без опознавательных знаков за $ 2. Отнес ее к ювелиру, и выяснилось, что это 18-каратное золото и сапфиры»

16. «Мне сегодня повезло: в местном секонд-хенде купила совершенно новую пару Birkenstock всего за $ 1»

Я только что купила такие же за $ 99. © EnvironmentalCall578 / Reddit

17. «Вот моя самая крутая находка: настоящий шарф Hermes. Он обошелся мне в пару центов, а в интернете точно такой же стоит $ 310»

18. «Фирменные кеды достались мне всего за $ 4,99»

19. «Нашла винтажный кошелек Hermès в комиссионке. Заплатила меньше $ 1»

20. «Купила платье Armani за $ 40, хотя первоначально оно стоило $ 2 345 (все бирки на месте)»

21. «Одна из лучших моих находок: винтажные очки Ray-Ban за $ 1,99 в почти идеальном состоянии»

22. «Приобрел новый тостер SMEG в коробке. Он стоил всего $ 6, а его розничная цена — около $ 200!»

23. «Только что купила 4 обеденных стула West Elm по $ 3 за каждый! На них все еще есть оригинальные ценники с надписью „$ 249“!»

24. Этот зонт Versace обошелся новому владельцу всего в $ 6

25. «Купила ожерелье в комиссионке за $ ​​3, проверила его, и оказалось, что кулон сделан из белого золота, а камни — это настоящие бриллиант и сапфир. Ущипните меня, я, кажется, сплю!»

26. «На барахолке заметила эти странные ботинки, бренд — Guidi. Пробила в интернете, что это за бренд... И тут же их купила. Оказалось, новые такие же ботинки стоят $ 1 364».