14 фактов о Южной Корее, от которых шарики за ролики закатятся даже у бывалых путешественников

В представлении многих людей Южная Корея — это страна, где всем управляют высокие технологии и прогресс. При этом некоторые аспекты жизни здесь до сих пор подчинены традициям, которые могут привести в недоумение приезжих. Корейцы никогда не обратятся лично к шумным соседям, квартиры здесь выбирают по названию дома, а вентиляторы нельзя оставлять включенными на всю ночь.

В салоне моют не только волосы, но и кожу головы

Жители Южной Кореи славятся серьезным подходом к собственному внешнему виду. Пожалуй, только в местных салонах можно найти уникальную процедуру, которая помогает избавиться от раздражения на коже головы и перхоти. Дело в том, что загрязнение воздуха, от которого страдают люди в больших городах, может негативно сказаться и на здоровье волос и кожи. Поэтому местные жители стараются хотя бы раз в месяц проходить очистку скальпа. Процедура занимает примерно 1,5 часа. Сначала голову обрабатывают паром, затем на корни волос наносят специальный подобранный гель. Скопившиеся частички грязи и жира тщательно удаляют с помощью специальных инструментов, после чего скальп нежно массируют, а шевелюру моют. Предполагается, что, помимо других положительных эффектов, это помогает предотвратить выпадение волос.

За корейским маникюром приезжают из других стран

Южная Корея считается одной из законодателей мод в сфере маникюра. Некоторые путешественники даже вносят поход в салон в список обязательных пунктов. Здесь действительно можно сделать практически любой приглянувшийся дизайн — главное, не забывать про несколько особенностей работы таких заведений. Записываться в салон лучше заранее, недели за 2, так как загруженность у них большая. Кроме того, большинство заведений просят внести депозит перед посещением мастера.

Вместо губок здесь пользуются полотенцами

Банные процедуры в Южной Корее просто невозможно представить без специального полотенца. Этот узкий и длинный кусок материи используют для мытья вместо губки. Такое полотенце делают из грубой ткани, поэтому с непривычки оно может показаться чересчур жестким для кожи. Некоторые кореянки предпочитают обрабатывать мочалки пемзой, чтобы сделать их чуть более мягкими.

Перед выходом из дома лучше раздобыть рулон туалетной бумаги

Общественные туалеты в Южной Корее отлично демонстрируют приверженность традициям в этой стране, с одной стороны, и тягу ко всему современному и технологичному — с другой. В старых строениях до сих пор можно обнаружить обрамленную фаянсом дыру в полу, тогда как в новых зданиях на панели рядом с унитазом находится невероятное количество кнопок. Не стоит нажимать все подряд, так как одна из них вызывает экстренную помощь. Рулоны с туалетной бумагой есть далеко не во всех туалетах. В некоторых заведениях устанавливают автоматы по продаже салфеток и бумаги, в других гигиенические продукты находятся за пределами кабинки. Поэтому стоит всегда носить подобные средства гигиены с собой, чтобы не попасть впросак.

Квартиру выбирают исходя из названия жилого комплекса

Поиск подходящей квартиры в Южной Корее может стать настоящим испытанием. Многие города имеют большую плотность населения, и стоимость жилья вырастает до внушительных размеров. Кроме того, при заключении договора об аренде будущих жильцов могут попросить оплатить депозит, который обычно равняется годовой стоимости аренды и даже превышает ее.

При этом местные жители готовы тратить невероятные суммы на престижные апартаменты, так как это жилье повышает социальный статус человека. Подыскивая подходящую квартиру, тут редко интересуются дополнительными услугами, которые предлагает жилой комплекс, будь то гараж, салон красоты, магазины и прочее. Вся необходимая информация уже заложена в названии. Оно состоит из имени строительной компании, к которому добавляют любое английское или французское слово для придания изысканности. Чем известнее девелоперская фирма и благозвучнее название жилья, тем престижнее в нем обитать. Иногда жильцы могут сами переименовать дом, чтобы поднять стоимость квартир в нем, хотя это и довольно сложная процедура.

Если на мебель не хватает денег, ее можно получить бесплатно

По окончании срока аренды многие владельцы апартаментов просят бывших жильцов забрать всю мебель с собой. Однако процесс переезда в Корее — это дорогое удовольствие, так что люди предпочитают просто избавиться от мебели. Они или продают ее по низкой цене, или предлагают в дар. В целях экономии некоторые не покупают новые предметы, а просто забирают бесплатные вещи. Для это не нужно ходить по блошиным рынкам — достаточно просмотреть предложения на специальных сайтах или скачать необходимое приложение.

Ругаться с соседями можно только в письменной форме

В отличие от многих других стран, жилье мечты для корейцев — это не собственный дом, а апартаменты в многоквартирном комплексе. Именно здесь обитает большая часть граждан Кореи. В постоянно растущих городах шум становится основной проблемой для людей, живущих в квартирах. Иногда свою лепту в гул, порождаемый транспортом и другими уличными звуками, вносят и соседи. Однако вызывать полицию к буянящим согражданам строго запрещено. Да и врываться с руганью в соседнее жилище тоже нельзя. Общаться с громкими жильцами можно, только оставляя вежливые записки у их двери. Но проще всего обратиться с жалобой к управляющей компании, которая самостоятельно решит все вопросы с шумными соседями.

Бородатым мужчинам сложно устроиться на работу

Хотя в Корее можно увидеть пожилых мужчин с бородой и усами, молодые люди предпочитают гладко выбривать лицо. Современное поколение считает наличие подобной растительности чем-то неэстетичным и негигиеничным. Более того, если юноша неожиданно отрастит усы или бороду, скорее всего, окружающие сочтут, что он переживает трудные времена, страдает от неразделенной любви или предается каким-то порокам. Большинство компаний требует от своих сотрудников бриться каждый день, так что наличие бороды или усов вполне может стать причиной того, что человеку откажут в рабочем месте.

Светофоры могут научить настоящему терпению

Даже если человек живет буквально в пяти минутах от офиса, дорога от дома до работы может растянуться и на 15, и на 20 минут, если ему необходимо пересечь несколько улиц. По неизвестной причине зеленого света на пешеходном переходе приходится дожидаться довольно долго. Но даже разрешающий свет для пешеходов не означает того, что автомобили остановятся. У автомобилистов в Корее есть определенные преимущества перед другими участниками движения.

Чтобы получить местные водительские права, придется расстаться со своими

Иностранцы могут управлять транспортным средством в Южной Корее, если у них есть водительские права международного образца или корейский вариант. Последний можно получить, обменяв национальные права на местные в иммиграционном центре. При этом организация оставляет у себя национальный документ и, чтобы получить его обратно, придется предъявить билет, подтверждающий, что человек покидает страну.

Бассейн запрещено посещать в раздельном купальнике

В некоторых бассейнах в Корее существуют строгие правила и дресс-код. Так, женщинам запрещается появляться в раздельном купальнике и носить драгоценности. Перед тем как окунуться, необходимо не просто ополоснуться под душем, но тщательно вымыть голову и все тело. Если человек по какой-то причине пропустит эту процедуру, остальные посетители обязательно ему на это укажут и потребуют неукоснительно придерживаться правил.

Мужчины даже на пляже не расстаются с футболкой

Пляжи в Корее становятся безлюдным место только в сезон дождей, все остальное время здесь постоянно бродят толпы людей. При этом даже в жаркую погоду редко встречаются мужчины и женщины, носящие исключительно плавки и купальники. Джентльмены предпочитают принимать солнечные ванны и плавать в футболках и шортах. Появляться в людных местах в полуголом виде до сих пор считается чем-то неприличным.

Торговаться можно где угодно

Сбить цену на необходимую вещь можно не только на рынке или у уличных торговцев, но и в крупных универмагах, особенно если человек покупает сразу много всякой всячины. Когда продавец отказывается торговаться, всегда можно попросить его о каком-то бесплатном бонусе. Например, при покупке нескольких футболок стоит поинтересоваться, не дадут ли одну в подарок, а после приобретения фотоаппарата попросить бесплатный чехол для него.

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