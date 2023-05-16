Почему грибы растут кругами и еще 14 явлений, которые не поддаются логике
- Где-то недалеко от Калифорнии есть любопытное место с более чем пятью тысячами подводных отверстий, расположенных на морском дне. Сначала они никого не беспокоили и не представляли собой ничего особенного. Ученые считали, что дыры образуются из-за выбросов метана. Однако в две тысячи девятнадцатом году морское дно исследовали с помощью робота, и газа там не нашли. Однако кое-что все же обнаружили. Оказалось, что на морском дне появилось еще пятнадцать тысяч отверстий. Некоторые ученые утверждают, что их вырыли рыбы. Похоже, что они искали на дне укрытие и поднимали песок, а песок смывался течениями. Вероятно, некоторые рыбы действительно жили в этих дырах, но большинство из них пустовало. Так что загадка еще не раскрыта!
- В мире существует как минимум тридцать пять поющих пустынь, и да, похоже, они талантливее многих людей на свете. Такие пустыни можно встретить в Калифорнии, Китае, на всем африканском континенте и даже в Катаре. Их песнопения звучат как жужжание миллиарда пчел, и если вы хотите это услышать, вам не нужно заказывать билет на самолет — просто найдите несколько плейлистов на YouTube. Ученые все еще не разгадали происхождение этих песен, но у них есть одна теория. Итак, в песке много песчинок, и все они разного размера. Когда их разносит ветер, они издают разные звуки, в зависимости от размера. И, соединенные вместе, образуют своеобразный песчаный хор. Если бы мы только могли попросить их исполнить что-то популярное... Это было бы нечто.
- В штате Юта, посреди пустыни, есть разноцветные пруды, которые кажутся чем-то инопланетным. Их цвет становится еще более интересным, учитывая контраст с красной пустыней Моаб. Причина появления таких полос кроется в количестве воды в прудах: чем ее больше, тем более яркими кажутся голубые оттенки. Однако насыщенный синий цвет искусственный: люди добавляют кобальтовый синий краситель, чтобы вода поглощала больше солнечного света и быстрее испарялась. Когда вода исчезает, остаются кристаллы соли и калия, которые потом собирают для химического производства. Думаю, это очевидно, но купаться там не стоит.
- Видели когда-нибудь лунную радугу? Если вы впервые слышите это слово, позвольте мне объяснить вам, что это такое. Лунная радуга похожа на радугу, но ее видно ночью, и она появляется вокруг Луны. Вы можете увидеть ее яркие дуги, когда в ночном небе есть капельки воды, отражающие свет. Да, это не волшебство, а природное явление, но потрясающе красивое!
- Шоколадные холмы? Звучит здорово. Название объясняется цветом: трава у этих холмов на Филиппинах имеет коричневые и зеленые оттенки. Место получило такое милое прозвище, потому что в сухой сезон листва приобретает коричневатый оттенок. Форма холмов настолько правильная, что их часто принимают за искусственные. Тем не менее это всего лишь окаменевшие коралловые рифы, которые обязаны своей формой дождевой воде.
- Если вы стремитесь к совершенству, отправляйтесь в Северную Ирландию. В месте под названием «Дорога великанов» нет воды, но окружающие камни и колонны выглядят настолько гладкими, что трудно поверить, что они были созданы природой. Все эти трещины образовались благодаря извержению вулкана, но легенда гласит, что их создал великан по имени Финн МакКул. Должно быть, он был действительно крут.
- В Турции есть впечатляющее место Памуккале, что в переводе с английского означает «хлопковый замок». Легенда и здесь заявляет, что к этому причастны великаны. На этот раз они оставили там немного хлопка, чтобы он высох, и впоследствии он превратился в эти потрясающие образования. Ученые не согласны с этим и утверждают, что все дело в источниках термальных вод и их минералах. Кому верить решать вам, но в одном никто не может сомневаться: это место с бирюзовой водой не имеет аналогов в мире. Если как-нибудь заглянете в это место, не забудьте посмотреть на оставшиеся там древнеримские руины.
- Только представьте себе пляж из кетчупа и бесконечную порцию картофеля фри... Ладно, это всего лишь мечты, но пляж из кетчупа реально существует в Китае. Он называется Панджин, и его длина составляет не менее двадцати восьми километров. Обычно за такие явления ответственны либо великаны, либо водоросли, но на этот раз все дело в водорослях. Осенью они становятся красными и делают пляж одним из лучших мест в мире. Хорошие новости: он открыт для посещения, но только его небольшая часть. Эй, а где картошка?!
- В некоторых местах вода может выглядеть как стекло. Белые соляные водоемы похожи на порталы в подземный мир. За их вид можно благодарить испарения соли. Такие озера есть во Франции и Индии. Но соляные пруды рядом с Сан-Франциско выглядят еще более фантастически из-за ярких цветов. Оттенки могут быть разными: это может быть глубокий синий, зеленый, оранжевый, малиновый и даже пурпурный. Разница в цвете объясняется разным уровнем солености и микроорганизмами, живущими в прудах.
- Кольца фей, также известные как кольца эльфов или кольца пикси, это загадочные кольца из грибов, которые появляются на лугах и в лесных областях. Ученые не могут объяснить, почему грибы образовывают почти идеальные круги. Но по легенде, феи по ночам водят хороводы, сжигая землю вокруг, вызывая быстрый рост грибов. На самом деле это отчасти правда: грибы растут в тех местах, где засохла трава.
- Если вы когда-нибудь отправитесь на реку Меконг, у вас, вероятно, будет шанс увидеть светящиеся шары, поднимающиеся из воды и устремляющиеся прямо в воздух. Местные жители называют их огненными шарами Наг. Размеры могут варьироваться, поэтому шары могут быть как крошечными, как вишня, так и большими, как арбуз. За ночь можно увидеть десятки, а иногда и тысячи огненных шаров. У ученых нет четкого объяснения, почему это происходит, но, вероятно, это горючий газ, выделяемый болотистой средой. Тем не менее местные легенды утверждают, что все из-за гигантской змеи, живущей в Меконге... которая, я полагаю, выделяет газ. Или нет.
- В Танзании есть ярко-красное озеро под названием Натрон. Оно кажется безмятежным, но не дайте себя обмануть: мелководье в этом месте настолько щелочное, что обжигает, как серная кислота. Любое живое существо, не приспособленное к таким условиям, обречено. Если вы захотите посетить озеро, то долго там не пробудете — запах сероводорода при его испарении невыносим. Другими словами, это очень вонючее озеро.
- Те, кто живет в более холодном климате, вероятно, не удивятся этому явлению. Но если вы находитесь где-то ближе к экватору, держу пари, вы никогда раньше не видели такого. Я говорю о световых столбах: когда вы смотрите на них, вам кажется, что это волшебные лучи, падающие с неба. Все дело в ледяных кристаллах в воздухе: свет отражается от них, в результате чего возникает это волшебное явление. Но это может произойти только в холодном месте, кристаллы льда в воздухе могут появиться только там.
- Озера Гиппсленд в Австралии могут светиться ночью. Все дело в определенном виде бактерий, который появляется в воде, когда цветут водоросли: их движения создают биолюминесцентный эффект. Тем не менее, красота этого явления обманчива. Красные водоросли содержат аммиак, поэтому подумайте дважды, прежде чем нырять. Безопаснее наслаждаться пейзажем на берегу. И желательно закрыть нос, потому что разлагающиеся водоросли издают неприятный аромат. Ого, еще одно Вонючее озеро! Интересно, кто-то сравнивал озера Гиппсленд и озеро Натрон? Какое из них будет победителем?
- Итак, некоторые природные явления остаются загадкой для науки, а некоторые кажутся феноменальными, но их легко объяснить. Познакомьтесь с гейзером Флай в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. Энергетическая компания бурила здесь почву в поисках геотермальной воды. Однако ничего не вышло, и вскоре рабочие покинули это место. Но они случайно пробили геотермальный карман, так что сегодня мы можем любоваться обжигающим фонтаном, окрашивающим скалы вокруг в разные цвета. Давайте угадаем: почему камни окрашены?
— Их разрисовал великан.
— Все дело в теплолюбивых водорослях.
Верно. Все дело в водорослях. Подождите... гейзер Флай? Вы когда-нибудь видели, как гейзер летает?
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