10 простых, но гениальных лайфхаков, которые пригодятся каждой женщине хотя бы раз в жизни

Порой жизнь бывает несносной, особенно для нас, женщин, но мы не обязаны с этим мириться. Часто спасти положение может простой и эффективный лайфхак. Поэтому мы всегда рады новым советам, которые помогут нам оптимизировать разные процессы или быстро что-либо улучшить.

1. Как уменьшить боли во время менструации

Чтобы уменьшить боль во время менструации, возьмите карандаш с ластиком на конце и помассируйте им треугольную ямку над нижней ножкой противозавитка в течение одной минуты, затем перейдите к другому уху.

2. Как избежать раздражения после бритья

A young caucasian woman shaves her legs on a white isolated background. / lucidwaters

Чтобы после бритья на коже не было раздражения, используйте крем для бритья или мыло без запаха, а также не забывайте отшелушивать кожу через день после бритья. Ароматизированные средства часто содержат ингредиенты, которые могут вызывать раздражение, поэтому лучше вообще избегать продуктов с отдушками. Отшелушивание поможет освободить кончики волос, которые в процессе сбривания могли попасть под кожу. Таким образом, вы устраните возможную причину раздражения.

3. Как облегчить менструальные боли

Woman hands holding tampons and menstrual cup. Comparation of different methods of female intimate hygiene / doble.dphoto

Дисменорея (болезненные менструальные спазмы) возникает во время менструации или незадолго до нее. Спазмы могут ощущаться в нижней части живота, в области спины или бедер. Чтобы уменьшить эти боли, начните принимать обезболивающие за день до предполагаемого начала менструации.

4. Как мыть жирные волосы

Sick, cut and healthy hair. Hair before and after treatment. / ParStud

Если у вас жирные волосы, попробуйте использовать кондиционер до мытья головы шампунем. Такой способ поможет увлажнить волосы тем, у кого они быстро становятся сальными, при этом не утяжеляя их.

5. Как удалить масляное пятно

Масляное пятно можно удалить с одежды, нанеся на него детскую присыпку. Нужно подождать, чтобы масло впиталось в присыпку. Тальк заполнит промежутки между волокнами ткани, упрощая впитывание жира. Замочите вещь на ночь, а затем удалите порошок мягкой зубной щеткой.

6. Как удалить следы от дезодоранта

Пятна на одежде появляются по разным причинам. Зачастую все дело в сложном взаимодействии между кожным салом, стиральным порошком и солями алюминия. Однако желтые отметины появляются и без участия антиперспиранта: липиды кожи могут оставлять пятна на одежде, смешиваясь с частицами грязи. Чтобы избавиться от обоих типов пятен, смешайте перекись водорода, средство для мытья посуды и пищевую соду. После этого нанесите смесь на зубную щетку и аккуратно потрите пятно. Этот метод можно применять к белым, черным и цветным вещам.

7. Как избежать «налога на розовое»

The razor is reusable for men and disposable for women, lying on the table / VeraChan

Исследование показало, что женские средства личной гигиены в 56 % случаев дороже, чем мужские. Чтобы немного сэкономить, вы можете покупать мужские бритвы и дезодоранты. Они дешевле и часто выполняют свои функции даже лучше женских.

8. Как открыть банку с тугой крышкой

Чтобы открыть любую банку, например с соленьями, подставьте крышку под горячую воду на 1 минуту. Теперь вы сможете открыть ее без посторонней помощи.

9. Как отчистить пригоревшие остатки со сковороды

Чтобы очистить кастрюлю или сковороду с пригоревшей едой, вскипятите воду с пищевой содой, а затем вымойте посуду. Пищевая сода — хорошее чистящее средство. Она похожа по своим свойствам на слабую щелочь, благодаря этому грязь и жир легко растворяются в воде, что облегчает их удаление.

10. Как избавиться от менструальных пятен

Перекись водорода (H2O2) — это антисептическая жидкость, которую применяют для обработки порезов и других ран. В настоящее время перекись часто используется в немедицинских целях, в частности для удаления пятен. Если вы пытаетесь удалить пятна крови с белого или светлого нижнего белья, замочите одежду в ведре воды, добавив к ней 1 стакан перекиси, и оставьте на 30 минут.

Какой у вас любимый лайфхак? Вы когда-нибудь изобретали собственный, без которого теперь не можете жить? Расскажите, что это было.

Фото на превью Sick, cut and healthy hair. Hair before and after treatment. / ParStud