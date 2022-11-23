20+ старых вещей, которые люди так здорово обновили, что диву даешься

В наше время безудержного потребительства большинство людей выбрасывают вещи, когда те приходят в негодность. Но некоторые считают, что нет такой одежды, обуви или предмета быта, в которые нельзя было бы вдохнуть вторую жизнь. И вот 20+ наглядных примеров.

1. Выход из ситуации, когда кроссовки не удалось отмыть

«Нам принесли кроссовки на чистку: девушка пролила на них лак для ногтей. Отмыть, к сожалению, не удалось. Клиент расстроился. Предложили ему другой вариант. Вот что придумал. Девушка счастлива».

2. «Скрыла пятно от отбеливателя овечкой, которую связала французским узелком»

3. Путем различных манипуляций старая мебель приобрела солидный облик

4. «Я реставратор и недавно закончила книгу, которую восстанавливала полгода»

«Я реставрировала листовой материал, восстанавливала переплет, восполняла утраты страниц, сшивала книгу и многое другое».

5. Японские часы с вечным календарем⁠⁠ после техобслуживания и замены стекла

6. «С давних пор валялось кресло, ежегодно просившееся на помойку. И вот настал его день икс. Ну что получилось, то получилось»

7. Полная реставрация ботинок. Оказывается, изначально они были оливкового цвета

8. «Из старого шерстяного одеяла я сшил детскую кофточку и берет»

9. «Больше никаких скучных холодильников на моей кухне. Он расписан вручную и покрыт лаком»

10. «Бальзам для губ растаял во время стирки и оставил жирные пятна на моем свитере. Чтобы их скрыть, я использовала старую ткань»

11. Проблема решена благодаря маленьким друзьям — духам сажи

Сусуватари — «пыльные зайчики» или «духи сажи», герои анимационных фильмов Хаяо Миядзаки, впервые появившиеся в аниме «Мой сосед Тоторо» (Прим. ADME).

12. «У моей мамы был старый стол, который нуждался в небольшом обновлении. Вот что вышло»

13. «Вот недавняя моя работа — сшила вместе 2 свитера»

14. «Я сама перетянула это кресло из 60-х и сэкономила $ 1 000»

«Несколько месяцев назад в ткани подушки появилась большая дырка. Я узнала у профессионала о стоимости ремонта, он мне сказал „примерно $ 1 100“. Что ж, купила ткань ($ 90), инструменты ($ 20), и, хоть у меня не было никакого опыта, думаю, получилось хорошо».

15. «Когда-то я купила эти черные ботинки и покрасила их краской для кожи. А потом захотела добавить что-то простое, но уникальное»

16. «Моя первая переделка. Сшила комбинезон из старого свитера»

17. Злодейские флюиды превратили эту старую кожаную куртку во что-то более красочное

18. «Эти туфли погрыз енот, я отреставрировала их и немного расписала под настроение»

19. «Я сделал все, что мог. Перетяжка стоила мне около $ 30»

20. «Я вышила цветочек на свитере, чтобы замаскировать дырку, которую проела моль»

21. Автомобильное сиденье до и после восстановления

22. «Вот как починила старую обувь мужа. Если что, я еще учусь шить»

Такой починкой вы повысили стоимость старой обуви. © paramilitarykeet / Reddit