15+ случаев, когда киношники не заморачивались с изготовлением костюмов и аксессуаров, а позаимствовали их у коллег по цеху
Не всегда костюмеры фильмов и сериалов разрабатывают наряды, головные уборы и украшения с нуля. Порой они берут реквизит, изготовленный для другой кинокартины, и повторно демонстрируют его в кадре. Мы считаем, ничего зазорного в этом нет. Крутыми костюмами и аксессуарами не грех полюбоваться дважды. А то и трижды.
Украшенная камнями зеленая шляпка
На Хелен Миррен (Елизавета I) в мини-сериале 2005 года и Натали Дормер (Анна Болейн) в сериале 2007 года.
Узорный жилет джентльмена
На Хью Лори (Томас Палмер) в фильме 1995 года и Джеймсе Макэвое (Том Лефрой) в киноленте 2006 года.
Гибкий летний чепец
На Розамунд Пайк (Джейн Беннет) в экранизации 2005 года и Эмили Блант (королева Виктория) в фильме 2009 года.
Блуза с растительным узором
На Лоре Кармайкл (леди Эдит) в сериале 2010 года и Алисии Викандер (Вера Бриттен) в кинокартине 2014 года.
Красный бархатный корсаж
На Гвинет Пэлтроу (Виола де Лессепс) в фильме 1998 года и Ребеке Уэйнрайт (герцогиня Саффолк) в сериале 2007 года.
Повседневное платье средневековой девушки
На Джулии Ормонд (Гвиневра) в кинокартине 1995 года и Ларе Джин Чоростецки (Бриджет) в сериале 2011 года.
Бежевое муслиновое платье
На Грете Скакки (миссис Уэстон) в фильме 1996 года и Джорджии Кинг (Минни Гоуэн) в сериале 2008 года.
Шляпа с желтым бантом и пером страуса
На Марисе Беренсон (леди Линдон) в фильме 1975 года и Кирстен Данст (Мария Антуанетта) в киноленте 2006 года.
Жакет-спенсер с завязками
На Дженнифер Эль (Элизабет Беннет) в мини-сериале 1995 года и Роуз Уильямс (Шарлотта Хейвуд) в сериале 2019 года.
Корона с пиками
На Гленн Клоуз (Алиенора Аквитанская) в картине 2003 года и Джонатане Рис-Майерсе (Генрих VIII) в сериале 2007 года.
Узорный жилет джентльмена
На Рэйфе Файнсе (Евгений Онегин) в экранизации 1999 года и Джонни Ли Миллере (мистер Найтли) в мини-сериале 2009 года.
Платье во французском стиле
На Мишель Пфайффер (мадам де Турвель) в экранизации 1988 года и Джоди Мэй (Алиса Манро) в фильме 1992 года.
Сережки в форме сердца с подвесками
На Дженнифер Лав Хьюитт (Мелинда) в сериале 2005 года и Натали Дормер (Анна Болейн) в сериале 2007 года.
Украшенная перьями фазана муфта
На Фрэнсис Фишер (Руфь Дьюитт Бьюкейтер) в кинокартине 1997 года и Кристине Риччи (Лиззи) в мини-сериале 2015 года.
Вышитый красной нитью жакет
На Шарлотте Райли (Арабелла) в сериале 2015 года и Мелани Лоран (Элизабет) в кинокартине 2018 года.
Белое платье с объемными рукавами
На Лив Тайлер (Татьяна Ларина) в экранизации 1999 года и Хейли Этвелл (Кэролайн) в мини-сериале 2018 года.
Повседневное коричневое платье
На Билли Пайпер (Фанни Прайс) в киноленте 2007 года и Оливии Колман (мадам Тенардье) в сериале 2018 года.
Тиара с крупными камнями
На Джоанн Уолли-Килмер (Скарлетт) в мини-сериале 1994 года, на Натали Дормер (Анна Болейн) и Аннабелль Уоллис (Джейн Сеймур) в сериале 2007 года.
Какие фильмы и сериалы из представленных в статье вы видели? Отмечали ли, что тот или иной наряд вам уже знаком?