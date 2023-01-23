15+ случаев, когда киношники не заморачивались с изготовлением костюмов и аксессуаров, а позаимствовали их у коллег по цеху

Не всегда костюмеры фильмов и сериалов разрабатывают наряды, головные уборы и украшения с нуля. Порой они берут реквизит, изготовленный для другой кинокартины, и повторно демонстрируют его в кадре. Мы считаем, ничего зазорного в этом нет. Крутыми костюмами и аксессуарами не грех полюбоваться дважды. А то и трижды.

Украшенная камнями зеленая шляпка

На Хелен Миррен (Елизавета I) в мини-сериале 2005 года и Натали Дормер (Анна Болейн) в сериале 2007 года.

Узорный жилет джентльмена

На Хью Лори (Томас Палмер) в фильме 1995 года и Джеймсе Макэвое (Том Лефрой) в киноленте 2006 года.

Гибкий летний чепец

На Розамунд Пайк (Джейн Беннет) в экранизации 2005 года и Эмили Блант (королева Виктория) в фильме 2009 года.

Блуза с растительным узором

На Лоре Кармайкл (леди Эдит) в сериале 2010 года и Алисии Викандер (Вера Бриттен) в кинокартине 2014 года.

Красный бархатный корсаж

На Гвинет Пэлтроу (Виола де Лессепс) в фильме 1998 года и Ребеке Уэйнрайт (герцогиня Саффолк) в сериале 2007 года.

Повседневное платье средневековой девушки

На Джулии Ормонд (Гвиневра) в кинокартине 1995 года и Ларе Джин Чоростецки (Бриджет) в сериале 2011 года.

Бежевое муслиновое платье

На Грете Скакки (миссис Уэстон) в фильме 1996 года и Джорджии Кинг (Минни Гоуэн) в сериале 2008 года.

Шляпа с желтым бантом и пером страуса

На Марисе Беренсон (леди Линдон) в фильме 1975 года и Кирстен Данст (Мария Антуанетта) в киноленте 2006 года.

Жакет-спенсер с завязками

На Дженнифер Эль (Элизабет Беннет) в мини-сериале 1995 года и Роуз Уильямс (Шарлотта Хейвуд) в сериале 2019 года.

Корона с пиками

На Гленн Клоуз (Алиенора Аквитанская) в картине 2003 года и Джонатане Рис-Майерсе (Генрих VIII) в сериале 2007 года.

Узорный жилет джентльмена

На Рэйфе Файнсе (Евгений Онегин) в экранизации 1999 года и Джонни Ли Миллере (мистер Найтли) в мини-сериале 2009 года.

Платье во французском стиле

На Мишель Пфайффер (мадам де Турвель) в экранизации 1988 года и Джоди Мэй (Алиса Манро) в фильме 1992 года.

Сережки в форме сердца с подвесками

На Дженнифер Лав Хьюитт (Мелинда) в сериале 2005 года и Натали Дормер (Анна Болейн) в сериале 2007 года.

Украшенная перьями фазана муфта

На Фрэнсис Фишер (Руфь Дьюитт Бьюкейтер) в кинокартине 1997 года и Кристине Риччи (Лиззи) в мини-сериале 2015 года.

Вышитый красной нитью жакет

На Шарлотте Райли (Арабелла) в сериале 2015 года и Мелани Лоран (Элизабет) в кинокартине 2018 года.

Белое платье с объемными рукавами

На Лив Тайлер (Татьяна Ларина) в экранизации 1999 года и Хейли Этвелл (Кэролайн) в мини-сериале 2018 года.

Повседневное коричневое платье

На Билли Пайпер (Фанни Прайс) в киноленте 2007 года и Оливии Колман (мадам Тенардье) в сериале 2018 года.

Тиара с крупными камнями

На Джоанн Уолли-Килмер (Скарлетт) в мини-сериале 1994 года, на Натали Дормер (Анна Болейн) и Аннабелль Уоллис (Джейн Сеймур) в сериале 2007 года.