14 знаменитых художников, чьи настоящие имена знают гораздо меньше людей, чем кажется
Для творческих людей принимать какой-то псевдоним — довольно распространенное явление. Некоторые предпочитают сокращать свои длинные имена, а кто-то полностью придумывает себе новые, более звучные и яркие. В истории искусств многих художников запомнили только по псевдонимам. Например, Сальвадора Дали, Рафаэля или Маргарет Кин.
Сальвадор Дали
Эксцентричный художник покорил весь мир своими сюрреалистичными картинами. Его запомнили под именем Сальвадор Дали, но на самом деле его звали несколько иначе — Сальвадор Доменек Филип Жасинт Дали-и-Доменек, маркиз де Дали де Пуболь. Неудивительно, что он предпочел краткую форму.
Рафаэль
Непревзойденный мастер итальянского Возрождения, известный на весь мир художник вошел в историю искусств под именем Рафаэль. Но родился он под другим именем — Рафаэлло Санцио.
Франсиско Гойя
Испанский гравер и художник известен на весь мир под именем Франсиско Гойя. Однако, как часто встречается у испанцев, его родное имя несколько длиннее: Франсиско-Хосе де Гойя-и-Лусьентес.
Иероним Босх
Иероним Босх — один из известнейших нидерландских художников Средневековья. Но на самом деле он родился с другим именем — Ерун Антонисон ван Акен. Псевдоним он взял себе в честь краткой версии названия своего родного города — Хертогенбоса.
Константин Бранкузи
В свое время Константин Бранкузи покорил весь Париж своими работами. Однако «Бранкузи» — это псевдоним. Он родился с румынской фамилией «Брынкушь», но для европейского общества произнести это было непросто.
Андре Жилль
Художник, весельчак и самый известный карикатурист во Франции XIX века подписывал свои работы именем Андре Жилль. Но в действительности его звали Луи-Александр Госсе де Гин.
Тео ван Дусбург
Тео ван Дусбург — довольно известный нидерландский художник XX века, который самостоятельно научился живописи и стал писать абстрактные картины. Но немногие знают, что это псевдоним, а на самом деле его звали Кристиан Эмиль Мари Куппер.
Маргарет Кин
В середине XX века на выставках стали появляться картины, на которых были изображены люди с нечеловечески огромными глазами. Публике они пришлись по душе. Автором полотен считался Уолтер Кин, но на самом деле художницей была его жена Маргарет. Талантливой женщине даже пришлось доказывать в суде, что именно ее кисти принадлежали эти популярные произведения искусства. После этого весь мир узнал имя Маргарет Кин, урожденной Пегги Дорис Хокинс.
Фриденсрайх Хундертвассер
Австрийский художник и архитектор Фридрих Штовассер считал, что человечество должно жить в гармонии с природой. Под этим принципом он создавал свои здания и картины. И поэтому в итоге решил сменить имя на Фриденсрайх Хундертвассер, ведь в вольном переводе это имя может означать «Царство мира и воды». Также он называл себя Регентаг, что можно перевести как «Дождливый день».
Анри де Тулуз-Лотрек
Француз Анри де Тулуз-Лотрек произвел фурор своими рекламными плакатами для шоу кабаре «Мулен Руж». Он родился в аристократической семье, но это не помешало ему стать знаменитым художником. Его полным именем было Анри Мари Рамон де Тулуз-Лотрек-Монфа.
Марк Ротко
Весь мир знает мастера абстрактной экспрессионистской живописи Марка Ротко. Но немногим известно, что это был псевдоним, который он взял, чтобы его имя звучало более привычно для американского зрителя. В действительности же его звали Маркус Яковлевич Роткович.
Тинторетто
Одним из значимых художников позднего итальянского Возрождения стал Тинторетто. Но это был псевдоним, потому что в действительности он родился под именем Якопо Робусти.
Уильям Тернер
В первой половине XIX века Уильям Тернер был одним из самых популярных британских художников. Еще бы, ведь он раньше французских импрессионистов перешел к новой манере живописи и впечатлил этим весь мир. Имя, данное ему при рождении, было слишком длинным — Джозеф Мэллорд Уильям Тернер. Поэтому он сократил его, оставив только фамилию и последнее имя.
Эдгар Дега
Французский живописец и настоящий мастер импрессионизма навсегда вошел в историю искусства под псевдонимом Эдгар Дега. Но его не всегда так звали, ведь родился он с именем Илер-Жермен-Эдгар де Га.
Чье имя не стало для вас неожиданностью? Какой ваш любимый художник?