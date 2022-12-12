14 знаменитых художников, чьи настоящие имена знают гораздо меньше людей, чем кажется

Для творческих людей принимать какой-то псевдоним — довольно распространенное явление. Некоторые предпочитают сокращать свои длинные имена, а кто-то полностью придумывает себе новые, более звучные и яркие. В истории искусств многих художников запомнили только по псевдонимам. Например, Сальвадора Дали, Рафаэля или Маргарет Кин.

Сальвадор Дали

Courtesy Everett Collection / East News , Album / Joseph Martin / EAST NEWS

Эксцентричный художник покорил весь мир своими сюрреалистичными картинами. Его запомнили под именем Сальвадор Дали, но на самом деле его звали несколько иначе — Сальвадор Доменек Филип Жасинт Дали-и-Доменек, маркиз де Дали де Пуболь. Неудивительно, что он предпочел краткую форму.

Рафаэль

Непревзойденный мастер итальянского Возрождения, известный на весь мир художник вошел в историю искусств под именем Рафаэль. Но родился он под другим именем — Рафаэлло Санцио.

Франсиско Гойя

Испанский гравер и художник известен на весь мир под именем Франсиско Гойя. Однако, как часто встречается у испанцев, его родное имя несколько длиннее: Франсиско-Хосе де Гойя-и-Лусьентес.

Иероним Босх

Иероним Босх — один из известнейших нидерландских художников Средневековья. Но на самом деле он родился с другим именем — Ерун Антонисон ван Акен. Псевдоним он взял себе в честь краткой версии названия своего родного города — Хертогенбоса.

Константин Бранкузи

В свое время Константин Бранкузи покорил весь Париж своими работами. Однако «Бранкузи» — это псевдоним. Он родился с румынской фамилией «Брынкушь», но для европейского общества произнести это было непросто.

Андре Жилль

Художник, весельчак и самый известный карикатурист во Франции XIX века подписывал свои работы именем Андре Жилль. Но в действительности его звали Луи-Александр Госсе де Гин.

Тео ван Дусбург

Тео ван Дусбург — довольно известный нидерландский художник XX века, который самостоятельно научился живописи и стал писать абстрактные картины. Но немногие знают, что это псевдоним, а на самом деле его звали Кристиан Эмиль Мари Куппер.

Маргарет Кин

Evan Agostini / Invision / AP / East News , Leah Gallo / Weinstein Company / Courtesy Everett Collection / East News

В середине XX века на выставках стали появляться картины, на которых были изображены люди с нечеловечески огромными глазами. Публике они пришлись по душе. Автором полотен считался Уолтер Кин, но на самом деле художницей была его жена Маргарет. Талантливой женщине даже пришлось доказывать в суде, что именно ее кисти принадлежали эти популярные произведения искусства. После этого весь мир узнал имя Маргарет Кин, урожденной Пегги Дорис Хокинс.

Фриденсрайх Хундертвассер

Австрийский художник и архитектор Фридрих Штовассер считал, что человечество должно жить в гармонии с природой. Под этим принципом он создавал свои здания и картины. И поэтому в итоге решил сменить имя на Фриденсрайх Хундертвассер, ведь в вольном переводе это имя может означать «Царство мира и воды». Также он называл себя Регентаг, что можно перевести как «Дождливый день».

Анри де Тулуз-Лотрек

Француз Анри де Тулуз-Лотрек произвел фурор своими рекламными плакатами для шоу кабаре «Мулен Руж». Он родился в аристократической семье, но это не помешало ему стать знаменитым художником. Его полным именем было Анри Мари Рамон де Тулуз-Лотрек-Монфа.

Марк Ротко

ASSOCIATED PRESS / East News , EAST NEWS

Весь мир знает мастера абстрактной экспрессионистской живописи Марка Ротко. Но немногим известно, что это был псевдоним, который он взял, чтобы его имя звучало более привычно для американского зрителя. В действительности же его звали Маркус Яковлевич Роткович.

Тинторетто

Одним из значимых художников позднего итальянского Возрождения стал Тинторетто. Но это был псевдоним, потому что в действительности он родился под именем Якопо Робусти.

Уильям Тернер

В первой половине XIX века Уильям Тернер был одним из самых популярных британских художников. Еще бы, ведь он раньше французских импрессионистов перешел к новой манере живописи и впечатлил этим весь мир. Имя, данное ему при рождении, было слишком длинным — Джозеф Мэллорд Уильям Тернер. Поэтому он сократил его, оставив только фамилию и последнее имя.

Эдгар Дега

Французский живописец и настоящий мастер импрессионизма навсегда вошел в историю искусства под псевдонимом Эдгар Дега. Но его не всегда так звали, ведь родился он с именем Илер-Жермен-Эдгар де Га.