8 картин, которые вызывают необъяснимое беспокойство даже у людей со стальными нервами

Среди работ художников встречаются жутковатые картины, от которых сложно оторвать взгляд. Казалось бы, ничего страшного на них не происходит, но при этом зритель погружается в тревожную атмосферу. А все потому, что живописцы мастерски управляют нашим восприятием: добавляют мистические образы, цветами передают мрачность сцены, или акцентируют внимание на деталях, искаженных намеренно.

Лавиния Фонтана, «Портрет Антониетты Гонсалес» (между XVI и XVII веками)

Лавиния изобразила Антониетту, младшую дочь Педро Гонсалеса. Его называли «лесной человек», поскольку он тоже страдал от чрезмерного роста волос. Это врожденное заболевание, известное как «синдром Амбраса» или «синдром оборотня». Антониетта, ее отец и еще трое братьев и сестер страдали от того же недуга. Их случай считается первым задокументированным в Европе.

Каспар Давид Фридрих, «Аббатство в дубовом лесу» (1810)

Эта жуткая картина создает атмосферу холода и запустения. А черные фигуры, идущие в аббатство, придают пейзажу еще больше обреченности. Художник будто высказывает свою мысль, что все в этом мире временно. Люди и их творения рано или поздно исчезнут. А природа вокруг и луна переживут их всех. И будут также безучастно наблюдать за суетой жизни вокруг.

Генрих Вейсенгоф, «Предчувствие» (1893)

О Генрихе Вейсенгофе и его творчестве известно не так уж и много, к тому же его работы мало изучены искусствоведами. На картине изображен Мрачный Жнец, стоящий в центре тихой деревни. На полотне также присутствуют две собаки, которые воют, будто предчувствуя неотвратимое.

Франсиско де Гойя, «Заколдованный человек» (1798)

Благодаря пляшущим теням и свету лампы картина производит жутковатое впечатление. Сначала наш взгляд падает на Дьявола, предлагающего лампу священнику. А сам герой боязливо наполняет ее маслом. Герой верит, что околдован и его жизнь зависит от того, чтобы она горела. Кстати, Гойя написал целую серию мрачных полотен: они украшали стены поместья знатного герцога и, видимо, в то время никого особенно не пугали.

Эдвард Мунк, «Убийца» (1910)

У этой работы настолько гнетущая атмосфера, что кажется, будто художник пытался воспроизвести свой ночной кошмар. Особенно интересен выбор цвета кожи лица человека. Ведь зеленый обычно ассоциируется с природой и самой жизнью, что противоречит названию произведения.

Эдвард Мунк, «Тревога» (1894)

В «Тревоге» Мунк повторяет многие элементы «Крика». Снова появляется тот же причал, озеро вдали, две лодки, только цвета ярче. «Крик» посвящен ужасу, переживаемому в полной изоляции одиноким существом. А вот «Тревога» — показывает коллективное отчаяние. Страх здесь не такой надрывный как в «Крике». Он скорее более привычный, бытовой — поскольку отчаяние испытывает группа людей, а не одинокий человек.

Здзислав Бексиньский, Без названия (1978)

Бексиньский никогда не давал названий своим работам. Его творчество можно назвать достаточно мрачным, хотя сам художник был вполне общительным и жизнерадостным. Если долго всматриваться в детали, то начинает казаться, будто восприятие реальности расслаивается. Сначала в глаза бросается ясно небо с солнцем. Но потом внимание привлекает странные красные наслоения, похожие на грибы. И чем больше деталей вы замечаете, тем тревожнее вам становится.

Янис Розенталь, «Смерть» (1897)

Янис Розенталь — один из самых популярных художников Латвии. На картине он изобразил встречу со Смертью — будничной, но неотвратимой. Мать смотрит на женщину в белом хмуро. Похоже, она на первых этапах принятия смерти — это отрицание и гнев. Но, кажется, она уже готова разжать пальцы и отдать малыша. Ребенок уже не в мире живых, ведь он тоже в белых одеждах. С этим цветов, видимо, у художника ассоциируется смерть.

Тощая женщина с серпом производит впечатление очень высокой. Если она выпрямится — не поместится на полотне. Как не помещаются на картине и деревья на заднем фоне. Смерть, безусловно, страшна, особенно когда является за своей жертвой преждевременно. Но все же она неотъемлемая часть природы.